朱晨麗事業愛情兩失意 為催運搬離舊愛巢進駐深井風水屋
朱晨麗事業高峰已過
35歲的朱晨麗11年成為港姐冠軍，同年首次參與拍劇《名媛望族》已經擔正做女主角，18年更憑劇集《超時空男臣》「方惠玲」一角在《萬千星輝頒獎典禮2017》獲得「最佳女配角」，不過起得快亦跌得快，近年有傳朱晨麗失勢兼被公司投閒置散，工作量不多未見有劇開，向來好勝的她曾拍片否認為雪藏。
入行4年以700萬上車
朱晨麗曾自爆初來港時曾經歷住劏房的日子。不過好快就飛上枝頭，她在15年已被爆升呢做業主，以700萬元買入將軍澳The Parkside兩房單位，第二年已經一炮過付清按揭唔使供樓，該單位現市值過千萬，朱晨麗當年更誇口爆金句：「唉，唔好玩啦! 一千萬叫豪宅? 你哋真係未見過豪宅。」而朱晨麗的男友何廣沛亦不時被影到出入女方寓所，不過早前二人的6年地下情已玩完，有指為免觸景傷情，朱晨麗早前決定搬出將軍澳。
朱晨麗新屋露台飽覽青馬大橋景色
事業愛情均失意的朱晨麗日前被發現已搬離舊愛巢，她在社交平台上載了一段跳兒歌的片段，不停做出各種可愛手勢又俾心心，片中的露台背景飽覽青馬大橋的海景，一睇就知地點是在深井。據知近年生活清閒的朱晨麗心感諸事不順，故希望轉換居住環境有望轉運。
深井屋風水利藝人事業運
深井一帶的豪宅向來被指特別旺藝人，而且出產過多位視帝，包括出爐視陳山聰、陳豪及黎耀祥，另外有指梁競徽、吳卓羲、張振朗、陳松齡及連詩雅等多位藝人亦曾居住或現居於深井的碧堤半島，可見此地深受藝人歡迎。當中黎耀祥於07年購入碧堤半島一個3房海景單位，08年即憑《秀才愛上兵》成為最徍男配角，09年再憑《巾幗梟雄》成為視帝，之後他於10年、12年分別憑《巾幗梟雄之義海豪情》、《大太監》再登視帝寶座，不過黎耀祥就在19年以1,350萬放售碧堤半島單位，勁賺近800萬。朱晨麗搬屋催運都好啱數！
朱晨麗《輕功》淪為大配角
去年12月播出的《輕功》，在劇中飾演化妝師Yuki的朱晨麗，雖然是男一黎耀祥的知己，不過出鏡率好低，比不上龔慈恩與蔣祖曼，難怪在她的社交網，就連自己在劇中的角色亦隻字不提。網民對朱晨麗跌番落配角之列反應都好平淡，更有網民留言表示佢做配角都好平常，仲話佢似國貨公司Sales。
爆Seed大罵港媒 不滿被指「雪藏」
11年4料港姐朱晨麗自從2020年播出的《大醬園》和《法證先鋒IV》後，直到去年尾才有一套《輕功》，一直被外界懷疑她是否被TVB雪藏。早前朱晨麗在內地平台開直播，嬲爆批評港媒沒做足功課，表示最近自己有很多工作堆在一起，而且自己有電影準備要上映。朱晨麗接著便開始向網民訴苦，表示對香港傳媒非常不滿意，她稱：「我在香港跟人家說，我之前拍電影啊什麼的，港媒感覺好像不願意寫，就說我被雪藏，是不是有病？有大病！哈哈！就非得喜歡寫那兩個字。」
對於港媒沒有寫到她有新的工作，她回應表示覺得十分匪夷所思，她接著說「（港媒）就說我只是否認，就是在假裝很堅強的那種感覺，真的有毛病啊！真的是！我服了他們！香港是多麼的沒有新聞嘛難道？」 她亦向網民解釋自己很生氣，但是一直沒有地方可以讓她發洩，所以才跟網民吐槽。
何廣沛解釋unfollow朱晨麗原因：任何關係都會有變化
17年朱晨麗和何廣沛因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，事後兩人多次以情侶檔姿態一齊出席活動，亦不時在社交平台互動，但兩人早前被指感情翻波，何廣沛被發現單方面unfollow朱晨麗的IG帳戶，令過往秒Like對方Post的情況成為追憶。
將朱晨麗「降呢」變同事
何廣沛出席活動時，親自回應指任何關係都會有變化的時候，認為這樣處理是對大家最好的方式，對任何人都尊重。何廣沛表示自己往後會專注於工作，暫時不會拍拖，又指大家一直都是同事關係，相信往後都會在公司活動上碰面。
朱晨麗尷尬回應被unfollow將何廣沛由「朋友」變「同事」
朱晨麗早前現身TVB活動亦有回應被何廣沛unfollow事件時，言談間就顯得較為尷尬，她指每日都有好多人follow或者Unfollow別人，是一件好正常的事，冇乜特別，被問到兩人係咪係真係分開咗？她回答：「唔好立亂猜測啦！」而講到兩人仲係咪朋友關係時，朱晨麗本來想回答「仲係朋友」，但下一秒就極速改口指兩人係「同事朋友」，之後又變成「同事關係」，似乎對何廣沛率先將她「降呢」變同事這件事耿耿於懷！
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