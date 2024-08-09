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反起跑線聯盟2 朱茵被爆拍《閃電傳真機》秘聞 曾獲節目組優待唔使做1件事

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朱茵曾與譚玉瑛一齊主持過TVB兒童節目《閃電傳真機》，日前朱茵為宣傳即將開播的ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》，和潘燦良到新城廣播接受《QK玉瑛室》的訪問，譚玉瑛就大爆朱茵拍《閃電傳真機》時的秘聞！
朱茵 已有13年冇拍劇的朱茵，新劇《反起跑線聯盟2》於8月12日星期一晚上9時30分開播。（圖片來源：新城廣播）
已有13年冇拍劇的朱茵，新劇《反起跑線聯盟2》於8月12日星期一晚上9時30分開播。（圖片來源：新城廣播）

朱茵 初入TVB要半工讀

現年52歲的朱茵於91年正在修讀演藝學院二年級時，便獲監製睇中簽入TVB，以學生身份擔任兒童節目《閃電傳真機》的主持，她憶述：「因為兩邊走，學校有習作，又要返無綫拍兒童節目，同學之間好難明我點解要拍戲，但我逢一至五返學，周六日先拍到節目。」

朱茵 朱茵和譚玉瑛這兩位昔日拍檔一見面就熱情打招呼，阿譚透露：「自從佢生咗囡囡之後就冇再見過佢。」（圖片來源：新城廣播）
朱茵和譚玉瑛這兩位昔日拍檔一見面就熱情打招呼，阿譚透露：「自從佢生咗囡囡之後就冇再見過佢。」（圖片來源：新城廣播）
朱茵 《QK玉瑛室》由譚玉瑛、黃筠兒（左一）、何基佑（右一）擔任主持，這集搵來朱茵及潘燦良做嘉賓，譚玉瑛大讚朱茵說話清晰不會轉彎抹角。（圖片來源：新城廣播）
《QK玉瑛室》由譚玉瑛、黃筠兒（左一）、何基佑（右一）擔任主持，這集搵來朱茵及潘燦良做嘉賓，譚玉瑛大讚朱茵說話清晰不會轉彎抹角。（圖片來源：新城廣播）

譚玉瑛爆同事對朱茵有微言

朱茵直言當年半工讀是她人生一段最辛苦的日子，譚玉瑛則大爆當時同事都對朱茵有微言：「對我哋呢啲返工嘅人來講，你點解咁有優待，唔使返外景。」又爆當年朱茵拍節目時，經常追問她收工時間：「佢都好抓緊時間，成日盤算幾時收工，但我又計得好準。」朱茵則解釋全因要同時照顧工作和學業，獲讚勤奮。

朱茵 主持何基佑（左）見到朱茵，立即變身小粉絲，主動要求簽Yes卡並合照。（圖片來源：新城廣播）
主持何基佑（左）見到朱茵，立即變身小粉絲，主動要求簽Yes卡並合照。（圖片來源：新城廣播）
朱茵 何基佑獲得朱茵簽名的Yes卡，興奮地說：「呢張卡真係要好好保存。」（圖片來源：新城廣播）
何基佑獲得朱茵簽名的Yes卡，興奮地說：「呢張卡真係要好好保存。」（圖片來源：新城廣播）

King Sir 幫手簽合約

朱茵被問及當年為何會拍兒童節目，她笑言自己也不清楚原因：「嗰時無綫、亞視都入過學校揀啲啱佢哋節目的人，我係被揀選嘅其中一個，但我只能夠拍兒童節目，仲記得我張合約係King Sir（鍾景輝）幫我簽，拍到後尾半年就快畢業，我就同無綫講我要返去畢業，因為我要攞到張畢業證書。」

朱茵 朱茵主持《閃電傳真機》只有約半年時間，唔知係邊位同事對佢有微言？（圖片來源：TVB）
朱茵主持《閃電傳真機》只有約半年時間，唔知係邊位同事對佢有微言？（圖片來源：TVB
朱茵 獲TVB監製睇中後，朱茵獲派主持《閃電傳真機》。（圖片來源：TVB）
獲TVB監製睇中後，朱茵獲派主持《閃電傳真機》。（圖片來源：TVB
朱茵 朱茵喺《閃電傳真機》中曾經演出過DJ Solo、阿雪等角色。（圖片來源：TVB）
朱茵喺《閃電傳真機》中曾經演出過DJ Solo、阿雪等角色。（圖片來源：TVB）

朱茵與潘燦良合作拍新劇《反起跑線聯盟2》

由劉偉恒執導的《反起跑線聯盟2》一眾小朋友由幼稚園升讀小學，朱茵就飾演劇中一名嚴肅的小學老師，與同住胞妹經常起爭執，而朱茵和潘燦良在劇中更有大量對手戲，潘燦良將由一位「虎爸」變成暖男爸爸。儘管相隔13年才再度拍港劇，但朱茵表示沒感到吃力：「因為自己鍾意，同一班同聲同氣嘅人一齊做嘢好開心，而且香港製作真係好快手，我哋都冇乜甩過，係一個好好體驗，未來日子都好期待好劇本、好角色。」

