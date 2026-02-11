38歲港姐冠軍遊大馬罕露「雪白胸口」 傳遭TVB雪藏2年疑轉型求生
朱晨麗化身專業導遊介紹大馬美食
朱晨麗在社交網分享的片段中，展現出專業導遊的風範，她走到當地一間茶室，熟練地以滾水沖洗餐具，然後沖泡菊花普洱茶，並向觀眾介紹當地特色的冰茶製作方法。她解釋道當地人習慣將熱茶沖入裝滿冰塊的杯中，製成清涼的冰茶享用，這種獨特的飲茶文化令不少網民大開眼界。除了茶文化外，她更品嚐了當地著名的肉骨茶，整個介紹過程生動有趣，令觀眾看得「口水直流」。
粉絲熱烈回應求偶遇地址
朱晨麗的美食導遊片段獲得粉絲們的熱烈回應，紛紛按讚留言表示支持。不少粉絲更主動詢問餐廳地址，希望能夠到當地「偶遇」朱晨麗，可見她的人氣依然不減。有網民留言表示：「朱朱介紹得好詳細，真係好想去試下！」亦有粉絲讚賞她的專業表現：「成個導遊咁專業，講解得好清楚！」這些正面回應反映出朱晨麗即使淡出幕前，仍然擁有一班忠實粉絲支持。
傳遭TVB雪藏兩年無新作品
朱晨麗自2024年初完成《反黑英雄》的拍攝工作後，已經整整兩年沒有新的劇集作品推出，這種情況在競爭激烈的娛樂圈中相當罕見。外界一直盛傳她已被TVB「雪藏」，甚至有消息指她已被投閒置散，不再是公司的重點培養對象。然而朱晨麗本人從未就這些傳言作出回應，只是繼續在社交網分享生活點滴，展現出一副毫不在意的態度。
疑戀富家子享受闊太生活
儘管演藝事業似乎陷入停滯，但朱晨麗的生活品質卻絲毫未受影響。外界一直盛傳她與百億富家子史昊洺感情穩定，更曾傳出懷孕消息，雖然她本人未有公開承認戀情，但從她頻繁的海外旅遊和奢華的生活方式來看，確實展現出「闊太」的風範。今次的馬來西亞之旅中，她入住高級度假村，品嚐頂級海鮮，整個行程安排都顯示出不俗的經濟實力。
網民熱議轉型做導遊可能性
朱晨麗專業的美食介紹表現，令不少網民開始討論她是否考慮轉型做導遊或美食博主。有網民留言表示：「朱朱介紹得咁專業，不如真係做導遊啦！」亦有粉絲建議她開設美食頻道：「可以考慮做美食KOL，一定好受歡迎！」這些建議反映出公眾對她轉型的期待，也暗示著她在演藝圈以外可能擁有更多發展機會。