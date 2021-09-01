朱智賢偷食有婦之夫獲全面解凍 被爆搬離愛巢三個月 謝東閔成功「除帽」？
35歲朱智賢年前被爆與有婦之夫黎振燁偷食蛋糕事件，仍得到有米男友謝東閔陪開記招力撐，朱智賢隨即被無綫掟入雪櫃，謝東閔一直不離不棄，陪她行山拍片營造「行山KOL」健康形象望洗底﹗近月朱智賢終獲公司解凍，有份主持東京奧運又參與《開心大綜藝》拍攝工作，事業漸有起色，感情卻凍過水，朱智賢被爆搬離和謝東閔的愛巢三個月﹗
文：東方新地｜圖：朱智賢IG、謝東閔IG
文：東方新地｜圖：朱智賢IG、謝東閔IG
朱智賢被爆背男友謝東閔與有婦之夫密會，形象盡毀，事業幾乎一鋪清袋，男友謝東閔卻不理被封「綠帽俠」，與朱智賢共同進退，生活、心靈都照顧周到，及後搬到新愛巢繼續展開同居生活，感情有增無減﹗
朱智賢被雪足一年 謝東閔不離不棄
朱智賢被無綫雪足一年，近月解凍，先是有份演出的《愛美麗狂想曲》終於出街，月前被安排主持東京奧運，出席宣傳活動時，被問到生日如何同男友慶祝時，朱智賢相當避忌，被一再追問才透露與男友及大班朋友過，沒有二人世界更沒收到男友的生日禮物﹗早前朱智賢跑步不慎跌倒連手錶都跌爆，被記者問到傷勢時，朱智賢不願提及謝東閔只表示自行處理傷勢，感情由濃轉淡有迹可尋﹗
同居變分居
有指朱智賢和謝東閔感情變淡，朱智賢更已搬離與謝東閔愛巢三個月，同居變分居﹗朱智賢主持東京奧運時，被拍檔劉頌鵬公開示愛，謝東閔出席公開活動被問及此事時，表示冷靜兼指近來大家各有各忙，在社交網少了互動，難怪被指分手﹗記者致電當時人查詢分手一事，朱智賢否認分手，而謝東閔則未有回應﹗