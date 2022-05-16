朱智賢被木蝨咬至雙腳痕痛起水泡 全屋兩度滅蟲 留創傷後遺症
擁有一雙長腿的朱智賢，近日拍照都只影半身唔影對腳，原來她的一雙美腿遭殃，被家中木蝨咬至紅腫起水泡，先後進行兩次滅蟲，仲嚴重到留有創傷後遺症，朱智賢雙腿受罪，她怕傷口會留疤，搞到晚晚失眠發惡夢影響日常生活，認真手尾長。
朱智賢唔怕負面新聞最怕木蝨
無綫劇集《食腦喪B》播完，有份演出的朱智賢，唔怕與車廂偷食黎振燁在劇中的談情戲份，只怕木蝨。朱智賢在社交網寫長文出po，表示最近因為家中的木蝨問題受盡精神困擾，她公開雙腿的自拍照，照片中一雙白滑長腿慘遭咬到一撻撻，紅腫之餘仲滿佈水泡，非常嚇人，睇見到戥佢慘。
朱智賢失眠兼無胃口
朱智賢一雙招牌美腿曝光率高，可惜被木蝨得咬得甚為嚴重，只見她的雙腿滿布多處紅點，由小腿延伸至腳掌位置，她發文表示受家中木蝨困擾足足一個月：「在家裏懷疑發現木蝨嘅蹤影，木蝨呢兩個字聽就聽得多，原來當佢出現喺你屋企嘅時候，係真係好可怕！整整一個月時間受到困擾，咬咗嘅皮膚會又痕又痛起水泡，而被咬嘅次數係每日增加。」朱智賢更指被木蝨咬完每日都會痕醒，已有兩星期失眠，仲嚴重到影響到日常生活，瞓唔安食唔落，腳上的紅點更超過40粒。
朱智賢患創傷後遺症
朱智賢唔止痛在身，就連心理陰影都很大，家中雖然進行了兩次滅蟲，但朱智賢依然唔放心，她坦言自己有「創傷後遺症」，經常發噩夢，又擔心滅蟲後有殘留的滅蟲藥，返家後她要進行徹底家居清潔，所有衣物、櫃、廚房用具都要清洗，又驚影響到家中的愛犬，不過最重要都係對腳，要靠佢搵食，朱智賢話希望腳上疤痕會早日散退。
朱智賢狂騷長腿