朱茵 反起跑線聯盟2

51歲朱茵相隔13年再拍劇 參演《反起跑線聯盟2》梁詠琪隔空送祝福

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《反起跑線聯盟》宣布開拍續集，新一輯仲有女神加盟！今次請來多年冇拍劇嘅51歲朱茵，至於第一輯嘅梁詠琪就冇得留低了！

朱茵 反起跑線聯盟2 新一輯今次請來多年冇拍劇嘅51歲朱茵，至於第一輯嘅梁詠琪就冇得留低了！
新一輯今次請來多年冇拍劇嘅51歲朱茵，至於其他演員則是原班人馬！（圖片來源：大會提供）
朱茵 反起跑線聯盟2 反起跑線聯盟 陳欣妍在劇中飾演早婚媽媽，是眾媽媽當中最年輕的﹗
至於第一輯嘅梁詠琪就無緣參與了！（圖片來源：《反起跑線聯盟》劇照）

朱茵新劇演嚴師

一眾演員今日出席開鏡儀式，朱茵在劇中飾演一名非常嚴格的老師，指一直親身陪伴女兒讀書，接觸老師的經驗大派用場。朱茵仲會因教學觀念與潘燦良對峙，另外亦同飾演妹妹嘅蘇皓兒有唔少對手戲。

朱茵 反起跑線聯盟2 朱茵在劇中飾演一名非常嚴格的老師，指一直親身陪伴女兒讀書，接觸老師的經驗大派用場。
朱茵在劇中飾演一名非常嚴格的老師，指一直親身陪伴女兒讀書，接觸老師的經驗大派用場。（圖片來源：大會提供）
朱茵 反起跑線聯盟2 蘇皓兒同朱茵有唔少對手戲。
蘇皓兒同朱茵有唔少對手戲。（圖片來源：大會提供）
朱茵 反起跑線聯盟2 潘燦良劇中是單親爸爸。
潘燦良劇中是單親爸爸。（圖片來源：大會提供）

相隔13年再拍劇

今次最大亮點係朱茵久未拍港劇，相隔13年再接新劇。她表示因今次劇本吸引，但坦言亦有少少不習慣，拍劇經常要05開工的朱茵雖然有專車接送，但每晚收6、7點收工，佢都話攰到差啲哄唔到個女瞓覺。

朱茵 反起跑線聯盟2 相隔13年再接新劇。她表示因今次劇本吸引，但坦言亦有少少不習慣
相隔13年再接新劇。她表示因今次劇本吸引，但坦言亦有少少不習慣（圖片來源：大會提供）

梁詠琪留言送祝福

導演劉偉恒在社交網晒出同一班演員合照，表示：「能夠同呢班好演員合作簡直係十萬級興奮」。另外，雖然第一輯嘅女主角梁詠琪無緣參與，亦隔空送祝福力撐：「好掛住反起跑大家庭！第二季加油！」。

朱茵 反起跑線聯盟2
（圖片來源：劉偉恒FB）
朱茵 反起跑線聯盟2
（圖片來源：劉偉恒FB）

大爆老公幫囡囡課金打機

談到教導女兒方面是否一位緊張媽咪？朱茵指和女兒是有傾有講，經常溝通，重視她的禮貌和自理能力，讀書方面盡力就好，分數並不是最重要，教育理念主張其中一人教女時，另一個就不會出聲，朱茵仲大爆同老公黃貫中在教女方面偶然都會有拗撬，「好似他會幫個女課金打機，雖然我不贊成，但都會放手讓他做。」

朱茵 反起跑線聯盟2 朱茵 媽媽是無敵女神，而朱茵同黃貫中的愛女黃鶯則愛上做公主。
朱茵仲大爆同老公黃貫中在教女方面偶然都會有拗撬。 (圖片來源:微博@朱茵）
朱茵 反起跑線聯盟2 朱茵 自2012年與黃貫中結婚後，朱茵就開始減少了幕前的演出，重心都在家庭和女兒「叉燒包」身上。
自2012年與黃貫中結婚後，朱茵就開始減少了幕前的演出，重心都在家庭和女兒「叉燒包」身上。（圖片來源：微博@朱茵）

拍劇曾角逐國際獎項

朱茵再拍港劇實在令人期待，她於2010年接拍港台劇集《沒有牆的世界：第三選擇》後，便絶跡於香港劇壇，但該劇令她獲提名角逐「國際艾美獎」視后，演技受到獲得國際認同！

朱茵 反起跑線聯盟2 朱茵年屆50歲仍保養得宜。
朱茵仍保養得宜。（圖片來源：微博@朱茵）
朱茵 反起跑線聯盟2 最美港星 網民票選 盤點18個歷代最有氣質真女神 個個無P圖都好靚女！
朱茵飾演的「紫霞仙子」至今令人難忘。（圖片來源：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：大會提供

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