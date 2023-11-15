37歲朱智賢疑似好事近 IG曬婚紗相卻唔見「新郎」謝東閔

37歲的朱智賢（Ashley）與男友謝東閔拍拖多年，雖然曾一度因3年前朱智賢爆出「偷食人夫」事件而傳出分手，但依然選擇攜手相伴，經歷過不少風風雨雨。早前朱智賢在IG突然上載一輯新寫真，穿上一條長白色晚禮服的她在夕陽下擺出多個甫士，激似婚紗照惹人猜測是否好事近……