朱智賢離巢後「大解放」遊澳門拍片飲飲食食 超養眼泳衣放題唔知望邊好
魔鬼身材唔知望邊好
在朱智賢分享的短片中，她以兩套不同的泳裝示人，分別是粉紅色的比堅尼和米白色的一件頭，除了大騷事業線外，朱智賢的一雙長腿也十分吸睛！而福利照一出，隨即便引來不少網民留言大讚：「咁索得唔得架」，「這樣看來原來很有料啊」等等，看來對朱智賢的福利照十分滿意！
37歲朱智賢宣布離巢 尋求外闖挑戰 同月第3位女藝人「走佬」
現年37歲的朱智賢（Ashley）早前在TVB劇集《破毒強人》扮演江湖大嫂，表現令人眼前一亮，不過近日有報道指朱智賢突然宣布離巢TVB！是繼趙希洛，鄧佩儀後，今個月第三位女藝人離巢。
朱智賢入行10年宣布離巢
現年37歲的朱智賢正式離巢TVB，今日（23日）有報道指入行10年的朱智賢已回復自由身，拍完新劇《企業強人》後將正式告別TVB，朱智賢向傳媒透露，同公司合約已完結，表示想外闖挑戰自己，不再留在溫室，《企業強人》將成為告別作。
朱智賢「偷食人夫」事件三周年 謝東閔被派帽不離不棄
2020年4月27日，朱智賢爆出「偷食人夫」事件，當年與謝東閔發展地下情的朱智賢，遭傳媒踢爆與人夫港男黎振燁半山匿車廂偷食，事後獲男友謝東閔挺身護花出來拆彈，朱智賢面青口唇白認錯，話自己經驗少未能抽離《食腦喪B》角色，女神形象幻滅，男友與公司依然不離不棄，朱智賢暫時停工過冷河，而賤男黎振燁雖然氹掂大肚老婆現身求情，但TVB決定保女棄男，黎振燁一鋪玩完。朱智賢錯有錯著，令謝東閔搶認三年地下情，被封「馬明2.0」的他更承諾與女友共同渡過難關，築起千萬愛巢有計劃迎娶朱智賢。
朱智賢謝東閔絕種好男人不離不棄
經過「燁緣事件」後，男友謝東閔不離不棄一直陪伴在側，當時二人心情沉重見記者；今日他們感情更深厚，朱更大讚男友性格大方容易放下，經過一段時間消化後已經原諒自己。她又表示現時二人感情穩定，雖未有結婚打算，但希望一起在事業打拼。
朱智賢用行動打破「分」訊
朱智賢「燁緣事件」爆出後，當時引來各界揣測，更傳出二人「分」訊，不過他們槍口對外，面對傳聞時果斷澄清，分別在社交平台回應二人仍是情侶。亦有指二人向來低調處理感情事，所以甚少公開放閃。
朱智賢師奶變女神
朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。
《3日2夜》大騷性感身材成女神
本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神．
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！