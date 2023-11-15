朱智賢 謝東閔

37歲朱智賢疑似好事近 IG曬婚紗相卻唔見「新郎」謝東閔

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37歲的朱智賢（Ashley）與男友謝東閔拍拖多年，雖然曾一度因3年前朱智賢爆出「偷食人夫」事件而傳出分手，但依然選擇攜手相伴，經歷過不少風風雨雨。早前朱智賢在IG突然上載一輯新寫真，穿上一條長白色晚禮服的她在夕陽下擺出多個甫士，激似婚紗照惹人猜測是否好事近……

朱智賢 謝東閔 朱智賢疑似好事近。
朱智賢疑似好事近。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 男友謝東閔不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。
朱智賢和謝東閔的感情經歷過風浪後更深厚。（圖片來源：IG@ashleåy_ellabel）

曬新寫真大騷迷人S形身材

朱智賢在這輯照片中，在一片大草原中穿上低胸喱士透視長裙擺出多個優雅甫士，大騷迷人的S形身材兼露出幸福的笑容，性感到不得了。隨即令網民留言大讚：「朱朱超級靚女，仙女下凡美麗動人」、「索呀」、「果然散發公主氣質，更清純美艷。」

朱智賢 謝東閔 朱智賢擺出多個優雅甫士。
朱智賢擺出多個優雅甫士。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

激似婚紗相網民送祝福

有網民更送上祝福字句：「穿婚紗女生最美麗的事刻！的確很美！」不過，雖然望落確實非常像婚紗相，但卻不見「新郎」謝東閔，朱智賢接受傳媒訪問時被問及是否「恨嫁」，她表示這只能隨緣，又稱女生們多數都是被動的，疑似想暗示男友「做嘢」。

朱智賢 謝東閔 性感爆燈。
性感爆燈。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 更暗示謝東閔要有啲表示！
更暗示謝東閔要有啲表示！（圖片來源：IG@brian_tsetse）

離巢後大解放

回復自由身之後，朱智賢經常「大解放」在IG盡情分享性感照大展好身材，同時亦開始向網紅路進發，密密拍抖音影片吸粉，包括早前的一段「除浴袍影片」更引起網民熱議！影片中的她穿上粉紅色的浴袍，看似毫無睇頭，下一秒即解開衣帶拋開浴袍，僅穿上吊帶短裙的朱智賢即chok到爆望實鏡頭兼放電，睇到網民嘩嘩聲：「好似睇緊抖音咁」、「依排成日拍啲網紅片」、「再扯多下會唔會連條裙都無埋」。

朱智賢 謝東閔 朱智賢拍片除浴袍。
朱智賢拍片除浴袍。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 下一秒即刻轉畫風。
下一秒即刻轉畫風。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 謝東閔 CHOK出S形身材。
CHOK出S形身材。（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

朱智賢「偷食人夫」事件三周年 謝東閔被派帽不離不棄

2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。

朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 朱智賢 呢句說對白真係冧死朱智賢喇。
朱智賢同黎振燁曾在《食腦喪B》合作過。（圖片來源：《食腦喪B》截圖）
朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 朱智賢 金宵大廈2 謝東閔 圖片來源：新傳媒照片庫
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 朱智賢 金宵大廈2 謝東閔 圖片來源：新傳媒照片庫
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 朱智賢2年爆出偷食人夫黎振燁形象插水，男友謝東閔至今一直陪伴在側。
朱智賢2年爆出偷食人夫黎振燁形象插水，男友謝東閔至今一直陪伴在側。（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱智賢謝東閔絕種好男人不離不棄

經過「燁緣事件」後，男友謝東閔不離不棄一直陪伴在側，當時二人心情沉重見記者；今日他們感情更深厚，朱更大讚男友性格大方容易放下，經過一段時間消化後已經原諒自己。她又表示現時二人感情穩定，雖未有結婚打算，但希望一起在事業打拼。

朱智賢用行動打破「分」訊

朱智賢「燁緣事件」爆出後，當時引來各界揣測，更傳出二人「分」訊，不過他們槍口對外，面對傳聞時果斷澄清，分別在社交平台回應二人仍是情侶。亦有指二人向來低調處理感情事，所以甚少公開放閃。

朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 雖然朱智賢同謝東閔唔興放閃，不過佢就話二人現時感情穩定。
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

朱智賢師奶變女神

朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。

朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。
當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 連選兩次港姐都唔掂，朱智賢有身高同身材但冇樣。
連選兩次港姐都唔掂，朱智賢被指有身高同身材但冇樣。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 朱智賢 朱智賢入行前的空姐look，外貌被指與現時差別甚大。
朱智賢入行前的空姐look，外貌被指與現時差別甚大。（圖片來源：新傳媒資料庫）

