38歲港姐冠軍遊大馬罕露「雪白胸口」 傳遭TVB雪藏2年疑轉型求生

港姐冠軍朱晨麗近日在馬來西亞的美食之旅引發網民熱議，這位38歲前TVB花旦化身專業導遊，詳細介紹當地特色茶文化和肉骨茶等美食，令人不禁猜測她是否正式轉行做導遊？自2024年初拍畢《反黑英雄》後已兩年沒有新劇作品的她，生活卻依然精彩豐富，頻繁的海外旅遊和悠閒的「闊太」生活模式，背後究竟隱藏著什麼秘密？

朱晨麗化身專業導遊介紹大馬美食

朱晨麗在社交網分享的片段中，展現出專業導遊的風範，她走到當地一間茶室，熟練地以滾水沖洗餐具，然後沖泡菊花普洱茶，並向觀眾介紹當地特色的冰茶製作方法。她解釋道當地人習慣將熱茶沖入裝滿冰塊的杯中，製成清涼的冰茶享用，這種獨特的飲茶文化令不少網民大開眼界。除了茶文化外，她更品嚐了當地著名的肉骨茶，整個介紹過程生動有趣，令觀眾看得「口水直流」。

粉絲熱烈回應求偶遇地址

朱晨麗的美食導遊片段獲得粉絲們的熱烈回應，紛紛按讚留言表示支持。不少粉絲更主動詢問餐廳地址，希望能夠到當地「偶遇」朱晨麗，可見她的人氣依然不減。有網民留言表示：「朱朱介紹得好詳細，真係好想去試下！」亦有粉絲讚賞她的專業表現：「成個導遊咁專業，講解得好清楚！」這些正面回應反映出朱晨麗即使淡出幕前，仍然擁有一班忠實粉絲支持。

傳遭TVB雪藏兩年無新作品

朱晨麗自2024年初完成《反黑英雄》的拍攝工作後，已經整整兩年沒有新的劇集作品推出，這種情況在競爭激烈的娛樂圈中相當罕見。外界一直盛傳她已被TVB「雪藏」，甚至有消息指她已被投閒置散，不再是公司的重點培養對象。然而朱晨麗本人從未就這些傳言作出回應，只是繼續在社交網分享生活點滴，展現出一副毫不在意的態度。

疑戀富家子享受闊太生活

儘管演藝事業似乎陷入停滯，但朱晨麗的生活品質卻絲毫未受影響。外界一直盛傳她與百億富家子史昊洺感情穩定，更曾傳出懷孕消息，雖然她本人未有公開承認戀情，但從她頻繁的海外旅遊和奢華的生活方式來看，確實展現出「闊太」的風範。今次的馬來西亞之旅中，她入住高級度假村，品嚐頂級海鮮，整個行程安排都顯示出不俗的經濟實力。

網民熱議轉型做導遊可能性

朱晨麗專業的美食介紹表現，令不少網民開始討論她是否考慮轉型做導遊或美食博主。有網民留言表示：「朱朱介紹得咁專業，不如真係做導遊啦！」亦有粉絲建議她開設美食頻道：「可以考慮做美食KOL，一定好受歡迎！」這些建議反映出公眾對她轉型的期待，也暗示著她在演藝圈以外可能擁有更多發展機會。

朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍 2011年港姐冠軍朱晨麗、亞軍朱希敏及季軍許亦妮。
2011年港姐冠軍朱晨麗、亞軍朱希敏及季軍許亦妮。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 港姐冠軍 2011年時大熱奪冠。
2011年時大熱奪冠。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱晨麗 港姐冠軍 在內地長大的朱晨麗16歲時獲香港演藝學院邀請赴港就讀舞蹈藝術系，曾獲獎學金赴美深造，之後成為專業舞者，其後卻選擇選港姐入行，於2011年奪得港姐冠軍。
在內地長大的朱晨麗16歲時獲香港演藝學院邀請赴港就讀舞蹈藝術系，曾獲獎學金赴美深造，之後成為專業舞者，其後卻選擇選港姐入行，於2011年奪得港姐冠軍。（圖片來源：IG@rebecca_zhu ）
朱晨麗 港姐冠軍 朱晨麗係《2011年度香港小姐競選》冠軍，童年在蘇州及上海成長
朱晨麗係《2011年度香港小姐競選》冠軍，童年在蘇州及上海成長（圖片來源：東方新地）
朱晨麗 港姐冠軍 2023年初，二人傳出分手消息，同年中朱晨麗被爆與富二代戀愛並懷孕，而何廣沛則被揭與新女友Sarah熱戀。
2023年初，二人傳出分手消息，同年中朱晨麗被爆與富二代戀愛並懷孕，而何廣沛則被揭與新女友Sarah熱戀。（圖片來源：IG@matthew_hkp）
朱晨麗 港姐冠軍 二人之前都經常隔空放閃。
二人之前都經常隔空放閃。（圖片來源：IG@rebecca_zhu）
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍
朱晨麗 港姐冠軍 當時朱晨麗只係強調叫大家唔好再猜測，話自己並無唔開心。
當時朱晨麗只係強調叫大家唔好再猜測，話自己並無唔開心。（圖片來源：IG@rebecca_zhu）
朱晨麗 港姐冠軍 仲話朱晨麗肚突突孕味濃。
仲話朱晨麗肚突突孕味濃。（圖片來源：IG@rebecca_zhu）
朱晨麗 港姐冠軍 朱晨麗彈琴時展現出深長事業線，但崔建邦竟然「錯重點」，留意她身後落地窗外的背景。
朱晨麗彈琴時展現出深長事業線，但崔建邦竟然「錯重點」，留意她身後落地窗外的背景。（圖片來源：IG@rebecca_zhu）
朱晨麗 港姐冠軍 網民大讚長髮的朱晨麗充滿仙氣。
網民大讚長髮的朱晨麗充滿仙氣。（圖片來源：IG@rebecca_zhu）

圖片來源：IG@rebecca_zhu、新傳媒資料庫、東方新地、IG@matthew_hkp

