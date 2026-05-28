27歲落選港姐榮升大律師 「律政神級學霸」超狂背景起底 網民：美貌與智慧天花板！
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朱綽盈曾兩度挑戰港姐的大律師學霸，去年7月在萬眾期待下突然宣布退選，一句「不再需要后冠認可」震撼整個選美圈，如今將近一年過去，她的人生軌跡比任何選美冠軍都要精彩得多。
朱綽盈兩度參選港姐均未能圓夢經歷曲折
朱綽盈早於2021年首次參加《香港小姐競選》，當時年僅22歲的她在28強止步，未能殺入決賽，落選後亦沒有加入無綫發展。事隔4年，2025年6月她在黃曉明提名下捲土重來參加《2025香港小姐競選》，首輪面試即以精緻外貌與超強學歷被封為奪冠大熱門，更順利獲邀參加第二輪面試。然而就在所有人以為她勢在必得之際，她卻在2025年7月9日於小紅書發表長文，無預警宣布退選。
朱綽盈小紅書發長文坦言放下選美執念
朱綽盈在退選聲明中坦言，最初是因為前輩的一句話而想彌補4年前的遺憾，但當再次站在面試台上，她意識到自己已經成為一個有能力、有想法的女性。她寫道：「不再需要這些後冠的認可」，認為再堅持下去只會變成一種耿耿於懷的執念，對當下的她毫無益處，因此決定大方放下。這番說話展現出與4年前截然不同的成熟與自信，也讓外界看到她內心的轉變。
港大法律系畢業到北大全A碩士生學霸之路驚人
朱綽盈的學歷背景堪稱「神級」。她本科及碩士均畢業於香港大學法律系，取得法學榮譽學士（LLB）及法學專業證書（PCLL）優等成績，2024年9月正式成為執業大律師。與此同時，她更考入北京大學國際法學院攻讀碩士學位，在學期間維持全A成績，其中一篇論文更獲得滿分。她在自媒體上經常以多國語言拍攝Vlog，包括流利英文、普通話及韓文，在小紅書坐擁近50萬粉絲，全因2023年參加內地真人騷《令人心動的offer》第五季而人氣急升。
網民激讚朱綽盈活出自我不靠選美定義人生
朱綽盈退選一事在網上引起極大迴響，大量粉絲與網民留言支持。有網民大讚：「這才是真正的大女主，不需要任何后冠來證明自己」、「學歷、事業、樣貌全部都有，根本不需要選美」。亦有人留意到她與4年前參選時外貌大有分別，紛紛表示「愈來愈靚」。更有網民形容她是「律政大女主」，認為她從中環到北大的路，比任何選美舞台上的台步都走得更有價值。
資料或影片來源：原文刊於新假期