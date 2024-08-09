反起跑線聯盟2 朱茵被爆拍《閃電傳真機》秘聞 曾獲節目組優待唔使做1件事

朱茵曾與譚玉瑛一齊主持過TVB兒童節目《閃電傳真機》，日前朱茵為宣傳即將開播的ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》，和潘燦良到新城廣播接受《QK玉瑛室》的訪問，譚玉瑛就大爆朱茵拍《閃電傳真機》時的秘聞！

