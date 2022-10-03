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朱茵被揭20歲入行經過 原來未畢業就獲TVB睇中

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朱茵今個月將踏入51歲，她早在20歲演藝學院未畢業時就被TVB監製睇中入行，日前她在讀演藝時的同學陳淑儀就在訪問中講到她當初被揀選入行的經過，又大讚當年朱茵係靚到同學連望都唔敢望！

朱茵 91年加入TVB

資深舞台劇演員兼導演陳淑儀曾是朱茵在香港演藝學院戲劇課程的同班同學，他在訪問中講到早在1991年畢業前，就有電視台監製到學校「揀卒」，他形容當時監製一到場就話：「男孩子全部企起身，ok坐番低，女孩子企起身，ok坐番低，咁就揀咗兩個，咪朱茵嗰啲。」

朱茵 獲TVB監製睇中後，朱茵獲派主持《閃電傳真機》。
獲TVB監製睇中後，朱茵獲派主持《閃電傳真機》。（圖片來源：[email protected] (official)）
朱茵 朱茵喺《閃電傳真機》中曾經演出過DJ Solo、阿雪等角色。
朱茵喺《閃電傳真機》中曾經演出過DJ Solo、阿雪等角色。（圖片來源：[email protected] (official)）
朱茵 呢個係朱茵讀演藝學院時嘅證件照。
呢個係朱茵讀演藝學院時嘅證件照。（圖片來源：[email protected]綜藝）
朱茵 陳淑儀接受商台節目《星光背後》訪問。
陳淑儀接受商台節目《星光背後》訪問。（圖片來源：[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar）

陳淑儀一望朱茵已被吸引

陳淑儀大讚朱茵當時的確係好靚女：「我哋讀書嗰陣，係隻眼望到佢都驚嗰種！我哋啲年少氣盛，點會唔畀佢吸引，一望已經吸引啦！」陳淑儀提及和朱茵之後亦有合作過做舞台劇，叫《Goodbye Girl》。

朱茵 92年，朱茵從演藝學院畢業，正式加入TVB。
92年，朱茵從演藝學院畢業，正式加入TVB。（圖片來源：[email protected] (official)）
朱茵 20歲時的朱茵已經非常省鏡。
20歲時的朱茵已經非常省鏡。（圖片來源：[email protected]綜藝）
朱茵 呢個少女時代嘅朱茵。
呢個係17歲少女時代嘅朱茵。（圖片來源：[email protected]綜藝）
朱茵 2011年，陳淑儀曾與朱茵合作主演舞台劇《Goodbye Girl》。
2011年，陳淑儀曾與朱茵合作主演舞台劇《Goodbye Girl》。（圖片來源：《Goodbye Girl》海報）

朱茵未畢業已爆紅

陳淑儀又講到曾經好羨慕朱茵的際遇：「梗係有羨慕朱茵，話冇都係呃你，不過呢啲都係際遇，佢嘅際遇就係咁，係好短時間內，仲返緊學，突然間好快就『你紅咗啦？』未畢業就已經係咁。」

朱茵 朱茵加入TVB後備受力捧，92年演出首部電視劇《都市的童話》，已擔正做女主角。
朱茵加入TVB後備受力捧，92年演出首部電視劇《都市的童話》，已擔正做女主角。（圖片來源：tvb.com）
朱茵 同樣係92年，朱茵首次演出電影《逃學威龍2》，成功一炮而紅。
同樣係92年，朱茵首次演出電影《逃學威龍2》，成功一炮而紅。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 初入行時期嘅朱茵。
初入行時期嘅朱茵。（圖片來源：新傳媒照片庫）

陳淑儀揭朱茵被發掘經過：

朱茵入行31年公開凍齡秘密

朱茵91年演藝學院未畢業時就被TVB監製睇中入行，初時曾擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，但只係做了半年，92年首部電視劇《都市的童話》已擔正做女主角，夥拍林文龍，同年演出周星馳電影《逃學威龍2》，更成功一炮而紅。

之前麥長青為內地節目《熟悉的味道》主持時，向製作組提供了當年主持《閃電傳真機》的舊照，左起黃智賢、張沅薇、麥長青、朱茵、譚玉瑛和駱俊文 。
之前麥長青為內地節目《熟悉的味道》主持時，向製作組提供了當年主持《閃電傳真機》的舊照，左起黃智賢、張沅薇、麥長青、朱茵、譚玉瑛和駱俊文 。（圖片來源：《熟悉的味道》截圖）
朱茵 朱茵又曾在94年的《射鵰英雄傳》中飾演過黃蓉。
朱茵又曾在94年的《射鵰英雄傳》中飾演過黃蓉。（圖片來源：新傳媒照片庫）

95年朱茵在《西遊記》系列電影飾演紫霞仙子，仙氣形象深入民心，之後她在電影中有過不少性感演出，更獲封為「性感女神」。不過自2012年與黃貫中結婚後，朱茵就開始減少了幕前的演出，重心都在家庭和女兒「叉燒包」身上。

