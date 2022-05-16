朱智賢被木蝨咬至雙腳痕痛起水泡 全屋兩度滅蟲 留創傷後遺症

擁有一雙長腿的朱智賢，近日拍照都只影半身唔影對腳，原來她的一雙美腿遭殃，被家中木蝨咬至紅腫起水泡，先後進行兩次滅蟲，仲嚴重到留有創傷後遺症，朱智賢雙腿受罪，她怕傷口會留疤，搞到晚晚失眠發惡夢影響日常生活，認真手尾長。