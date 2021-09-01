朱智賢偷食有婦之夫獲全面解凍 被爆搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？

35歲朱智賢年前被爆與有婦之夫黎振燁偷食蛋糕事件，仍得到有米男友謝東閔陪開記招力撐，朱智賢隨即被無綫掟入雪櫃，謝東閔一直不離不棄，陪她行山拍片營造「行山KOL」健康形象望洗底﹗近月朱智賢終獲公司解凍，有份主持東京奧運又參與《開心大綜藝》拍攝工作，事業漸有起色，感情卻凍過水，朱智賢被爆搬離和謝東閔的愛巢三個月﹗

文：東方新地｜圖：朱智賢IG、謝東閔IG