34歲朱晨麗被老屈雪藏 嬲爆鬧傳媒：真的是有病！
朱晨麗爆Seed大罵港媒 不滿被指「雪藏」
朱晨麗經常在直播平台與粉絲交流，近日便開直播與網民聊天，表示最近自己有很多工作堆在一起，而且自己有電影準備要上映。朱晨麗接著便開始向網民訴苦，表示對香港傳媒非常不滿意，她稱：「我在香港跟人家說，我之前拍電影啊什麼的，港媒感覺好像不願意寫，就說我被雪藏，是不是有病？有大病！哈哈！就非得喜歡寫那兩個字。」
對於港媒沒有寫到她有新的工作，她回應表示覺得十分匪夷所思，她接著說「（港媒）就說我只是否認，就是在假裝很堅強的那種感覺，真的有毛病啊！真的是！我服了他們！香港是多麼的沒有新聞嘛難道？」 她亦向網民解釋自己很生氣，但是一直沒有地方可以讓她發洩，所以才跟網民吐槽。
不滿被追問 覺得被港媒貶低身份
接著，朱晨麗繼續爆Seed大罵港媒讓她有被貶低的感覺，覺得很不合理，她表示：「生怕我沒有新聞，還是生怕我在香港的知名度變低了？所以幫我出一個這樣的title，然後問一次還好，兩次，然後再十次、一百次，每一次都問這個問題，是不是有病啊？回答過了你怎麼還在問？」
批評港媒沒道德 怒罵：「真的是有病！」
最後，朱晨麗怡再次表示覺得傳媒的行為太過分，她表示雖然道德是見仁見智，但她覺得傳媒有時候做得太過分。她亦表示傳媒都只寫自己心中想要的答案，而且認為記者在採訪藝人之前要做好功課，「可能沒有那麼多人去看你們所寫的那些亂七八糟的假新聞，但是你要做功課再來訪問藝人啊！要不然你身為一個記者，拿這個記者證，你覺得你合適嗎？」
主演新片冇人知 被誤會為冇工開
朱晨麗之所以會如此激動生氣開直播，是因為其實她一直有參與多個電影作品和電視劇，除了最近即將上映的《焚身》之外，她現在亦正在拍葉念琛執導的TVB《美麗戰場》，而且她的商演直播的活動亦是未停過。明明工作忙碌，Job接Job，但是屢被誤會冇工開、被雪藏，所以朱晨麗才忍不住於直播平台向網民訴苦。
朱晨麗連環撞樣 今次撞湯洛雯？
此外，朱晨麗亦經常上傳美照於IG，於粉絲們交流。最近眼尖的網民發覺，朱晨麗的樣子十分多變，不同的角度會與不同的女性撞樣。除了曾經與湯唯、吳千語等人撞樣之外，更被網民發現她與湯洛雯最相似！
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