朱智賢 離巢

37歲朱智賢宣布離巢 尋求外闖挑戰 同月第3位女藝人「走佬」

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現年37歲的朱智賢（Ashley）早前在TVB劇集《破毒強人》扮演江湖大嫂，表現令人眼前一亮，不過近日有報道指朱智賢突然宣布離巢TVB！是繼趙希洛，鄧佩儀後，今個月第三位女藝人離巢。

朱智賢 離巢 朱智賢 睇真啲，朱智賢2.0進化咗樣貌十分精緻！
現年37歲的朱智賢正式離巢TVB（圖片來源：IG@ashley_ellabel）
朱智賢 離巢 朱智賢 《破毒強人》中朱智賢扮演「毒梟」蔣志光的老婆，獲網民大讚演得有霸氣。
《破毒強人》中朱智賢扮演「毒梟」蔣志光的老婆，獲網民大讚演得有霸氣。（圖片來源：《破毒強人》劇照）

朱智賢入行10年宣布離巢

現年37歲的朱智賢正式離巢TVB，今日（23日）有報道指入行10年的朱智賢已回復自由身，拍完新劇《企業強人》後將正式告別TVB，朱智賢向傳媒透露，同公司合約已完結，表示想外闖挑戰自己，不再留在溫室，《企業強人》將成為告別作。

朱智賢 離巢 《企業強人》將成為告別作。
《企業強人》將成為告別作。（圖片來源：TVB）
朱智賢 離巢 朱智賢 蔣志光與朱智賢相差25歲，之前在劇集《食腦喪B》是父女關係，《破毒強人》中兩人卻變成夫妻，亦一度引發網民熱議。
蔣志光與朱智賢在《破毒強人》演夫妻，蔣志光亦已離巢。（圖片來源：《破毒強人》截圖）

朱智賢「偷食人夫」事件三周年 謝東閔被派帽不離不棄

2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。

朱智賢 離巢 朱智賢 呢句說對白真係冧死朱智賢喇。
朱智賢同黎振燁曾在《食腦喪B》合作過。（圖片來源：《食腦喪B》截圖）
朱智賢 離巢 朱智賢 金宵大廈2 謝東閔 圖片來源：新傳媒照片庫
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢 離巢 朱智賢 金宵大廈2 謝東閔 圖片來源：新傳媒照片庫
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱智賢 離巢 朱智賢2年爆出偷食人夫黎振燁形象插水，男友謝東閔至今一直陪伴在側。
朱智賢2年爆出偷食人夫黎振燁形象插水，男友謝東閔至今一直陪伴在側。（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱智賢謝東閔絕種好男人不離不棄

經過「燁緣事件」後，男友謝東閔不離不棄一直陪伴在側，當時二人心情沉重見記者；今日他們感情更深厚，朱更大讚男友性格大方容易放下，經過一段時間消化後已經原諒自己。她又表示現時二人感情穩定，雖未有結婚打算，但希望一起在事業打拼。

朱智賢 離巢 男友謝東閔不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。
男友謝東閔不離不棄，朱智賢指二人感情經歷過風浪後更深厚。（圖片來源：IG@ashleåy_ellabel）

朱智賢用行動打破「分」訊

朱智賢「燁緣事件」爆出後，當時引來各界揣測，更傳出二人「分」訊，不過他們槍口對外，面對傳聞時果斷澄清，分別在社交平台回應二人仍是情侶。亦有指二人向來低調處理感情事，所以甚少公開放閃。

朱智賢 離巢 雖然朱智賢同謝東閔唔興放閃，不過佢就話二人現時感情穩定。
（圖片來源：IG@ashley_ellabel）

朱智賢師奶變女神

朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。

朱智賢 離巢 當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。
當年選港姐，朱智賢被指樣貌過於成熟。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 離巢 連選兩次港姐都唔掂，朱智賢有身高同身材但冇樣。
連選兩次港姐都唔掂，朱智賢被指有身高同身材但冇樣。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 離巢 朱智賢 朱智賢入行前的空姐look，外貌被指與現時差別甚大。
朱智賢入行前的空姐look，外貌被指與現時差別甚大。（圖片來源：新傳媒資料庫）

《3日2夜》大騷性感身材成女神

本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神．

朱智賢 離巢 簽無綫後愈變愈靚，朱智賢搖身變女神。
簽無綫後愈變愈靚，朱智賢搖身變女神。（圖片來源：新傳媒資料庫）
朱智賢 離巢 朱智賢火辣身材成最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。
朱智賢火辣身材成最大賣點，更是歷年來主持最多次《3日2夜》的女藝人，總共有七次。（圖片來源：新傳媒資料庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@ashley_ellabel,新傳媒資料庫

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