朱智賢突曬海灘婚紗照惹猜測！回顧8年情斷與偷食風波

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朱智賢近日在社交平台上載了一輯海灘婚紗寫真，低胸設計配上唯美背景，狀態極佳的她笑容滿面，大批網民即時湧入留言區洗版式恭喜，猜測她是否已經覓得真命天子好事將近。然而回顧朱智賢過去幾年的感情路，從8年愛情長跑到轟動全城的「偷食風波」，這位前TVB女藝人的情史遠比婚紗照來得震撼。

朱智賢海灘婚紗寫真引爆網絡熱話

朱智賢在社交平台分享的這輯婚紗照中，她身穿低胸白色婚紗站在海灘上，長髮隨風飄揚，整個人散發出幸福光芒。照片一出即引來大量關注，不少網民留言「恭喜恭喜」、「係咪有好消息公布」，更有人直接追問「新郎係邊個」。朱智賢自2023年離開TVB後全力經營社交平台，轉型為時尚生活KOL，憑藉高挑身材與大方性格累積了大批粉絲，今次突然曬出婚紗照，自然令人浮想聯翩。

朱智賢未有正面回應婚紗照背後含義

面對網民的瘋狂猜測，朱智賢並未有正面回應是否真的好事將近，亦沒有透露照片中是否涉及任何感情對象。她目前以自由身活躍於社交平台，主力分享時尚穿搭及生活日常，事業發展看似順風順水。至於前男友謝東閔，自2024年11月17日在社交平台正式宣布兩人和平分手後，雙方各自發展，謝東閔當時表示「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心，我們有共識地決定以後，會以不同身分繼續支持及守護對方」。

回顧朱智賢與謝東閔長達8年感情路

朱智賢與謝東閔的戀情曾是圈中人人稱羨的一對，兩人拍拖長達8年，更一度發展至同居階段。2020年朱智賢爆出與香港先生冠軍黎振燁的「偷食蛋糕」風波，被傳媒拍到兩人在山頂僻靜處密會，事件曝光後朱智賢的清純形象瞬間崩塌，事業直插谷底。當時身為男友的謝東閔卻做出了震驚娛樂圈的決定——他不但沒有拋棄女友，更緊緊牽著朱智賢的手一同出席記者會面對傳媒，公開表示「我會陪你走過呢一關！可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢」，被網民封為「絕種好男人」。

網民感嘆朱智賢錯過絕種好男人謝東閔

今次婚紗照一出，不少網民在留言區除了恭喜外，亦有人翻舊帳感嘆這段情。有網民直言「當年謝東閔咁護住佢，最後都係分開」、「錯過咗一個頂級好男人」、「希望今次搵到真正幸福」。亦有支持者留言鼓勵「過去嘅嘢就過去啦，最緊要而家開心」、「轉型做KOL之後成個人靚咗自信咗」。從昔日事業跌入谷底到如今能夠自信展示美麗，朱智賢用了數年時間重新站起來，網民對她的態度亦由當年的千夫所指逐漸轉為祝福。

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（圖片來源：）
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朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
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朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
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朱智賢 謝東閔 （圖片來源：IG@ashley_ellabel）
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 去年兩人宣布分手。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
2024年兩人宣布分手。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 《食腦喪B》中黎振燁用呢句說對白冧死朱智賢。（圖片來源：TVB）
《食腦喪B》中黎振燁用呢句說對白冧死朱智賢。（圖片來源：TVB）
朱智賢 愚人節 黎太選擇為老公求情。（圖片來源：Sunday Kiss）
黎太選擇為老公求情。（圖片來源：Sunday Kiss）
朱智賢 愚人節 朱智賢為2013年港姐，比黎振燁早入無綫，不過二人2016年早已合作過，只是當時未撻著。（圖片來源：IG截圖）
朱智賢為2013年港姐，比黎振燁早入無綫，不過二人2016年早已合作過，只是當時未撻著。（圖片來源：IG截圖）
朱智賢 謝東閔 黎振燁與朱智賢因《食腦喪B》撻著。（圖片來源：TVB）
黎振燁與朱智賢因《食腦喪B》撻著。（圖片來源：TVB）
朱智賢 謝東閔 黎振燁在2020年被爆出醜聞後一直「潛水」。（圖片來源：TVB）
黎振燁在2020年被爆出醜聞後一直「潛水」。（圖片來源：TVB）
朱智賢 謝東閔 謝東閔表示呢段時間會多啲陪朱智賢，希望可以陪佢「走過呢個階段」。（圖片來源：TVB）
謝東閔表示呢段時間會多啲陪朱智賢，希望可以陪佢「走過呢個階段」。（圖片來源：TVB）
朱智賢 謝東閔 傳媒記招不設提問，有在場採訪資深行家都不禁表示「偷食道歉記招嚟講、呢份稿都寫得算差」！（圖片來源：東方新地）
傳媒記招不設提問，有在場採訪資深行家都不禁表示「偷食道歉記招嚟講、呢份稿都寫得算差」！（圖片來源：東方新地）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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