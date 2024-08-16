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朱茵當年玉女變慾女 傳墮三級片騙局 直指王晶為錢開戲

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朱茵入行33年，拍過不少賣座電影，講到最令人深刻的角色，除了《西遊記之仙履奇緣》中的「紫霞仙子」，還有一套與馬德鐘合作的三級片。當年玉女變慾女，有指朱茵並非心甘情願，更有傳她曾表示是被導演騙去演的，矛頭直指王晶。

朱茵最大膽的一部戲

朱茵早年在電影《西遊記之仙履奇緣》中飾演「紫霞仙子」一角，這經典角至今依然為人津津樂道，到99年朱茵接拍三級片《強姦2：制服誘惑》，與馬德鐘的對手戲非常大膽，玉女變慾女，讓觀眾大感意外，多年來有傳朱茵是在非情願之下接戲，更有指是被導演王晶欺騙入局。

朱茵 朱茵出道超過30年，因為出道時主持兒童節目，一直以來都以清純、可愛、健康的形象受到粉絲歡迎，更因《西遊記之仙履奇緣》的紫霞仙子紅遍兩岸三地，廣告代言接不完。（圖片來源：微博@朱茵）
朱茵出道超過30年，因為出道時主持兒童節目，一直以來都以清純、可愛、健康的形象受到粉絲歡迎，更因《西遊記之仙履奇緣》的紫霞仙子紅遍兩岸三地，廣告代言接不完。（圖片來源：微博@朱茵）
朱茵 朱茵近日相隔13年再拍劇，為ViuTV主演新劇《反起跑線聯盟2》，雖然已52歲，但仍獲網民大讚保養得宜。（圖片來源：ViuTV）
朱茵近日相隔13年再拍劇，為ViuTV主演新劇《反起跑線聯盟2》，雖然已52歲，但仍獲網民大讚保養得宜。（圖片來源：ViuTV）

朱茵曾被標籤為三級女星

當年朱茵的演藝事業如日中天，但卻接演了《強姦2：制服誘惑》，該部電影雖然成為當時超級賣座電影，但朱茵卻被標籤成三級女星，其後花了不少精力才能洗底。對於當年被騙的傳聞，朱茵曾在陳志雲的《志雲飯局》中解說。

朱茵 朱茵曾在《西遊記之仙履奇緣》中飾演「紫霞仙子」而迷倒無數影迷。（圖片來源：《大話西遊》劇照）
朱茵曾在《西遊記之仙履奇緣》中飾演「紫霞仙子」而迷倒無數影迷。（圖片來源：《大話西遊》劇照）
朱茵 當年已走紅的朱茵，突然去拍三級片。（圖片來源：《強姦2：制服的誘惑》劇照）
當年已走紅的朱茵，突然去拍三級片。（圖片來源：《強姦2：制服的誘惑》劇照）

開戲前曾掙扎

朱茵是虔誠的基督徒，對於當年拍《強姦2：制服誘惑》時內心有沒有掙扎，她說：「其實每一部戲都有掙扎，我之前睇劇本係一部劇情片囉，個名都唔係呢個名，本來呢部片叫《午夜人狼》。但後來晶哥(王晶)嘅宣傅手法同其他演員在戲內所做嘅嘢，已經離開我呢個小演員可以控制嘅範圍，我只能做好自己。」

朱茵 朱茵於99年接演《強姦2：制服誘惑》，她曾指一開始只被導演告知要拍「劇情片」，就連戲名都唔一樣。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）
朱茵於99年接演《強姦2：制服誘惑》，她曾指一開始只被導演告知要拍「劇情片」，就連戲名都唔一樣。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）
朱茵 當年朱茵的玉女光環與魅力，曾因為拍三級片而帶來影響。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）
當年朱茵的玉女光環與魅力，曾因為拍三級片而帶來影響。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）

直指王晶係商人

對於有否感到被王晶欺騙，朱茵表示未至於是欺騙：「晶哥始終係一個商人，可能我心態比較陽光，我冇諗咁多，後來有人話我聽，我係演女警，但佢哋真係搵另一個人去扮女警，搽唇膏拍咗啲shot，人哋問係咪我？真係唔係我嚟喎！呢啲係佢哋嘅宣傳手法都冇辦法。」之後朱茵更加留意電影的宣傳手法，以免再被利用。

朱茵 朱茵表示戲中有些過火場面不是由她親身演出，是導演找其他女演員補拍。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）
朱茵表示戲中有些過火場面不是由她親身演出，是導演找其他女演員補拍。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）
朱茵 （圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）
（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）
朱茵 朱茵表示王晶始終是商人，作為演員的她有很多事控制不了，包括電影的宣傳手法。（圖片來源：《導演請指教》影片截圖）
朱茵表示王晶始終是商人，作為演員的她有很多事控制不了，包括電影的宣傳手法。（圖片來源：《導演請指教》影片截圖）
朱茵 朱茵所說「佢哋搵另一個人去扮女警，搽唇膏拍咗啲shot」，相信正是指這張宣傳海報中半遮面中門大開的女子相。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》海報）
朱茵所說「佢哋搵另一個人去扮女警，搽唇膏拍咗啲shot」，相信正是指這張宣傳海報中半遮面中門大開的女子相。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》海報）

去片！睇吓朱茵點講拍《強姦2》

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撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、微博@朱茵《西遊記之仙履奇緣》劇照、《強姦2：制服的誘惑》劇照、YouTube@chim Kim

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