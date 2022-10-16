朱茵11歲清澀照出土 無敵女神震懾網民眼球

即將51歲生日的朱茵，從影多年是不少人心中的女神，《射鵰英雄傳》、《西遊記大結局之仙履奇緣》等都是她的代表作品。近日，有社交網專頁上載朱茵11歲的嫩口照，還幽默地寫道：「以防你還沒見過11歲時的朱茵，上小學六年級時的照片」，畫面中，小朱茵清新脫俗的美貌震撼各大社交平台引來熱議。