郭富城朱茵被批「斷崖式衰老」網民嬲爆為偶像平反：而家D人都幾麻煩

近日不少90年代巨星都有新搞作，樂壇天王天后郭富城、鄭秀文先後開紅館演唱會；女神朱茵復出拍ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》，引起網民廣泛討論。日前，有媒體就發文提到朱茵和郭富城等人被批「斷崖式衰老」，並就此作出客觀評論，網友睇完議論紛紛…

