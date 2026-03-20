39歲朱智賢峇里島晒美胸長腿 網民狂讚「世一」身材 神秘景點曝光

藝人朱智賢昨日在社交網上載峇里島度假靚相，身穿桃紅色超低V連身裙大騷身材，更掀起裙擺晒長腿，上下皆有睇頭極度吸睛。朱朱在吊橋上奔跑又盪鞦韆，居高臨下眺望美景十分寫意，簡直是萬綠叢中一點紅美不勝收。網民紛紛大讚她好索，更有人直呼「智賢世一」，不過最令人好奇的是這個峇里島絕美景點究竟在哪裡。