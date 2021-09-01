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朱智賢偷食有婦之夫獲全面解凍 被爆搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？

東方新地 - 娛聞

35歲朱智賢年前被爆與有婦之夫黎振燁偷食蛋糕事件，仍得到有米男友謝東閔陪開記招力撐，朱智賢隨即被無綫掟入雪櫃，謝東閔一直不離不棄，陪她行山拍片營造「行山KOL」健康形象望洗底﹗近月朱智賢終獲公司解凍，有份主持東京奧運又參與《開心大綜藝》拍攝工作，事業漸有起色，感情卻凍過水，朱智賢被爆搬離和謝東閔的愛巢三個月﹗
文：東方新地｜圖：朱智賢IG、謝東閔IG

朱智賢被爆背男友謝東閔與有婦之夫密會，形象盡毀，事業幾乎一鋪清袋，男友謝東閔卻不理被封「綠帽俠」，與朱智賢共同進退，生活、心靈都照顧周到，及後搬到新愛巢繼續展開同居生活，感情有增無減﹗

朱智賢搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？
朱智賢搭上人夫，形象盡毀，事業幾乎一鋪清袋。（圖片來源：朱智賢社交網）

朱智賢被雪足一年 謝東閔不離不棄

朱智賢被無綫雪足一年，近月解凍，先是有份演出的《愛美麗狂想曲》終於出街，月前被安排主持東京奧運，出席宣傳活動時，被問到生日如何同男友慶祝時，朱智賢相當避忌，被一再追問才透露與男友及大班朋友過，沒有二人世界更沒收到男友的生日禮物﹗早前朱智賢跑步不慎跌倒連手錶都跌爆，被記者問到傷勢時，朱智賢不願提及謝東閔只表示自行處理傷勢，感情由濃轉淡有迹可尋﹗

朱智賢搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？
朱智賢被公司掟入雪櫃期間，不時行山次次由男友掌鏡拍片，近來行山腳換上女友人﹗（圖片來源：朱智賢IG）
朱智賢搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？
朱智賢趁炎炎夏日去曬日光浴，男友謝東閔冇影﹗（圖片來源：朱智賢IG）

同居變分居

有指朱智賢和謝東閔感情變淡，朱智賢更已搬離與謝東閔愛巢三個月，同居變分居﹗朱智賢主持東京奧運時，被拍檔劉頌鵬公開示愛，謝東閔出席公開活動被問及此事時，表示冷靜兼指近來大家各有各忙，在社交網少了互動，難怪被指分手﹗記者致電當時人查詢分手一事，朱智賢否認分手，而謝東閔則未有回應﹗

朱智賢搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？
朱智賢成功獲解凍，主持東京奧運﹗（圖片來源：朱智賢IG）
朱智賢搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？
東奧拍檔之一的《後生仔》主持劉頌鵬公然向朱智賢示愛﹗（圖片來源：朱智賢IG）
朱智賢搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？
謝東閔貼出獨照，留言「最近的晚上都是這樣渡過」，表示近來都是孤單一人過﹗（圖片來源：謝東閔IG）

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