朱茵11歲清澀照出土 無敵女神震懾網民眼球
朱茵三歲定八十
朱茵當年出道以美貌顛倒眾生，無論是演時裝或古裝都令人眼前一亮，近日在[email protected]加藤軍台灣粉絲團 2.0，有一張朱茵舊照被出土，只有11歲的朱茵留著過肩長髮、妹妹頭瀏海，小巧的瓜子臉搭上一雙杏眼、挺鼻和櫻桃小嘴，淺笑時還有令人羨慕的臥蠶，可說是從小就是美人胚子。
引來近十萬個讚好
該照片上載後，至今已累積9.2萬個讚、破千則留言，連台灣女星姚蜜也來朝聖，貼上過去跟朱茵的面貼面的合照，興奮地表示：「此生無憾，見過下凡的紫霞本仙子」，其他網友也紛紛讚嘆：「比現在那一些不知所謂的『女神』還要像女神」、「以前的女星每個都是從天上下凡來的吧」、「心目中永遠的黃蓉」、「國小巧克力收到會得糖尿病」、「這氣質真的破表」。
朱茵封半百無敵女神
朱茵的外型集甜美性感於一身，過去曾上無綫節目《童你一起長大了》，分享17歲就讀香港演藝學院時期的圖書館證件照，當時的她留著清湯掛麵的髮型，五官和氣質早就已經相當出眾，怪不得一出道就在觀眾心中留下深刻的印象，火速成為電視台力捧的花旦。就算朱茵現在年過半百，早前現身內地綜藝節目《請吃飯的姐姐》，同場還有蔡少芬、洪欣和陳法蓉，朱茵依然沒有被比下去。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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