朱智賢著小背心倒奶做運動做到七情上面 網民錯重點只留意到中間深坑

現年37歲的朱智賢（Ashley）早前在TVB劇集《破毒強人》扮演江湖大嫂，表現令人眼前一亮，日前她在社交網分享了一段做平板支撐的影片，雖然片中她做運動做得十分認真，仲做到七情上面，但網民都只留意到穿著一身小背心的她，在低抄鏡頭下展現出的豐滿身形！
37歲朱智賢 經歷「人生最長時刻」
朱智賢在影片嘗試挑戰做1分鐘平板支撐，但不到10秒她已面露難色，最後更倒在地上。她透露拍完這條影片第2日便覺得腹部很痛，又回應網民留言，直指這1分鐘是她「人生最長時刻」、「勁難頂」，並直言：「我拍完呢條片痛咗幾日！」
獲讚身形超靚
但片中鏡頭一度由側面轉到正前方，加上低抄角度，令朱智賢小背心下的豐滿身形成功搶Fo，網民都笑言只留意到中間的深坑，集中不到精神去看她做運動，又大讚她樣貌同身形都超靚，為她當年參選港姐未能勝出感到不值。
當年憑《3日2夜》彈起
朱智賢入行前是名空姐，2013年她參選港姐時，已是當屆最年長的佳麗，最後雖然10強不入，但仍獲簽入TVB，初期曾擔任TVB娛樂新聞台主播，直到2016年拍J2旅遊節目《3日2夜》成功彈起，開始受網民熱捧，同年又加入《東張西望》，成為「東張女神」之一。
曾被質疑「再進化」
朱智賢憑參選《2013年度香港小姐競選》晉身娛樂圈，該屆港姐的質素相當不俗，三甲是陳凱琳、蔡思貝及劉佩玥。不過當年她參選時的樣貌和現在分別頗大，惹來不少網民質疑她「再進化」，她解釋是因為25歲時曾貪靚去箍牙，總共剝了8隻牙，所以前後個樣都會唔同，她又強調從不考慮去執樣，即使打針微調亦不會，對被指現時樣貌變靚不少，她指是因為化妝所致。
因「車震」形象插水
2017年，朱智賢開始同謝東閔拍拖，但到2020年，她被爆與人夫黎振燁「車震」，形象即時插水，雖然獲男友謝東閔不離不棄，陪伴她開記者會道歉，但她的事業仍大受影響，更被踢出《東張西望》。直到去年她才開始解凍拍劇，並加入《流行都市》做主持，早前播出《破毒強人》中，亦有不少戲份。
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