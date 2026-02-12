38歲港姐冠軍自爆恨嫁宣言 情路坎坷傳密戀百億富二代 被陳煒踢爆「好事近」

38歲港姐冠軍朱晨麗近日出席朋友婚禮時，一身性感打扮配上恨嫁心聲，再次成為網民熱議焦點！這位曾經的TVB花旦自《反黑英雄》後已兩年無新劇拍攝，演藝事業似乎陷入低潮，但感情生活卻傳出與百億富二代史昊洺秘戀的勁爆消息。究竟朱晨麗能否憑藉這段豪門戀情，成功從失寵花旦搖身一變成為闊太？