38歲港姐冠軍遊大馬罕露「雪白胸口」 傳遭TVB雪藏2年疑轉型求生

港姐冠軍朱晨麗近日在馬來西亞的美食之旅引發網民熱議，這位38歲前TVB花旦化身專業導遊，詳細介紹當地特色茶文化和肉骨茶等美食，令人不禁猜測她是否正式轉行做導遊？自2024年初拍畢《反黑英雄》後已兩年沒有新劇作品的她，生活卻依然精彩豐富，頻繁的海外旅遊和悠閒的「闊太」生活模式，背後究竟隱藏著什麼秘密？