51歲朱茵相隔13年再拍劇 參演《反起跑線聯盟2》梁詠琪隔空送祝福
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《反起跑線聯盟》宣布開拍續集，新一輯仲有女神加盟！今次請來多年冇拍劇嘅51歲朱茵，至於第一輯嘅梁詠琪就冇得留低了！
朱茵新劇演嚴師
一眾演員今日出席開鏡儀式，朱茵在劇中飾演一名非常嚴格的老師，指一直親身陪伴女兒讀書，接觸老師的經驗大派用場。朱茵仲會因教學觀念與潘燦良對峙，另外亦同飾演妹妹嘅蘇皓兒有唔少對手戲。
相隔13年再拍劇
今次最大亮點係朱茵久未拍港劇，相隔13年再接新劇。她表示因今次劇本吸引，但坦言亦有少少不習慣，拍劇經常要05開工的朱茵雖然有專車接送，但每晚收6、7點收工，佢都話攰到差啲哄唔到個女瞓覺。
梁詠琪留言送祝福
導演劉偉恒在社交網晒出同一班演員合照，表示：「能夠同呢班好演員合作簡直係十萬級興奮」。另外，雖然第一輯嘅女主角梁詠琪無緣參與，亦隔空送祝福力撐：「好掛住反起跑大家庭！第二季加油！」。
大爆老公幫囡囡課金打機
談到教導女兒方面是否一位緊張媽咪？朱茵指和女兒是有傾有講，經常溝通，重視她的禮貌和自理能力，讀書方面盡力就好，分數並不是最重要，教育理念主張其中一人教女時，另一個就不會出聲，朱茵仲大爆同老公黃貫中在教女方面偶然都會有拗撬，「好似他會幫個女課金打機，雖然我不贊成，但都會放手讓他做。」
拍劇曾角逐國際獎項
朱茵再拍港劇實在令人期待，她於2010年接拍港台劇集《沒有牆的世界：第三選擇》後，便絶跡於香港劇壇，但該劇令她獲提名角逐「國際艾美獎」視后，演技受到獲得國際認同！
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撰文：東方新地圖片來源：大會提供