朱茵 朱茵和潘燦良在《反起跑線聯盟2》中有大量對手戲。（圖片來源：新城廣播）
朱茵和潘燦良在《反起跑線聯盟2》中有大量對手戲。（圖片來源：新城廣播）
朱茵 朱茵劇中飾演一名嚴肅的小學老師。（圖片來源：ViuTV）
朱茵劇中飾演一名嚴肅的小學老師。（圖片來源：ViuTV）
朱茵 劇中蘇皓兒飾演朱茵細妹，是一名單親媽媽，兩姊妹同住，經常起爭執。（圖片來源：ViuTV）
劇中蘇皓兒飾演朱茵細妹，是一名單親媽媽，兩姊妹同住，經常起爭執。（圖片來源：ViuTV）
朱茵 朱茵高壓的教育方式令眾家長和小孩叫苦連天。（圖片來源：ViuTV）
朱茵高壓的教育方式令眾家長和小孩叫苦連天。（圖片來源：ViuTV）

朱茵為演好角色參考愛女老師日常舉止

《反起跑線聯盟2》由新加入的朱茵飾演作風嚴厲的冼老師，其高壓的教育方式令眾家長和小孩叫苦連天。朱茵坦言為演好今次的老師角色，參考了愛女老師日常舉止：「因為由幼稚園開始都成日接觸老師，腦中都有唔同嘅形象，真係幫咗我嘅演出。依家囡囡都大個咗，見到呢班小朋友好得意，好似囡囡童年時候，忍唔住睇多啲、望多啲。」睇資料朱茵囡囡黃鶯現在12歲大，已升讀中學。

朱茵 朱茵曾與老公阿Paul及愛女黃鶯參演內地真人騷《想想辦法吧！爸爸》，網民都大讚朱茵教女有方，將囡囡教得十分乖巧懂事。（圖片來源：微博@朱茵）
朱茵曾與老公阿Paul及愛女黃鶯參演內地真人騷《想想辦法吧！爸爸》，網民都大讚朱茵教女有方，將囡囡教得十分乖巧懂事。（圖片來源：微博@朱茵）

氣場強勁人未到小演員已自動噤聲

而為了令小演員更易投入角色，朱茵稱在戲內外都保持威嚴：「頭先導演話我嚟緊喇，小朋友即時靜晒，因為頭兩日我唔太敢笑，令到有返老師嘅距離感，佢地都易入戲啲。不過之後幾日我都寬容啲，因為唔想佢地真係驚咗我。」

朱茵還表示戲中角色相對嚴肅，但現實中自己其實是一個有得傾有得講的媽咪：「有啲位會嚴啲啲啦，但唔可以比佢驚咗我，因為驚咗就唔再講真話，同埋自己做錯咗會Say Sorry，令佢知道呢句說話唔係咁難講。」

朱茵 相隔13年再接新劇，朱茵表示全因被劇本吸引。（圖片來源：劉偉恒FB）
相隔13年再接新劇，朱茵表示全因被劇本吸引。（圖片來源：劉偉恒FB）

台網民票選「最美港星」 朱茵奪第1位

早前台灣有網民發起「公認最美的香港女明星是誰？」討論，讓大家票選誰是「最美港星」，結果朱茵就榮登最多人讚同的第1位，朱茵自1995年在電影《西遊記》系列飾演「紫霞仙子」後，就成為了最具仙氣的港星代表，早前香港網民票選的「五官最完美女星」排行榜中，朱茵亦排到第三，今次由台灣網民票選中，她更排到冠軍。

朱茵 朱茵飾演的「紫霞仙子」至今令人難忘。（圖片來源：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）
朱茵飾演的「紫霞仙子」至今令人難忘。（圖片來源：《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》劇照）
朱茵 講到「最美港星」，不少台灣網民都認為必定係朱茵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
講到「最美港星」，不少台灣網民都認為必定係朱茵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 1992年初入行時期嘅朱茵，已因演出電影《逃學威龍2》一炮而紅。（圖片來源：新傳媒照片庫）
1992年初入行時期嘅朱茵，已因演出電影《逃學威龍2》一炮而紅。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 02年朱茵曾推出過寫真集，曾被封為一代「性感女神」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
02年朱茵曾推出過寫真集，曾被封為一代「性感女神」。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 在電影中亦有過不少性感演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）
在電影中亦有過不少性感演出。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 1998年《超級學校霸王》入面身穿「白色標靶」泳衣的朱茵，亦係觀眾最難忘的其中一個性感造型。（圖片來源：《超級學校霸王》劇照）
1998年《超級學校霸王》入面身穿「白色標靶」泳衣的朱茵，亦係觀眾最難忘的其中一個性感造型。（圖片來源：《超級學校霸王》劇照）
朱茵 （圖片來源：新傳媒照片庫）
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 （圖片來源：新傳媒照片庫）
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 （圖片來源：新傳媒照片庫）
（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 （圖片來源：新傳媒照片庫）
（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：新城廣播、TVB、ViuTV、新傳媒照片庫

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