朱智賢

朱智賢著小背心倒奶做運動做到七情上面 網民錯重點只留意到中間深坑

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現年37歲的朱智賢（Ashley）早前在TVB劇集《破毒強人》扮演江湖大嫂，表現令人眼前一亮，日前她在社交網分享了一段做平板支撐的影片，雖然片中她做運動做得十分認真，仲做到七情上面，但網民都只留意到穿著一身小背心的她，在低抄鏡頭下展現出的豐滿身形！

朱智賢 《破毒強人》中朱智賢扮演「毒梟」蔣志光的老婆，獲網民大讚演得有霸氣。
《破毒強人》中朱智賢扮演「毒梟」蔣志光的老婆，獲網民大讚演得有霸氣。（圖片來源：《破毒強人》劇照）
朱智賢 蔣志光與朱智賢相差25歲，之前在劇集《食腦喪B》是父女關係，《破毒強人》中兩人卻變成夫妻，亦一度引發網民熱議。
蔣志光與朱智賢相差25歲，之前在劇集《食腦喪B》是父女關係，《破毒強人》中兩人卻變成夫妻，亦一度引發網民熱議。（圖片來源：《破毒強人》截圖）

37歲朱智賢 經歷「人生最長時刻」

朱智賢在影片嘗試挑戰做1分鐘平板支撐，但不到10秒她已面露難色，最後更倒在地上。她透露拍完這條影片第2日便覺得腹部很痛，又回應網民留言，直指這1分鐘是她「人生最長時刻」、「勁難頂」，並直言：「我拍完呢條片痛咗幾日！」

朱智賢 朱智賢以雙臂和腳尖撐地，做平板支撐的動作。
朱智賢以雙臂和腳尖撐地，做平板支撐的動作。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 但唔夠10秒，朱智賢已面現難色。
但唔夠10秒，朱智賢已面現難色。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 要不停深呼吸。
要不停深呼吸。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 更做到七情上面。
更做到七情上面。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

獲讚身形超靚

但片中鏡頭一度由側面轉到正前方，加上低抄角度，令朱智賢小背心下的豐滿身形成功搶Fo，網民都笑言只留意到中間的深坑，集中不到精神去看她做運動，又大讚她樣貌同身形都超靚，為她當年參選港姐未能勝出感到不值。

朱智賢 做到第10秒，朱智賢做出疑似「What The Fxxk」口形。
做到第10秒，朱智賢做出疑似「What The Fxxk」口形。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 之後向下跌落地。
之後向下跌落地。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 影埋大露背。
影埋大露背。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

當年憑《3日2夜》彈起

朱智賢入行前是名空姐，2013年她參選港姐時，已是當屆最年長的佳麗，最後雖然10強不入，但仍獲簽入TVB，初期曾擔任TVB娛樂新聞台主播，直到2016年拍J2旅遊節目《3日2夜》成功彈起，開始受網民熱捧，同年又加入《東張西望》，成為「東張女神」之一。

朱智賢 火辣身形成朱智賢最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。
32C的Fit爆身形成朱智賢最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 朱智賢入行時已27歲。
朱智賢入行時已27歲。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

曾被質疑「再進化」

朱智賢憑參選《2013年度香港小姐競選》晉身娛樂圈，該屆港姐的質素相當不俗，三甲是陳凱琳、蔡思貝及劉佩玥。不過當年她參選時的樣貌和現在分別頗大，惹來不少網民質疑她「再進化」，她解釋是因為25歲時曾貪靚去箍牙，總共剝了8隻牙，所以前後個樣都會唔同，她又強調從不考慮去執樣，即使打針微調亦不會，對被指現時樣貌變靚不少，她指是因為化妝所致。

當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。
朱智賢於2012年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽。（圖片來源：新傳媒照片庫）
連選兩次港姐都唔掂，朱智賢有身高同身材但冇樣。
2013年朱智賢再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢 朱智賢話自己成日唔同樣全因化妝，化妝品真係世上最偉大發明之一。
朱智賢話自己成日唔同樣全因化妝，化妝品真係世上最偉大發明之一。(圖片來源：IG@ashley_ellabel)

因「車震」形象插水

2017年，朱智賢開始同謝東閔拍拖，但到2020年，她被爆與人夫黎振燁「車震」，形象即時插水，雖然獲男友謝東閔不離不棄，陪伴她開記者會道歉，但她的事業仍大受影響，更被踢出《東張西望》。直到去年她才開始解凍拍劇，並加入《流行都市》做主持，早前播出《破毒強人》中，亦有不少戲份。

朱智賢 呢句說對白真係冧死朱智賢喇。
朱智賢2020年因拍《食腦喪B》與人夫黎振燁撻著，劇集在去年播出，當時朱智賢表示有心理準備面對輿論，並指要在娛樂圈立足，就要經得起風浪。（圖片來源：《食腦喪B》截圖）
朱智賢2年爆出偷食人夫黎振燁形象插水，男友謝東閔至今一直陪伴在側。
當年朱智賢爆出偷食人夫黎振燁形象插水，男友謝東閔至今一直陪伴在側。（圖片來源：新傳媒照片庫）
男友謝東閔不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。
男友謝東閔不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。（圖片來源：IG@ashleåy_ellabel）
咪神 朱智賢平時毫不吝惜好身材
朱智賢平時毫不吝惜好身材（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 勤做運動的她身形愈來愈Fit。
勤做運動的她身形愈來愈Fit。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 朱智賢早前曾表示因為在報紙上見到自己的凸腩相而大受打擊，所以的起心肝要做運動同戒糖戒宵夜減磅。
朱智賢早前曾表示因為在報紙上見到自己的凸腩相而大受打擊，所以的起心肝要做運動同戒糖戒宵夜減磅。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

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撰文：東方新地圖片來源：《破毒強人》劇照及截圖、IG@ashley_ellabel、新傳媒照片庫

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