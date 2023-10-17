朱智賢「咪神」稱號被褫奪 心口撞心口被陳芷尤當場K.O.：無比較無傷害
「心口撞心口」無比較無傷害
影片中的2人雖然沒有以性感打扮示人，但姣好身材依然無法被遮蓋，朱智賢穿上短牛仔褲大騷長腿，而陳芷尤則穿上一件貼身T裇，逼爆其驕人上圍！2人在影片尾段上演一幕「心口撞心口」，明顯勝負已分，朱智賢都不得不甘拜下風，更特意寫上「無比較無傷害」的標籤字眼。該畫面震撼了不少網民的眼球，紛紛留言表示好羨慕：「撞嗰下好好睇」、「我做中間人」、「我申請企喺中間」及「到我到我」等等，亦有人表示朱智賢不服輸也不行：「真係無比較無傷害，比唔到！」
合作拍節目結成好友
37歲的朱智賢和34歲的陳芷尤，於2016年在TVB節目《玩盡澳門無限式》中合作過，2人同時在節目中一同以火辣泳衣示人大展性感身段，亦因此雙雙被封上「咪神」的稱號，兼因此成為好朋友。
陳芷尤離開TVB返老家即變女一
33歲的陳芷尤（Apple）2018年與張振朗分手後，於2019年離開無綫返回老家新加坡發展，一切重新開始，但她不時更新社交網，讓香港粉絲可以緊跟貼她的最新動向。陳芷尤唔想再做花瓶，幾年來在新加坡拍過不少電影及網劇，人氣不斷升，今年初由她主演的賀歲電影《女兵外傳》亦在新加坡和馬來西亞上映，可見她已是當地炙手可熱的女演員。
陳芷尤張振朗拍拖3年玩完
陳芷尤與張振朗曾有過一段三年情，不過當時佢哋一直以「好好朋友」相稱，到2017年戀情慢慢浮出水面、拍拖歐遊、見埋家長，男方探班仲探到去新加坡，本以為能夠修成正果，可惜二人2018年宣布分手。有指當時張振朗開始彈起，周不時有小花埋身令二人愈行愈遠。當年張振朗和陳芷尤第一次承認關係，就是夾啱Timing同口供出Po宣布分手。2017年5月，二人拍住拖飛去歐洲遊完法國再遊荷蘭，互做專屬攝影師隔空晒恩愛，豈料事隔不到一年，愛的印記變分手通告，巴黎海邊漫遊照變此情不再空凳相。
張振朗上位多女埋身 陳芷尤心淡斬情絲
據知情人士透露，2015年在《愛‧回家》第二輯飾演男主角Anson的張振朗人氣急升，緋聞亦都跟住來。由跑龍套變男二甚至升呢做男主角，而且次次拍劇都必然同合作對手傳緋聞，蔡思貝、劉佩玥、龔嘉欣、陳瀅見一個傳一個，被力捧已經劇接劇聚少離多，又日日見電力小花多過見女友，緋聞疑幻似真，陳芷尤終於感到心淡決定斬纜。
37歲朱智賢宣布離巢 尋求外闖挑戰 同月第3位女藝人「走佬」
現年37歲的朱智賢（Ashley）早前在TVB劇集《破毒強人》扮演江湖大嫂，表現令人眼前一亮，不過近日有報道指朱智賢突然宣布離巢TVB！是繼趙希洛，鄧佩儀後，今個月第三位女藝人離巢。
朱智賢「偷食人夫」事件三周年 謝東閔被派帽不離不棄
2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。
朱智賢謝東閔絕種好男人不離不棄
經過「燁緣事件」後，男友謝東閔不離不棄一直陪伴在側，當時二人心情沉重見記者；今日他們感情更深厚，朱更大讚男友性格大方容易放下，經過一段時間消化後已經原諒自己。她又表示現時二人感情穩定，雖未有結婚打算，但希望一起在事業打拼。
朱智賢用行動打破「分」訊
朱智賢「燁緣事件」爆出後，當時引來各界揣測，更傳出二人「分」訊，不過他們槍口對外，面對傳聞時果斷澄清，分別在社交平台回應二人仍是情侶。亦有指二人向來低調處理感情事，所以甚少公開放閃。
朱智賢師奶變女神
朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。
《3日2夜》大騷性感身材成女神
本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神．
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！