朱茵當年玉女變慾女 傳墮三級片騙局 直指王晶為錢開戲

朱茵入行30年，拍過不少賣座電影，講到最令人深刻的角色，除了《西遊記之仙履奇緣》中的「紫霞仙子」，還有一套與馬德鐘合作的三級片。當年玉女變慾女，有指朱茵並非心甘情願，更有傳她曾表示是被導演騙去演的，矛頭直指王晶。

撰文：東方新地 圖片：微博@朱茵、《西遊記之仙履奇緣》劇照、《強姦2：制服的誘惑》劇照、[email protected] Kim