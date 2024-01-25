朱智賢

朱智賢偕「咪神」行山被公開處刑改曬42吋長腿 轉眼竟骨裂兼出風癩勁慘情

最新娛聞
東方新地

廣告

去年9月離巢TVB的37歲朱智賢（Ashley），日前曬出一輯中門大開兼大曬長腿的靚相，引來不少網民讚好，不過與此同時，她卻公開自己右腳打著石膏的照片，原來她早前行山時不慎拗柴，卻拖足8日先去睇醫生！

朱智賢 人生第一次拗柴

睇番朱智賢IG，原來她早前與「咪神」陳婉衡（Alycia）及簡淑兒（Jessica）三人行到西貢蠄蟝石頂行山，結果落山時卻非常黑仔，不但被的士司機放飛機，更發生了她「人生第一次拗柴」。

朱智賢 雖然欣賞到靚靚風景，但落山時朱智賢右腳卻不慎拗柴。
雖然欣賞到靚靚風景，但落山時朱智賢右腳卻不慎拗柴。（圖片來源：IG@ashley_ellable）
朱智賢 朱智賢初拗柴時右腳已十分紅腫，網民紛紛祝福她早日康復。
朱智賢初拗柴時右腳已十分紅腫，網民紛紛祝福她早日康復。（圖片來源：IG@ashley_ellable）

孖「咪神」行山被「完美處決」

不過睇埋陳婉衡po出的三人合照後，網民都搞笑指同為「咪神」的朱智賢直接「完敗」給真正的「咪神」陳婉衡，直言「無比較無傷害」、「被完美處決」、「公開處刑」等。

朱智賢 朱智賢早前與「咪神」陳婉衡及簡淑兒一同行山。
朱智賢當日與「咪神」陳婉衡及簡淑兒一同行山。（圖片來源：IG@_alyciac）
朱智賢 陳婉衡的逼爆上圍「完勝」朱智賢。
陳婉衡的逼爆上圍被指「完勝」朱智賢。（圖片來源：IG@_alyciac）

中門大開騷42吋長腿反擊

朱智賢似乎不甘示弱，日前就曬出了一輯早前拍下的造型照，相中她穿著一件中門大開的紅色高衩長裙，大騷42吋長腿，Deep V更開到落肚臍，引來網民大讚：「性感又靚女」、「電死人嘅美腿」、「優質熟女嘅魅力」、「腳趾女神」。

朱智賢 朱智賢亦曾被封為《3日2夜》「咪神」，今次造型照她就Deep V開到落肚臍。
朱智賢亦曾被封為《3日2夜》「咪神」，今次造型照她就Deep V開到落肚臍。（圖片來源：IG@ashley_ellable）
朱智賢 夾出誘人事業線。
夾出誘人事業線。（圖片來源：IG@ashley_ellable）

忍痛8日始發現美腿骨裂

其中蘇韻姿亦有留言大讚她一對美腿勁火辣，朱智賢竟笑答她：「broken now😂（依家斷咗喇）」原來她在拗柴後忍痛忍足8日才去睇骨科求醫，結果發現有骨裂，要打石膏打到上小腿。

朱智賢 朱智賢大騷美腿。
朱智賢大騷美腿。（圖片來源：IG@ashley_ellable）
朱智賢 不過未來一段時間美腿都會「失蹤」。
不過未來一段時間美腿都會「失蹤」。（圖片來源：IG@ashley_ellable）

安慰自己：人一世物一世，乜都試吓！

朱智賢向傳媒透露由於受傷的腳不能濕水，所以沖涼時要包膠袋兼舉高腳，又成日覺得自己好似未除鞋一樣，搞到瞓唔到覺，非常辛苦，她直言咁大個女都未試過拗柴、骨裂同打石膏，今次一次過試晒，唯有以「人一世物一世，乜都試吓！」來安慰自己。

朱智賢 朱智賢右腳打著石膏，要包膠袋沖涼。
朱智賢右腳打著石膏，要包膠袋沖涼。（圖片來源：IG@ashley_ellable）

開普拉提班目標被逼延期

朱智賢仲透露一直有上開普拉提的課程，打算在學成後可以開班授課，但今次拗柴骨裂打上石膏，令她行動極為不便，完全阻礙了她的學習進度，好多事亦要因此而延期。

朱智賢 石膏打到上朱智賢小腿。
石膏打到上朱智賢小腿。（圖片來源：IG@ashley_ellable）

唔只骨裂仲出埋風癩

朱智賢更IG狂出Story大呻︰「打石膏唔係最慘，打石膏嗰啲位置出風癩先係最慘」、「我以後真係會好小心，原來整親真係好麻煩，而家先第三日，好灰」、「我相信兩個星期之後，我左邊大腿肌肉一定發達好多」等等。

朱智賢 朱智賢大呻打石膏之餘仲出風癩。
朱智賢大呻打石膏之餘仲出風癩。（圖片來源：IG@ashley_ellable）
朱智賢 但都冇阻朱智賢帶愛犬去睇醫生，認真係好主人。
但都冇阻朱智賢帶愛犬去睇醫生，認真係好主人。（圖片來源：IG@ashley_ellable）

睇番朱智賢靚相：

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@ashley_ellable、IG@_alyciac

讀者留言

熱門文章

 