《3日2夜》大騷性感身材成女神

本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神．

朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 簽無綫後愈變愈靚，朱智賢搖身變女神。
簽無綫後愈變愈靚，朱智賢搖身變女神。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 謝東閔 朱智賢 離巢 朱智賢火辣身材成最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。
朱智賢火辣身材成最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。（圖片來源：新傳媒資料庫）

謝東閔擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

朱智賢驚爆與人夫港男黎振燁半山偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但無綫決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢，雖然雨過天青，但日前謝東閔卻獨自搬離舊居，孤伶入伙等朱智賢愛的回巢。

朱智賢 謝東閔
（圖片來源：謝東閔IG）

朱智賢偷食後初蒲頭 表示「人生太完美就不能成長」

有傳朱智賢被無綫罰停工兩星期，潛水兩星期後初上水，並更新了自己的Instagram。限時動態引用了「If everything was perfect, you would never learn and you would never grow」金句，意指「凡事太完美，自己將無法學習及成長」。難道想合理化自己的偷食行為，想說「自己偷食是為了成長」？

朱智賢 謝東閔 【朱智賢鋪路復工】34歲謝東閔擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

網民回應一面倒 大鬧朱智賢

朱智賢 謝東閔 【朱智賢鋪路復工】34歲謝東閔擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

朱智賢 謝東閔 【朱智賢鋪路復工】34歲謝東閔擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

朱智賢 謝東閔 【朱智賢鋪路復工】34歲謝東閔擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

朱智賢 謝東閔 【朱智賢鋪路復工】34歲謝東閔擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

34歲謝東閔為娶朱智賢擲千萬築愛巢

繼馬國明去年經歷男人最痛，被黃心穎背叛後，謝東閔接棒成為「馬明2.0」，女友朱智賢被爆因拍新劇《食腦喪B》，與有「翻版古天樂」之稱的16年港男冠軍黎振燁兩度在屯門半山幽會，其中一日在車廂共享心形蛋糕，被斷正後狼狽散水，黎振燁因為趁老婆大肚偷食被封賤男，而朱智賢被追訪時更一度唔認與謝東閔是情侶關係，總之關係就七國咁亂。

朱智賢 謝東閔 朱智賢被爆與人夫黎振燁因拍新劇《食腦喪 B》而撻著，同車幽會上山偷食，朱智賢辯稱因投入角色而未能抽離。
朱智賢被爆與人夫黎振燁因拍新劇《食腦喪 B》而撻著，同車幽會上山偷食，朱智賢辯稱因投入角色而未能抽離。
朱智賢 謝東閔 33歲的朱智賢近年被力捧拍劇又做主持，曾於《 3日2夜》中爆乳登場成功搶fo，日前無綫播出一段朱智賢的奮鬥片，監製張志明惹來偏私指控，但他澄清想讓觀眾了解朱智賢多年的努力。
33歲的朱智賢近年被力捧拍劇又做主持，曾於《 3日2夜》中爆乳登場成功搶fo，日前無綫播出一段朱智賢的奮鬥片，監製張志明惹來偏私指控，但他澄清想讓觀眾了解朱智賢多年的努力。

女方留娘家反省謝東閔心碎孤伶入伙

看來朱智賢已得到謝東閔的原諒，不過她對男友卻心有愧疚，知情者透露：「發生咁大件事，雖然Brian話會同Ashley共渡難關，但唔係話一時三刻就可以嘻嘻哈哈當冇事，圍內朋友都鬧爆Ashley唔知足，其實Brian早有計劃同Ashley拉埋，最近仲搬新愛巢，不過Ashley想沉澱一下，暫時留喺娘家靜吓先，佢知道Brian好錫佢，所以想以後做得更好，遲啲先搬去新屋一齊生活。」

朱智賢 謝東閔 上周四（4月30日），謝東閔收工即返回位於深井的舊居御海峰，見他在內不停踱步講電話，似乎有重要事要解決。
上周四（4月30日），謝東閔收工即返回位於深井的舊居御海峰，見他在內不停踱步講電話，似乎有重要事要解決。
朱智賢 謝東閔 平時有跑步同健身的謝東閔練得一身肌肉，這日親自搬走雜物櫃，力的表現。
平時有跑步同健身的謝東閔練得一身肌肉，這日親自搬走雜物櫃，力的表現。

朱智賢 謝東閔 34歲謝東閔為娶朱智賢擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

朱智賢 謝東閔 搬完櫃再搬放滿雜物的紙箱上車，謝東閔終於把舊屋清空。
搬完櫃再搬放滿雜物的紙箱上車，謝東閔終於把舊屋清空。
朱智賢 謝東閔 謝東閔駕駛他的跑車直達新愛巢海譽，依然搬不離與女友朱智賢娘家甚近的屯門區，新居單位過千呎，市值過千萬。
謝東閔駕駛他的跑車直達新愛巢海譽，依然搬不離與女友朱智賢娘家甚近的屯門區，新居單位過千呎，市值過千萬。

