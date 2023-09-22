朱智賢著小背心倒奶做運動做到七情上面 網民錯重點只留意到中間深坑

現年37歲的朱智賢（Ashley）早前在TVB劇集《破毒強人》扮演江湖大嫂，表現令人眼前一亮，日前她在社交網分享了一段做平板支撐的影片，雖然片中她做運動做得十分認真，仲做到七情上面，但網民都只留意到穿著一身小背心的她，在低抄鏡頭下展現出的豐滿身形！