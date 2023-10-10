朱智賢離巢後「大解放」遊澳門拍片飲飲食食 超養眼泳衣放題唔知望邊好

現年37歲的朱智賢（Ashley）早前宣布離巢TVB，消息十分突然，但是朱智賢亦有透露之後的去向，為一眾支持者打定強心針！而朱智賢也在社交平台上保持更新，最近她就前往澳門工作，並分享了一段集合了兩天工作花絮的影片，除了見到朱智賢的招牌笑容外，還有超養眼的泳裝放題！