36歲朱智賢2.0靚樣被指再進化 精緻五官獲讚靚過晒今屆港姐

36歲朱智賢(Ashley)參選《2013年度香港小姐競選》後晉身娛樂圈，該屆港姐的質素相當不俗，三甲是陳凱琳、蔡思貝及劉佩玥，而落選的朱智賢亦有出席今屆於紅館舉行的《2022年香港小姐競選》，當日她盛裝出席，並在其個人社交網分享靚相，卻被網民質疑「同以前差好遠」，再惹變樣疑雲！