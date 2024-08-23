郭富城朱茵被批「斷崖式衰老」網民嬲爆為偶像平反：而家D人都幾麻煩
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近日不少90年代巨星都有新搞作，樂壇天王天后郭富城、鄭秀文先後開紅館演唱會；女神朱茵復出拍ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》，引起網民廣泛討論。日前，有媒體就發文提到朱茵和郭富城等人被批「斷崖式衰老」，並就此作出客觀評論，網友睇完議論紛紛…
朱茵郭富城被批「斷崖式衰老」
早前，有媒體發文談及到外界經常批評明星衰老的問題，有網民指58歲的郭富城紅館演唱會跳舞部分大減，疑似體力不如從前，狠指郭富城已經「衰老」。另一方面，現年52歲的朱茵相隔13年再拍劇，在ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》中飾演小學冼老師，不少網民比起關心其演技，更多人更加關心佢有冇老到。
網民嬲爆為偶像平反：而家D人都幾麻煩
該文一出，即刻惹來網民熱烈討論，不少網民都留言為巨星們平反，認為年過50的他們已經保養得宜、體力亦被一般人更好，加上人本來就會自然地老去，網民不應該用尖酸刻薄的說話去批評年紀漸長的藝人：
「而家D人都幾麻煩，不老又話人整容，老左又話人衰老，自然地老去唔係好正常咩？佢地試下58歲時，會唔會好似城城咁型咁跳得」「老好正常，果d明明仲好後生，但係用美顏用到外星人咁款先叫噁心」「膠又話膠 老又話老，有冇啲正面野可以講下呢？話人果啲，自己老左有咁自然咁靚先算啦」「真的沒話題了 天天在較勁年歲 年齢 沒有什麼可以聊了 真不該」「優雅地老去有咩問題」
鄭秀文演唱會發言最感人：應承我，一齊變老
有網民在留言中提及到明星年紀漸大，粉絲們亦同樣跟著老去。鄭秀文在7月紅館演唱會中發言就令網民們印象深刻：「從由當初一個充滿蛋白質的小女孩，來到今天成為一個中年婦人，開始要演媽媽角色，我沒有負擔和尷尬，坦然面對。人逐漸長大是必然的，我會很誠實面對自己的每條皺紋、年華老去」，最後更向觀眾喊話：「應承我，一齊變老，好唔好？」
48歲梁詠琪：自然老去是一件很自然的事
48歲梁詠琪早前到台灣舉行「專屬的特別」演唱會，接受台媒訪問回應美貌有沒有改變，梁詠琪大方回應：「有的啦，沒有變就是騙你的啦，（你有皺紋嗎）當然有呀，你要我擠出來給你看嗎，但是這是自然的，自然老去是一件很自然的事。」梁詠琪亦指心情好、多喝水、多睡覺就是最好保養心得。
圖片來源：官方圖片、網民留言截圖