朱茵 朱茵在95年《西遊記》系列電影飾演紫霞仙子，仙氣形象更深入民心。
朱茵在95年《西遊記》系列電影飾演紫霞仙子，仙氣形象更深入民心。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 朱茵自1997年就開始同黃貫中拍拖，直到2012年兩人奉女成婚，至今已結婚10年。
朱茵自1998年就開始同黃貫中拍拖，直到2012年兩人奉女成婚，至今已結婚10年。（圖片來源：微博@朱茵）
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（圖片來源：微博@朱茵）

朱茵獲封凍齡女神

從1991年入行至今，有「性感女神」之稱的朱茵現在即將踏入51歲，，但在她的臉上完全看不到歲月的痕跡，獲封凍齡女神，她曾透露自己有7招凍齡秘訣：

朱茵凍齡秘訣1: 重視卸妝

作為一位藝人，每次都要化妝上鏡是常識吧！所以，朱茵明白卸妝清潔毛孔的重要性，堅持每次工作結束後，都一定會把臉上的彩妝都卸乾淨。朱茵已經視化妝和已卸妝都成為了成為生活的一部分！

朱茵 朱茵02年曾推出過寫真集。
朱茵02年曾推出過寫真集。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱茵 大曬Fit爆身材。
大曬Fit爆身材。（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱茵凍齡秘訣2: 著重護膚

朱茵覺得一個女生懂得護膚比懂得化妝更重要，因為隨着年齡增長，眼紋、頸紋及唇紋等就是女人的天敵，這些皺紋是特別顯老的，因此朱茵認為，如果想把肌膚凍齡，保持光澤和彈性，就要在平日經常進行護膚，所有保濕、緊緻和美白都不能少！

朱茵 朱茵曾是一代「性感女神」。
朱茵曾是一代「性感女神」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱茵凍齡秘訣3: 要保持好心情

朱茵覺得人都是「相由心生」的，所以，她大多數的照片都是充滿笑容的，絕少黑面。她有時外會出時，都會帶一點糖果、巧克力去吃，這樣會為她帶來好的心情！

此外，朱茵曾分享自己會用轉換心情的方式，用不同的想法把負面的情緒轉換，以維持自己在好心情當中。不鑽牛角尖，自然不會讓自己變老！

朱茵覺得，在面對人與人的交流時，給對方一個微笑，讓別人都可以有開心的心情，自己也活得快樂！

朱茵 朱茵又曾做過纖體代言人。
朱茵又曾做過纖體代言人。（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱茵凍齡秘訣4: 煲湯養生

湯水對於女生來說是很重要的，所朱茵都會煲湯喝，以維持美麗的肌膚。當朱茵覺得自己保養和睡眠不足的時候，她會用龍眼乾煮湯加枸杞、菊花、紅棗，一起燉成飲品，這樣能夠幫助補血補氣，是有效的美容飲品！

朱茵 朱茵在電影中有過不少性感演出。
朱茵在電影中有過不少性感演出，但她曾解釋戲中有些過火場面不是由她親身演出，而是導演王晶找其他女演員補拍。（（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）
當年朱茵的玉女光環與魅力，曾因為拍三級片而帶來影響。
當年朱茵的玉女光環與魅力，曾因為拍三級片而受影響。（圖片來源：《強姦2：制服誘惑》劇照）

朱茵凍齡秘訣5: 先吃菜，再吃肉

朱茵身材完美，要她穿上性感又美麗的衣服絕對沒難度！朱茵平常堅持飲食正常，而且會挑選多一點青菜、水果作為她的正餐！重點是，朱茵在進食時會先吃菜，把飽足感帶起之後，才吃肉跟米飯，希望可以藉此方式減少蛋白質與澱粉的攝取。

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（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱茵凍齡秘訣6: 跳健康舞

跳健康舞是朱茵喜歡的運動，她認為跳健康舞是一種非常有效的減肥方法，可以幫助保持她苗條的身材。同時，她覺得跳健康舞非常方便，每天跟著錄像帶跳15分鐘，全身就會出不少的汗，非常舒服。

朱茵
（圖片來源：新傳媒照片庫）

朱茵凍齡秘訣7: 浸浴

朱茵說自己非常喜歡在浸浴時加一點香薰，因為香薰有助身體排多出餘水分，令水腫消失！朱茵習慣用西柚和薰衣草這兩種味道的香薰，在浸香薰浴的同時，能達到一些減肥和減重的效果。

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（圖片來源：新傳媒照片庫）
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（圖片來源：新傳媒照片庫）

撰文：東方新地圖片來源：新傳媒照片庫、《熟悉的味道》截圖、[email protected]綜藝、[email protected] (official)、[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar、《Goodbye Girl》海報、tvb.com、《熟悉的味道》截圖、微博@朱茵資料或影片來源：[email protected]商業電台 Hong Kong Toolbar

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