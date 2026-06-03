朱智賢突曬海灘婚紗照惹猜測！回顧8年情斷與偷食風波

朱智賢近日在社交平台上載了一輯海灘婚紗寫真，低胸設計配上唯美背景，狀態極佳的她笑容滿面，大批網民即時湧入留言區洗版式恭喜，猜測她是否已經覓得真命天子好事將近。然而回顧朱智賢過去幾年的感情路，從8年愛情長跑到轟動全城的「偷食風波」，這位前TVB女藝人的情史遠比婚紗照來得震撼。