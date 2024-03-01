37歲朱智賢揸車爆seed舉動恐扣分 本尊火速13字回應兼報平安

現年37歲的朱智賢（Ashley）自去年宣布離巢後，便開始活躍於社交平台，並不時發佈一些有關日常生活的短片，以及間中派福利。繼早前上載自己騷嗲功被摑的短片後，日前朱智賢又分享了一段自己揸車的影片，不過片中爆seed的行為就恐怕會被扣分……