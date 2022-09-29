36歲朱智賢2.0靚樣被指再進化 精緻五官獲讚靚過晒今屆港姐
朱智賢慶幸能踏上紅館
《2022年香港小姐競選》於25號晚圓滿結束，最後由星二代林鈺洧摘下冠軍，當晚朱智賢接受傳媒時表示，想當年自己參選時又蠢又純，完全唔識表現自己，又怕醜，錯過了很多表現自己的機會，現在見到班師妹好犀利，朱智賢笑言當年參選時已經腳震，又要著高踭鞋，好驚會仆低，今次有機會能夠踏上紅館這個舞台相當榮幸。
IG分享靚相
當晚打扮靚靚出席的朱智賢，以一身仙氣十足的白色晚裝示人，裙子設計特別，超高叉設計大晒白滑美腿，外面再披上一層雪紡，相當性感吸睛！其後朱智賢更在IG哂出一系列的靚相，並寫上：「人生能夠有機會踏上紅館舞台係一種榮幸」，不少粉絲都留言大讚朱智賢的打扮十分性感迷人，寫下：「朱朱好靚好高貴」、「長腿女神朱朱靚爆鏡有仙氣」、「晚裝太適合你」等，更有網民留言指「靚過冠軍」、「靚過哂參選D港姐」。
網民認不出是同一個人
不過也有網民認為朱智賢的靚樣比起以前愈來愈精緻，五官輪廓愈來愈立體，幾乎認不出是同一個人，真係有幾分似葉翠翠，網民留言「真係同一個人？」、「同以前差好遠」、「又進化了？」 朱智賢自入行以來，已不只一次被傳愈來愈靚，曾經流出一張她的陳年舊照，樣子及身材亦和現在有很大分別，當時她的臉比較闊、鼻比較扁而且是單眼皮，身形更是平平無奇，反而現在鼻樑又高又挺，眼睛明顯是雙眼皮。
從不考慮微調外貌
朱智賢曾接受傳媒訪問解釋那時的她只有十幾歲，唔係好識化妝，她深信很多人十幾二十年前後個樣都會有分別，加上她25歲時有箍過牙，當時總共剝了8隻牙，所以前後個樣都會唔同。朱智賢坦言自己從不考慮去執樣，即使打針微調亦不會，她覺得會好唔自然，自己亦崇尚自然美。對被指現時樣貌變靚不少，朱智賢笑言其實大家無見過她無化妝個樣，只係化妝後真係靚好多，她自己都好驚別人見到自己素顏，因為見過的人反應都好驚訝，就連其父見到都話『嘩，阿妹，你化妝前後完全係兩個人嚟』，其母還叫她『你無化妝唔好出街嚇人』，所以朱智賢甚少素顏示人。
朱智賢師奶變女神
朱智賢於12年曾參選香港小姐，雖然身高有優勢，但被指樣似師奶，最後未能入圍初賽，翌年(2013年)再接再勵，當時已27歲嘅佢為最大年紀參賽者，被指拉高平均年齡，最後未能晉身十強，只獲「最具健康美態獎」。
本來平平無奇的朱智賢，近年愈執愈索，14年開始在J2旅遊節目《3日2夜》大騷性感身材，令她成為女神．