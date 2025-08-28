「港版羅拉」朱芊佩被突擊訪問 網民鬧女記者1句話欠尊重 事後致歉再出事？
2017年因「爆肌搬運」走紅的朱芊佩（小朱），曾被封「最美搬運工」、「港版羅拉」，一度簽約經理人公司參與節目及MV演出。近年她選擇重返運輸業，回歸普通職場。近日網媒記者野生捕獲「港版羅拉」，惟訪問片段卻因記者言行惹起熱議，而後續致歉同樣激嬲網民！
「港版羅拉」朱芊佩被野生捕獲 記者態度惹負評
有網媒記者在完成拍攝後偶遇正在落貨的小朱，於是即場進行訪問。但影片播出後卻迎來大量負評，網民指出記者一開口就表示「冇諗過佢仲搬緊嘢」，顯得語氣輕佻且缺乏尊重。訪問片段中，記者在旁白裡更形容朱芊佩「佢似係落手落腳搬唔係做show」。這句話一出旋即引起爭議，被觀眾批評帶有嘲諷意味，不尊重她的職業和身份。不少留言直言「如果唔係想搏新聞，就唔應該咁樣cut片播出」、「睇完呢條片都幾唔鍾意佢。成段片好冇禮貌」。
女記者訪問方式惹網民負評
朱芊佩反應耐人尋味
從片段中可見，朱芊佩在訪問過程中雖然表現有禮，但並不算太親切。當時天氣開始下雨，她提醒「唔好整濕啲嘢」，不知是指攝影器材還是貨物，卻顯示出她更急於完成工作而非接受訪談。最後她僅與記者匆匆交換聯絡方式，就急忙回到崗位繼續工作。甚至有網民發現朱芊佩在女記者Fiona觸碰其手臂後，即刻掃一掃手臂，明顯對對方感到非常抗拒。
女記者致歉長文被質疑「AI代筆」
面對網民質疑，涉事記者其後在留言中承認訪問「思考不周」，但同時表示拍攝前已徵求小朱同意才進行。記者更解釋訪問結束後，小朱也坦言自己久未上鏡，或許感覺不太自然。然而記者坦承在剪接時未能顧及這層因素，就此表示抱歉。不過就有網民發現女記者的道歉文底下，卻出現「AI資訊」的提示語，惹來網民質疑其道歉文是否用「AI代筆」，批評：「係咪咁無誠意到連篇道歉聲明都要ai 寫？」、「用AI道歉真係不如唔好道算LA」。
