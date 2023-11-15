37歲朱智賢疑似好事近 IG曬婚紗相卻唔見「新郎」謝東閔
曬新寫真大騷迷人S形身材
朱智賢在這輯照片中，在一片大草原中穿上低胸喱士透視長裙擺出多個優雅甫士，大騷迷人的S形身材兼露出幸福的笑容，性感到不得了。隨即令網民留言大讚：「朱朱超級靚女，仙女下凡美麗動人」、「索呀」、「果然散發公主氣質，更清純美艷。」
激似婚紗相網民送祝福
有網民更送上祝福字句：「穿婚紗女生最美麗的事刻！的確很美！」不過，雖然望落確實非常像婚紗相，但卻不見「新郎」謝東閔，朱智賢接受傳媒訪問時被問及是否「恨嫁」，她表示這只能隨緣，又稱女生們多數都是被動的，疑似想暗示男友「做嘢」。
離巢後大解放
回復自由身之後，朱智賢經常「大解放」在IG盡情分享性感照大展好身材，同時亦開始向網紅路進發，密密拍抖音影片吸粉，包括早前的一段「除浴袍影片」更引起網民熱議！影片中的她穿上粉紅色的浴袍，看似毫無睇頭，下一秒即解開衣帶拋開浴袍，僅穿上吊帶短裙的朱智賢即chok到爆望實鏡頭兼放電，睇到網民嘩嘩聲：「好似睇緊抖音咁」、「依排成日拍啲網紅片」、「再扯多下會唔會連條裙都無埋」。
朱智賢「偷食人夫」事件三周年 謝東閔被派帽不離不棄
2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。
朱智賢謝東閔絕種好男人不離不棄
經過「燁緣事件」後，男友謝東閔不離不棄一直陪伴在側，當時二人心情沉重見記者；今日他們感情更深厚，朱更大讚男友性格大方容易放下，經過一段時間消化後已經原諒自己。她又表示現時二人感情穩定，雖未有結婚打算，但希望一起在事業打拼。
朱智賢用行動打破「分」訊
朱智賢「燁緣事件」爆出後，當時引來各界揣測，更傳出二人「分」訊，不過他們槍口對外，面對傳聞時果斷澄清，分別在社交平台回應二人仍是情侶。亦有指二人向來低調處理感情事，所以甚少公開放閃。
朱智賢師奶變女神
朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。
《3日2夜》大騷性感身材成女神
本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神．
謝東閔擲千萬築愛巢 女友出軌心碎孤伶入伙
朱智賢驚爆與人夫港男黎振燁半山偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但無綫決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢，雖然雨過天青，但日前謝東閔卻獨自搬離舊居，孤伶入伙等朱智賢愛的回巢。
朱智賢偷食後初蒲頭 表示「人生太完美就不能成長」
有傳朱智賢被無綫罰停工兩星期，潛水兩星期後初上水，並更新了自己的Instagram。限時動態引用了「If everything was perfect, you would never learn and you would never grow」金句，意指「凡事太完美，自己將無法學習及成長」。難道想合理化自己的偷食行為，想說「自己偷食是為了成長」？
34歲謝東閔為娶朱智賢擲千萬築愛巢
繼馬國明去年經歷男人最痛，被黃心穎背叛後，謝東閔接棒成為「馬明2.0」，女友朱智賢被爆因拍新劇《食腦喪B》，與有「翻版古天樂」之稱的16年港男冠軍黎振燁兩度在屯門半山幽會，其中一日在車廂共享心形蛋糕，被斷正後狼狽散水，黎振燁因為趁老婆大肚偷食被封賤男，而朱智賢被追訪時更一度唔認與謝東閔是情侶關係，總之關係就七國咁亂。
女方留娘家反省謝東閔心碎孤伶入伙
看來朱智賢已得到謝東閔的原諒，不過她對男友卻心有愧疚，知情者透露：「發生咁大件事，雖然Brian話會同Ashley共渡難關，但唔係話一時三刻就可以嘻嘻哈哈當冇事，圍內朋友都鬧爆Ashley唔知足，其實Brian早有計劃同Ashley拉埋，最近仲搬新愛巢，不過Ashley想沉澱一下，暫時留喺娘家靜吓先，佢知道Brian好錫佢，所以想以後做得更好，遲啲先搬去新屋一齊生活。」
謝東閔因護愛而被封「馬明2.0」，而他的新歌〈最冷的一天〉又夾啱時間應晒景被力推，受情困仍要忙工作的他，上周四（4月30日）與戴祖儀為合唱的新歌到淺水灣拍MV，現場所見，謝東閔在人前非常專業，不時與戴祖儀輕鬆閒聊，可是每當靜下來，他都若有所思。由早上11時拍到下午4時終於收工，謝東閔返回舊居御海峰，本刊記者見屋內已空空如也，他搬了幾箱物品上車，在屋內逗留一會傾了個電話，便駕駛其跑車前往新居海譽。
為女友隔空開火 直指黎振燁講大話
孤伶入伙的謝東閔明顯愁眉不展，因為他非常著緊女友朱智賢的事，而事情仍未告一段落，日前黎振燁與懷胎八個月的太太外出，其間向傳媒稱與朱智賢只屬發生了幾個星期的霧水緣，並表示自己一向不喜歡聯絡女同事，似暗示今次的出軌事件不是他採取主動。為此，謝東閔大動肝火，在社交網出po開名鬧爆黎振燁，直指黎「用完謊言巧語之後還可以出來講大話」。其實謝東閔真係唔使同壞咗嘅港男駁火，諗吓點樣同朱智賢修補裂痕，快啲一齊搬入新愛巢過新生活仲好啦！
網民唔撐 反而鬧爆：唔係男人
事件發生後，謝東閔不但陪女友公開道歉、更在IG上公開鬧第三者黎振燁、又為女友搬屋的舉動不但沒有得到網民支持，反而紛紛鬧爆，認為謝東閔過於公調。
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