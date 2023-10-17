朱智賢 陳芷尤

朱智賢「咪神」稱號被褫奪 心口撞心口被陳芷尤當場K.O.：無比較無傷害

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朱智賢（Ashley）自從宣布離開TVB回復自由身後，無約一身輕心情超靚，早前更在IG不斷「派大禮」曬泳衣照讓網民大飽眼福。日前她與好友陳芷尤（Apple）一齊拍片，同屬有料之人的她們更當場「同場較量」，不過身材出名好的她卻竟然慘敗……

朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢早前宣布離巢TVB。
朱智賢早前宣布離巢TVB。（圖片來源：IG@ashley_ellable）
朱智賢 陳芷尤 陳芷尤是張振朗的前女友。
陳芷尤是張振朗的前女友。（圖片來源：IG@xoxoapo）

「心口撞心口」無比較無傷害

影片中的2人雖然沒有以性感打扮示人，但姣好身材依然無法被遮蓋，朱智賢穿上短牛仔褲大騷長腿，而陳芷尤則穿上一件貼身T裇，逼爆其驕人上圍！2人在影片尾段上演一幕「心口撞心口」，明顯勝負已分，朱智賢都不得不甘拜下風，更特意寫上「無比較無傷害」的標籤字眼。該畫面震撼了不少網民的眼球，紛紛留言表示好羨慕：「撞嗰下好好睇」、「我做中間人」、「我申請企喺中間」及「到我到我」等等，亦有人表示朱智賢不服輸也不行：「真係無比較無傷害，比唔到！」

朱智賢 陳芷尤 唔使講都知誰是贏家。
唔使講都知誰是贏家。（圖片來源：IG@ashley_ellable）
朱智賢 陳芷尤 畫面震撼網民眼球！
畫面震撼網民眼球！（圖片來源：IG@ashley_ellable）

合作拍節目結成好友

37歲的朱智賢和34歲的陳芷尤，於2016年在TVB節目《玩盡澳門無限式》中合作過，2人同時在節目中一同以火辣泳衣示人大展性感身段，亦因此雙雙被封上「咪神」的稱號，兼因此成為好朋友。

朱智賢 陳芷尤 朱智賢和陳芷尤，於2016年在TVB節目《玩盡澳門無限式》中合作過。
朱智賢和陳芷尤，於2016年在TVB節目《玩盡澳門無限式》中合作過。（圖片來源：TVB影片截圖）
朱智賢 陳芷尤 2人同時在節目中一同以火辣泳衣示人大展性感身段。
2人同時在節目中一同以火辣泳衣示人大展性感身段。（圖片來源：TVB影片截圖）
朱智賢 陳芷尤 雙雙被封上「咪神」的稱號。
雙雙被封上「咪神」的稱號。（圖片來源：TVB影片截圖）
朱智賢 陳芷尤 友誼永固！
友誼永固！（圖片來源：IG@xoxoapo）

陳芷尤離開TVB返老家即變女一

33歲的陳芷尤（Apple）2018年與張振朗分手後，於2019年離開無綫返回老家新加坡發展，一切重新開始，但她不時更新社交網，讓香港粉絲可以緊跟貼她的最新動向。陳芷尤唔想再做花瓶，幾年來在新加坡拍過不少電影及網劇，人氣不斷升，今年初由她主演的賀歲電影《女兵外傳》亦在新加坡和馬來西亞上映，可見她已是當地炙手可熱的女演員。

朱智賢 陳芷尤 陳芷尤 33歲陳芷尤離開TVB返老家充新加坡拍電影即變女一。
33歲陳芷尤離開TVB返老家充新加坡拍電影即變女一。（圖片來源：IG@xoxoapo）

陳芷尤張振朗拍拖3年玩完

陳芷尤與張振朗曾有過一段三年情，不過當時佢哋一直以「好好朋友」相稱，到2017年戀情慢慢浮出水面、拍拖歐遊、見埋家長，男方探班仲探到去新加坡，本以為能夠修成正果，可惜二人2018年宣布分手。有指當時張振朗開始彈起，周不時有小花埋身令二人愈行愈遠。當年張振朗和陳芷尤第一次承認關係，就是夾啱Timing同口供出Po宣布分手。2017年5月，二人拍住拖飛去歐洲遊完法國再遊荷蘭，互做專屬攝影師隔空晒恩愛，豈料事隔不到一年，愛的印記變分手通告，巴黎海邊漫遊照變此情不再空凳相。

