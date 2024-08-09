反起跑線聯盟2 朱茵被爆拍《閃電傳真機》秘聞 曾獲節目組優待唔使做1件事
朱茵 初入TVB要半工讀
現年52歲的朱茵於91年正在修讀演藝學院二年級時，便獲監製睇中簽入TVB，以學生身份擔任兒童節目《閃電傳真機》的主持，她憶述：「因為兩邊走，學校有習作，又要返無綫拍兒童節目，同學之間好難明我點解要拍戲，但我逢一至五返學，周六日先拍到節目。」
譚玉瑛爆同事對朱茵有微言
朱茵直言當年半工讀是她人生一段最辛苦的日子，譚玉瑛則大爆當時同事都對朱茵有微言：「對我哋呢啲返工嘅人來講，你點解咁有優待，唔使返外景。」又爆當年朱茵拍節目時，經常追問她收工時間：「佢都好抓緊時間，成日盤算幾時收工，但我又計得好準。」朱茵則解釋全因要同時照顧工作和學業，獲讚勤奮。
King Sir 幫手簽合約
朱茵被問及當年為何會拍兒童節目，她笑言自己也不清楚原因：「嗰時無綫、亞視都入過學校揀啲啱佢哋節目的人，我係被揀選嘅其中一個，但我只能夠拍兒童節目，仲記得我張合約係King Sir（鍾景輝）幫我簽，拍到後尾半年就快畢業，我就同無綫講我要返去畢業，因為我要攞到張畢業證書。」
朱茵與潘燦良合作拍新劇《反起跑線聯盟2》
由劉偉恒執導的《反起跑線聯盟2》一眾小朋友由幼稚園升讀小學，朱茵就飾演劇中一名嚴肅的小學老師，與同住胞妹經常起爭執，而朱茵和潘燦良在劇中更有大量對手戲，潘燦良將由一位「虎爸」變成暖男爸爸。儘管相隔13年才再度拍港劇，但朱茵表示沒感到吃力：「因為自己鍾意，同一班同聲同氣嘅人一齊做嘢好開心，而且香港製作真係好快手，我哋都冇乜甩過，係一個好好體驗，未來日子都好期待好劇本、好角色。」
朱茵為演好角色參考愛女老師日常舉止
《反起跑線聯盟2》由新加入的朱茵飾演作風嚴厲的冼老師，其高壓的教育方式令眾家長和小孩叫苦連天。朱茵坦言為演好今次的老師角色，參考了愛女老師日常舉止：「因為由幼稚園開始都成日接觸老師，腦中都有唔同嘅形象，真係幫咗我嘅演出。依家囡囡都大個咗，見到呢班小朋友好得意，好似囡囡童年時候，忍唔住睇多啲、望多啲。」睇資料朱茵囡囡黃鶯現在12歲大，已升讀中學。
氣場強勁人未到小演員已自動噤聲
而為了令小演員更易投入角色，朱茵稱在戲內外都保持威嚴：「頭先導演話我嚟緊喇，小朋友即時靜晒，因為頭兩日我唔太敢笑，令到有返老師嘅距離感，佢地都易入戲啲。不過之後幾日我都寬容啲，因為唔想佢地真係驚咗我。」
朱茵還表示戲中角色相對嚴肅，但現實中自己其實是一個有得傾有得講的媽咪：「有啲位會嚴啲啲啦，但唔可以比佢驚咗我，因為驚咗就唔再講真話，同埋自己做錯咗會Say Sorry，令佢知道呢句說話唔係咁難講。」
台網民票選「最美港星」 朱茵奪第1位
早前台灣有網民發起「公認最美的香港女明星是誰？」討論，讓大家票選誰是「最美港星」，結果朱茵就榮登最多人讚同的第1位，朱茵自1995年在電影《西遊記》系列飾演「紫霞仙子」後，就成為了最具仙氣的港星代表，早前香港網民票選的「五官最完美女星」排行榜中，朱茵亦排到第三，今次由台灣網民票選中，她更排到冠軍。