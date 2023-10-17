朱智賢「咪神」稱號被褫奪 心口撞心口被陳芷尤當場K.O.：無比較無傷害

朱智賢（Ashley）自從宣布離開TVB回復自由身後，無約一身輕心情超靚，早前更在IG不斷「派大禮」曬泳衣照讓網民大飽眼福。日前她與好友陳芷尤（Apple）一齊拍片，同屬有料之人的她們更當場「同場較量」，不過身材出名好的她卻竟然慘敗……