34歲朱晨麗被老屈雪藏 嬲爆鬧傳媒：真的是有病！

2011年4料港姐朱晨麗自從2020年播出的《大醬園》和《法證先鋒IV》後，直到今年才有新作的她，一直被外界懷疑她是否被TVB雪藏。近日朱晨麗在內地平台開直播向網民訴苦，嬲爆批評港媒沒做足功課，便屢指自己被雪藏，大罵：「是不是有病！」