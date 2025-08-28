「港版羅拉」朱芊佩被突擊訪問 網民鬧女記者1句話欠尊重 事後致歉再出事？

2017年因「爆肌搬運」走紅的朱芊佩（小朱），曾被封「最美搬運工」、「港版羅拉」，一度簽約經理人公司參與節目及MV演出。近年她選擇重返運輸業，回歸普通職場。近日網媒記者野生捕獲「港版羅拉」，惟訪問片段卻因記者言行惹起熱議，而後續致歉同樣激嬲網民！