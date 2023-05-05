朱晨麗事業愛情兩失意 為催運搬離舊愛巢進駐深井風水屋

朱晨麗入行12年，一直受無綫力捧的她突然工作量大跌，被公司投閒置散冇劇拍，她曾拍片嬲爆否認，死撐仍有拍電影及接內地商演。朱晨麗唔止事業運滯，早前更傳出與何廣沛的6年情玩完，當年豪擲7百萬買入的將軍澳兩房單位何廣沛本來是常客，有指朱晨麗已搬離將軍澳，進駐深井的風水豪宅，希望一洗頹氣為自己催運。