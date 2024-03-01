37歲朱智賢揸車爆seed舉動恐扣分 本尊火速13字回應兼報平安
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現年37歲的朱智賢（Ashley）自去年宣布離巢後，便開始活躍於社交平台，並不時發佈一些有關日常生活的短片，以及間中派福利。繼早前上載自己騷嗲功被摑的短片後，日前朱智賢又分享了一段自己揸車的影片，不過片中爆seed的行為就恐怕會被扣分……
朱智賢揸車突爆seed
在朱智賢分享的影片中可見，她正準備打燈cut線時突然將車窗較低，然後伸手出去向後車以手勢打招呼。不過當拍片者問朱智賢：「嘩你都幾有禮貌㗎喎」時，她卻竟然回覆稱：「吓，我舉中指喎。」
朱智賢舉動恐扣分
朱智賢的舉動亦引來不少網民留言：「試過，扣咗5分」、「車玻璃犯法，幫你舉報了，等收信」、「TesX」連好友梁麗翹和袁偉豪都忍唔住留言稱：「呢個根本就係現實嘅你」、「有冇聽馬路英雄啊」
朱智賢急澄清兼報平安
朱智賢事後亦火速在社交平台上澄清兼報平安：「呢排見報率係十分高，不過就令大家都好擔心我」，更派定心丸表示：「只是拍reels跟大家開個玩笑而已。」
「多謝傳媒嘅愛戴，呢排見報率係十分高，不過就令大家都好擔心我。一係家暴，一係就被扣分。全都不是事實啦，只是拍reels跟大家開個玩笑而已」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@ashley_ellabel、IG@benontheroad、IG@nicoleleung1114