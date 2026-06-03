朱智賢突曬海灘婚紗照惹猜測！回顧8年情斷與偷食風波
朱智賢海灘婚紗寫真引爆網絡熱話
朱智賢在社交平台分享的這輯婚紗照中，她身穿低胸白色婚紗站在海灘上，長髮隨風飄揚，整個人散發出幸福光芒。照片一出即引來大量關注，不少網民留言「恭喜恭喜」、「係咪有好消息公布」，更有人直接追問「新郎係邊個」。朱智賢自2023年離開TVB後全力經營社交平台，轉型為時尚生活KOL，憑藉高挑身材與大方性格累積了大批粉絲，今次突然曬出婚紗照，自然令人浮想聯翩。
朱智賢未有正面回應婚紗照背後含義
面對網民的瘋狂猜測，朱智賢並未有正面回應是否真的好事將近，亦沒有透露照片中是否涉及任何感情對象。她目前以自由身活躍於社交平台，主力分享時尚穿搭及生活日常，事業發展看似順風順水。至於前男友謝東閔，自2024年11月17日在社交平台正式宣布兩人和平分手後，雙方各自發展，謝東閔當時表示「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心，我們有共識地決定以後，會以不同身分繼續支持及守護對方」。
回顧朱智賢與謝東閔長達8年感情路
朱智賢與謝東閔的戀情曾是圈中人人稱羨的一對，兩人拍拖長達8年，更一度發展至同居階段。2020年朱智賢爆出與香港先生冠軍黎振燁的「偷食蛋糕」風波，被傳媒拍到兩人在山頂僻靜處密會，事件曝光後朱智賢的清純形象瞬間崩塌，事業直插谷底。當時身為男友的謝東閔卻做出了震驚娛樂圈的決定——他不但沒有拋棄女友，更緊緊牽著朱智賢的手一同出席記者會面對傳媒，公開表示「我會陪你走過呢一關！可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢」，被網民封為「絕種好男人」。
網民感嘆朱智賢錯過絕種好男人謝東閔
今次婚紗照一出，不少網民在留言區除了恭喜外，亦有人翻舊帳感嘆這段情。有網民直言「當年謝東閔咁護住佢，最後都係分開」、「錯過咗一個頂級好男人」、「希望今次搵到真正幸福」。亦有支持者留言鼓勵「過去嘅嘢就過去啦，最緊要而家開心」、「轉型做KOL之後成個人靚咗自信咗」。從昔日事業跌入谷底到如今能夠自信展示美麗，朱智賢用了數年時間重新站起來，網民對她的態度亦由當年的千夫所指逐漸轉為祝福。