朱智賢 陳芷尤 陳芷尤 拍拖三年共賦同居，張振朗一直收收埋埋與陳芷尤情侶關係，絕少放閃，可惜呢段情始終敵不過男方緋聞纏身。
拍拖三年共賦同居，張振朗一直收收埋埋與陳芷尤情侶關係，絕少放閃，可惜呢段情始終敵不過男方緋聞纏身。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 陳芷尤 陳芷尤 2017年七月，張振朗還趁自己生日，陪女友陳芷尤回新加坡見家長。
2017年七月，張振朗還趁自己生日，陪女友陳芷尤回新加坡見家長。（圖片來源：新傳資料庫）

張振朗上位多女埋身 陳芷尤心淡斬情絲

據知情人士透露，2015年在《愛‧回家》第二輯飾演男主角Anson的張振朗人氣急升，緋聞亦都跟住來。由跑龍套變男二甚至升呢做男主角，而且次次拍劇都必然同合作對手傳緋聞，蔡思貝、劉佩玥、龔嘉欣、陳瀅見一個傳一個，被力捧已經劇接劇聚少離多，又日日見電力小花多過見女友，緋聞疑幻似真，陳芷尤終於感到心淡決定斬纜。

朱智賢 陳芷尤 陳芷尤 有指當年陳芷尤心淡斬情絲。
有指當年陳芷尤心淡斬情絲。（圖片來源：IG@xoxoapo）

37歲朱智賢宣布離巢 尋求外闖挑戰 同月第3位女藝人「走佬」

現年37歲的朱智賢（Ashley）早前在TVB劇集《破毒強人》扮演江湖大嫂，表現令人眼前一亮，不過近日有報道指朱智賢突然宣布離巢TVB！是繼趙希洛，鄧佩儀後，今個月第三位女藝人離巢。

朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢 睇真啲，朱智賢2.0進化咗樣貌十分精緻！
現年37歲的朱智賢正式離巢TVB（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢 《破毒強人》中朱智賢扮演「毒梟」蔣志光的老婆，獲網民大讚演得有霸氣。
《破毒強人》中朱智賢扮演「毒梟」蔣志光的老婆，獲網民大讚演得有霸氣。（圖片來源：《破毒強人》劇照）

朱智賢「偷食人夫」事件三周年 謝東閔被派帽不離不棄

2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。

朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢 呢句說對白真係冧死朱智賢喇。
朱智賢同黎振燁曾在《食腦喪B》合作過。（圖片來源：《食腦喪B》截圖）
朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢 金宵大廈2 謝東閔 圖片來源：新傳媒照片庫
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢 金宵大廈2 謝東閔 圖片來源：新傳媒照片庫
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢2年爆出偷食人夫黎振燁形象插水，男友謝東閔至今一直陪伴在側。
朱智賢2年爆出偷食人夫黎振燁形象插水，男友謝東閔至今一直陪伴在側。（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱智賢謝東閔絕種好男人不離不棄

經過「燁緣事件」後，男友謝東閔不離不棄一直陪伴在側，當時二人心情沉重見記者；今日他們感情更深厚，朱更大讚男友性格大方容易放下，經過一段時間消化後已經原諒自己。她又表示現時二人感情穩定，雖未有結婚打算，但希望一起在事業打拼。

朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 男友謝東閔不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。
男友謝東閔不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。（圖片來源：IG@ashleåy_ellabel）

朱智賢用行動打破「分」訊

朱智賢「燁緣事件」爆出後，當時引來各界揣測，更傳出二人「分」訊，不過他們槍口對外，面對傳聞時果斷澄清，分別在社交平台回應二人仍是情侶。亦有指二人向來低調處理感情事，所以甚少公開放閃。

朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 雖然朱智賢同謝東閔唔興放閃，不過佢就話二人現時感情穩定。
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

朱智賢師奶變女神

朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。

朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。
當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 連選兩次港姐都唔掂，朱智賢有身高同身材但冇樣。
連選兩次港姐都唔掂，朱智賢被指有身高同身材但冇樣。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢 朱智賢入行前的空姐look，外貌被指與現時差別甚大。
朱智賢入行前的空姐look，外貌被指與現時差別甚大。（圖片來源：新傳媒資料庫）

《3日2夜》大騷性感身材成女神

本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神．

朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 簽無綫後愈變愈靚，朱智賢搖身變女神。
簽無綫後愈變愈靚，朱智賢搖身變女神。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 陳芷尤 朱智賢 離巢 朱智賢火辣身材成最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。
朱智賢火辣身材成最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@xoxoapo、新傳媒圖片庫、IG@ashley_ellable

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