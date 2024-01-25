朱智賢偕「咪神」行山被公開處刑改曬42吋長腿 轉眼竟骨裂兼出風癩勁慘情
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去年9月離巢TVB的37歲朱智賢（Ashley），日前曬出一輯中門大開兼大曬長腿的靚相，引來不少網民讚好，不過與此同時，她卻公開自己右腳打著石膏的照片，原來她早前行山時不慎拗柴，卻拖足8日先去睇醫生！
朱智賢 人生第一次拗柴
睇番朱智賢IG，原來她早前與「咪神」陳婉衡（Alycia）及簡淑兒（Jessica）三人行到西貢蠄蟝石頂行山，結果落山時卻非常黑仔，不但被的士司機放飛機，更發生了她「人生第一次拗柴」。
孖「咪神」行山被「完美處決」
不過睇埋陳婉衡po出的三人合照後，網民都搞笑指同為「咪神」的朱智賢直接「完敗」給真正的「咪神」陳婉衡，直言「無比較無傷害」、「被完美處決」、「公開處刑」等。
中門大開騷42吋長腿反擊
朱智賢似乎不甘示弱，日前就曬出了一輯早前拍下的造型照，相中她穿著一件中門大開的紅色高衩長裙，大騷42吋長腿，Deep V更開到落肚臍，引來網民大讚：「性感又靚女」、「電死人嘅美腿」、「優質熟女嘅魅力」、「腳趾女神」。
忍痛8日始發現美腿骨裂
其中蘇韻姿亦有留言大讚她一對美腿勁火辣，朱智賢竟笑答她：「broken now😂（依家斷咗喇）」原來她在拗柴後忍痛忍足8日才去睇骨科求醫，結果發現有骨裂，要打石膏打到上小腿。
安慰自己：人一世物一世，乜都試吓！
朱智賢向傳媒透露由於受傷的腳不能濕水，所以沖涼時要包膠袋兼舉高腳，又成日覺得自己好似未除鞋一樣，搞到瞓唔到覺，非常辛苦，她直言咁大個女都未試過拗柴、骨裂同打石膏，今次一次過試晒，唯有以「人一世物一世，乜都試吓！」來安慰自己。
開普拉提班目標被逼延期
朱智賢仲透露一直有上開普拉提的課程，打算在學成後可以開班授課，但今次拗柴骨裂打上石膏，令她行動極為不便，完全阻礙了她的學習進度，好多事亦要因此而延期。
唔只骨裂仲出埋風癩
朱智賢更IG狂出Story大呻︰「打石膏唔係最慘，打石膏嗰啲位置出風癩先係最慘」、「我以後真係會好小心，原來整親真係好麻煩，而家先第三日，好灰」、「我相信兩個星期之後，我左邊大腿肌肉一定發達好多」等等。
睇番朱智賢靚相：
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撰文：東方新地圖片來源：IG@ashley_ellable、IG@_alyciac