謝東閔因護愛而被封「馬明2.0」，而他的新歌〈最冷的一天〉又夾啱時間應晒景被力推，受情困仍要忙工作的他，上周四（4月30日）與戴祖儀為合唱的新歌到淺水灣拍MV，現場所見，謝東閔在人前非常專業，不時與戴祖儀輕鬆閒聊，可是每當靜下來，他都若有所思。由早上11時拍到下午4時終於收工，謝東閔返回舊居御海峰，本刊記者見屋內已空空如也，他搬了幾箱物品上車，在屋內逗留一會傾了個電話，便駕駛其跑車前往新居海譽。

朱智賢 謝東閔 開完記者會翌日（4月30日），謝東閔要開工為新歌拍MV，期間表現非常專業，與合唱的戴祖儀有講有笑，其實有苦自己知。
開完記者會翌日（4月30日），謝東閔要開工為新歌拍MV，期間表現非常專業，與合唱的戴祖儀有講有笑，其實有苦自己知。

朱智賢 謝東閔 34歲謝東閔為娶朱智賢擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

朱智賢 謝東閔 歷時5個鐘的拍攝，謝東閔也有失落時，見他木無表情望海，等埋位時亦心事重重。
歷時5個鐘的拍攝，謝東閔也有失落時，見他木無表情望海，等埋位時亦心事重重。

朱智賢 謝東閔 34歲謝東閔為娶朱智賢擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

為女友隔空開火 直指黎振燁講大話

孤伶入伙的謝東閔明顯愁眉不展，因為他非常著緊女友朱智賢的事，而事情仍未告一段落，日前黎振燁與懷胎八個月的太太外出，其間向傳媒稱與朱智賢只屬發生了幾個星期的霧水緣，並表示自己一向不喜歡聯絡女同事，似暗示今次的出軌事件不是他採取主動。為此，謝東閔大動肝火，在社交網出po開名鬧爆黎振燁，直指黎「用完謊言巧語之後還可以出來講大話」。其實謝東閔真係唔使同壞咗嘅港男駁火，諗吓點樣同朱智賢修補裂痕，快啲一齊搬入新愛巢過新生活仲好啦！

朱智賢 謝東閔 港男黎振燁為求翻身，日前攜同懷有八個月身孕的太太外出返阿媽屋企時，自揭與朱智賢一起只數星期，承諾不會再犯，又謂平時都不會特別聯絡女同事，似暗示今次的出軌事件不是他採取主動。為此謝東閔忍唔住開名鬧爆黎振燁，直斥他講大話。
港男黎振燁為求翻身，日前攜同懷有八個月身孕的太太外出返阿媽屋企時，自揭與朱智賢一起只數星期，承諾不會再犯，又謂平時都不會特別聯絡女同事，似暗示今次的出軌事件不是他採取主動。為此謝東閔忍唔住開名鬧爆黎振燁，直斥他講大話。
朱智賢 謝東閔 開名鬧爆渣男
開名鬧爆渣男
朱智賢 謝東閔 謝東閔與朱智賢玩足三年地下情，近年不時見他們孖住出席朋友聚會，關係早已非常密切。
謝東閔與朱智賢玩足三年地下情，近年不時見他們孖住出席朋友聚會，關係早已非常密切。

朱智賢 謝東閔 34歲謝東閔為娶朱智賢擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙

朱智賢 謝東閔 謝東閔家境富裕，父親經營髮型屋，母親則開設外傭介紹所，13年謝東閔與家人在美孚開沐足店，闊少打扮講究周身名牌，今年三月與蘇永康在慈善騷撞衫，好彩謝東閔有帶後備衫即時換，但原來二人撞衫已不是第一次。
謝東閔家境富裕，父親經營髮型屋，母親則開設外傭介紹所，13年謝東閔與家人在美孚開沐足店，闊少打扮講究周身名牌，今年三月與蘇永康在慈善騷撞衫，好彩謝東閔有帶後備衫即時換，但原來二人撞衫已不是第一次。

朱智賢 謝東閔 04年開始跟隨戴思聰學br

網民唔撐 反而鬧爆：唔係男人

事件發生後，謝東閔不但陪女友公開道歉、更在IG上公開鬧第三者黎振燁、又為女友搬屋的舉動不但沒有得到網民支持，反而紛紛鬧爆，認為謝東閔過於公調。

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@ashley_ellabel、IG@brian_tsetse

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