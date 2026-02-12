38歲港姐冠軍自爆恨嫁宣言 情路坎坷傳密戀百億富二代 被陳煒踢爆「好事近」
婚禮現身性感爆燈 恨嫁心聲引網民關注
朱晨麗日前在社交平台分享出席朋友戶外婚禮的片段，當日她以西裝褸配搭極具視覺誘惑的內衣式上裝現身，性感指數爆燈。更令人注目的是她在帖文中寫道：「誰懂啊，參加婚禮真的會被幸福感染。把婚禮的喜氣，打包進新年的好運禮，新的一年，願大家能遇見屬於自己的幸福」。這番話被網民解讀為恨嫁宣言，紛紛留言「幾時到妳啊」、「期待你的婚禮」，甚至有人直接替她著急催婚。
朱晨麗演藝事業陷低潮 兩年無新劇疑遭冷待
回顧朱晨麗的演藝路，她以2011年港姐四料冠軍身份入行，因樣貌似陳法拉而有「翻版陳法拉」稱號。當年更臨危受命頂替受傷的陳法拉，在處女劇《名媛望族》中擔任第三女主角，雖然演技備受批評，但也算是一個不錯的起點。然而近年她的演藝事業似乎進入停滯期，自2024年初完成《反黑英雄》後，已整整兩年沒有接拍新劇，產量大減令外界質疑她在TVB的地位。
百億富二代史昊洺成焦點 好友陳煒踢爆好事近
儘管演藝事業不如意，但朱晨麗的感情生活卻相當精彩。入行10多年來，她先後與百億電子大王劉紀明、李逸朗及名門之後葉瀚華傳出緋聞，亦曾與何廣沛有過6年地下情，可惜於2023年告終。近年外界盛傳她與百億富二代史昊洺感情穩定，男方父親是香港中華廠商聯合會會長史立德，身家過百億。雖然朱晨麗一直否認懷孕傳聞，但好友陳煒曾在公開場合踢爆她「好事近」，令這段豪門戀情更添神秘色彩。
朱晨麗不排除閃婚 頻出入馬場疑準備做闊太
朱晨麗在接受訪問時曾承認與史昊洺關係「比正常朋友再親近一啲」，更開口表示自己不排除閃婚的可能性。近年她頻頻出入馬場及出席名媛晚宴，更與香港各界婦女聯合協進會創會主席林貝聿嘉及全國政協常委何超瓊等名流合照，貴氣十足的打扮令人懷疑她已準備疊埋心水做闊太。加上她經常在社交平台分享奢華旅行點滴，生活依然富裕愜意，似乎並不擔心演藝事業的低潮。
樣貌變化成熱話 網民戲稱百變女星
除了感情生活備受關注，朱晨麗的樣貌變化亦經常成為網民討論焦點。身為港姐四料冠軍的她，近年多次被指「變樣」，有網民戲稱她為「百變女星」，指其樣貌變化比她所演角色的變化還要多。不過亦有支持者為她平反，認為只是濾鏡效果，強調她本人依然美貌如昔，身材更是保持得相當不錯。
網民熱議婚期將至 期待豪門婚禮曝光
朱晨麗在婚禮上的恨嫁宣言引起網民熱烈討論，不少人留言「朱朱會一直幸福架」、「你真係好正」，更有人直接催促「幾時到妳啊」。以她目前與百億富二代的穩定關係，加上38歲的年齡考量，外界普遍認為她的婚期可能不遠了。如果這段豪門戀情修成正果，朱晨麗將可能從失寵花旦搖身一變成為億萬闊太，人生下半場或將迎來全新篇章。