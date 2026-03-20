39歲朱智賢峇里島晒美胸長腿 網民狂讚「世一」身材 神秘景點曝光
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藝人朱智賢昨日在社交網上載峇里島度假靚相，身穿桃紅色超低V連身裙大騷身材，更掀起裙擺晒長腿，上下皆有睇頭極度吸睛。朱朱在吊橋上奔跑又盪鞦韆，居高臨下眺望美景十分寫意，簡直是萬綠叢中一點紅美不勝收。網民紛紛大讚她好索，更有人直呼「智賢世一」，不過最令人好奇的是這個峇里島絕美景點究竟在哪裡。
朱智賢峇里島晒美胸長腿引爆讚
朱智賢昨日在社交網分享峇里島度假照片，相中她身穿桃紅色連身裙，超低V的剪裁完美展現傲人身材曲線。她更大膽把裙子掀起展示修長美腿，配合綠油油的自然景色背景，視覺效果極為震撼。朱朱在高空吊橋上奔跑的畫面充滿動感，又在鞦韆上盪來盪去享受刺激，每個角度都展現出她的完美身段。
網民狂讚朱朱「世一」身材
照片一出立即引來網民瘋狂讚賞，留言區被各種讚美洗版。有網民直呼「超靚朱朱」、「靚人靚影靚裙」，更有人激動表示「噴血裝，衝呀！」。最誇張的是有粉絲直接封她為「智賢世一」，認為她的身材和樣貌都是世界第一級數。不少網民都被她的美貌和好身材深深吸引，紛紛表示被她「引死人」。
峇里島Alas Harum Bali成網紅打卡聖地
朱智賢今次度假的地點是峇里島超人氣景點Alas Harum Bali，位於烏布的德哥拉朗梯田區。這個綜合型公園結合了冒險、網紅拍照與咖啡文化，成為近年來最受歡迎的打卡聖地。園內設有多種高度的極限鞦韆，由15米至25米不等，正是朱朱拍攝美照的主要場景。景點更提供長裙租賃服務，讓遊客拍出長裙飄揚的夢幻效果，租金約20萬至25萬印尼盾。
Alas Harum Bali五大必玩特色曝光
除了朱智賢體驗的極限鞦韆外，Alas Harum Bali還有空中單車與空中滑索，讓遊客在梯田上方騎單車或滑行，刺激度和視角都是滿分體驗。園內的網紅拍照點包括著名的玻璃地板和會晃動的舞蹈橋，每個角落都是完美的拍照背景。入場費通常包含免費的麝香貓咖啡導賞，讓遊客了解Luwak咖啡的製作過程，並提供多種口味的免費茶與咖啡品嚐。園內更相連頂級無邊際泳池俱樂部Cretya Ubud，為整個度假體驗增添奢華元素。
圖片來源：IG@ashley_ellabel資料或影片來源：原文刊於新假期