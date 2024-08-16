朱茵當年玉女變慾女 傳墮三級片騙局 直指王晶為錢開戲
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朱茵入行33年，拍過不少賣座電影，講到最令人深刻的角色，除了《西遊記之仙履奇緣》中的「紫霞仙子」，還有一套與馬德鐘合作的三級片。當年玉女變慾女，有指朱茵並非心甘情願，更有傳她曾表示是被導演騙去演的，矛頭直指王晶。
朱茵最大膽的一部戲
朱茵早年在電影《西遊記之仙履奇緣》中飾演「紫霞仙子」一角，這經典角至今依然為人津津樂道，到99年朱茵接拍三級片《強姦2：制服誘惑》，與馬德鐘的對手戲非常大膽，玉女變慾女，讓觀眾大感意外，多年來有傳朱茵是在非情願之下接戲，更有指是被導演王晶欺騙入局。
朱茵曾被標籤為三級女星
當年朱茵的演藝事業如日中天，但卻接演了《強姦2：制服誘惑》，該部電影雖然成為當時超級賣座電影，但朱茵卻被標籤成三級女星，其後花了不少精力才能洗底。對於當年被騙的傳聞，朱茵曾在陳志雲的《志雲飯局》中解說。
開戲前曾掙扎
朱茵是虔誠的基督徒，對於當年拍《強姦2：制服誘惑》時內心有沒有掙扎，她說：「其實每一部戲都有掙扎，我之前睇劇本係一部劇情片囉，個名都唔係呢個名，本來呢部片叫《午夜人狼》。但後來晶哥(王晶)嘅宣傅手法同其他演員在戲內所做嘅嘢，已經離開我呢個小演員可以控制嘅範圍，我只能做好自己。」
直指王晶係商人
對於有否感到被王晶欺騙，朱茵表示未至於是欺騙：「晶哥始終係一個商人，可能我心態比較陽光，我冇諗咁多，後來有人話我聽，我係演女警，但佢哋真係搵另一個人去扮女警，搽唇膏拍咗啲shot，人哋問係咪我？真係唔係我嚟喎！呢啲係佢哋嘅宣傳手法都冇辦法。」之後朱茵更加留意電影的宣傳手法，以免再被利用。
去片！睇吓朱茵點講拍《強姦2》
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、微博@朱茵《西遊記之仙履奇緣》劇照、《強姦2：制服的誘惑》劇照、YouTube@chim Kim