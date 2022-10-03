朱茵被揭20歲入行經過 原來未畢業就獲TVB睇中
朱茵 91年加入TVB
資深舞台劇演員兼導演陳淑儀曾是朱茵在香港演藝學院戲劇課程的同班同學，他在訪問中講到早在1991年畢業前，就有電視台監製到學校「揀卒」，他形容當時監製一到場就話：「男孩子全部企起身，ok坐番低，女孩子企起身，ok坐番低，咁就揀咗兩個，咪朱茵嗰啲。」
陳淑儀一望朱茵已被吸引
陳淑儀大讚朱茵當時的確係好靚女：「我哋讀書嗰陣，係隻眼望到佢都驚嗰種！我哋啲年少氣盛，點會唔畀佢吸引，一望已經吸引啦！」陳淑儀提及和朱茵之後亦有合作過做舞台劇，叫《Goodbye Girl》。
朱茵未畢業已爆紅
陳淑儀又講到曾經好羨慕朱茵的際遇：「梗係有羨慕朱茵，話冇都係呃你，不過呢啲都係際遇，佢嘅際遇就係咁，係好短時間內，仲返緊學，突然間好快就『你紅咗啦？』未畢業就已經係咁。」
陳淑儀揭朱茵被發掘經過：
朱茵入行31年公開凍齡秘密
朱茵91年演藝學院未畢業時就被TVB監製睇中入行，初時曾擔任兒童節目《閃電傳真機》主持，但只係做了半年，92年首部電視劇《都市的童話》已擔正做女主角，夥拍林文龍，同年演出周星馳電影《逃學威龍2》，更成功一炮而紅。
95年朱茵在《西遊記》系列電影飾演紫霞仙子，仙氣形象深入民心，之後她在電影中有過不少性感演出，更獲封為「性感女神」。不過自2012年與黃貫中結婚後，朱茵就開始減少了幕前的演出，重心都在家庭和女兒「叉燒包」身上。
朱茵獲封凍齡女神
從1991年入行至今，有「性感女神」之稱的朱茵現在即將踏入51歲，，但在她的臉上完全看不到歲月的痕跡，獲封凍齡女神，她曾透露自己有7招凍齡秘訣：
朱茵凍齡秘訣1: 重視卸妝
作為一位藝人，每次都要化妝上鏡是常識吧！所以，朱茵明白卸妝清潔毛孔的重要性，堅持每次工作結束後，都一定會把臉上的彩妝都卸乾淨。朱茵已經視化妝和已卸妝都成為了成為生活的一部分！
朱茵凍齡秘訣2: 著重護膚
朱茵覺得一個女生懂得護膚比懂得化妝更重要，因為隨着年齡增長，眼紋、頸紋及唇紋等就是女人的天敵，這些皺紋是特別顯老的，因此朱茵認為，如果想把肌膚凍齡，保持光澤和彈性，就要在平日經常進行護膚，所有保濕、緊緻和美白都不能少！
朱茵凍齡秘訣3: 要保持好心情
朱茵覺得人都是「相由心生」的，所以，她大多數的照片都是充滿笑容的，絕少黑面。她有時外會出時，都會帶一點糖果、巧克力去吃，這樣會為她帶來好的心情！
此外，朱茵曾分享自己會用轉換心情的方式，用不同的想法把負面的情緒轉換，以維持自己在好心情當中。不鑽牛角尖，自然不會讓自己變老！
朱茵覺得，在面對人與人的交流時，給對方一個微笑，讓別人都可以有開心的心情，自己也活得快樂！
朱茵凍齡秘訣4: 煲湯養生
湯水對於女生來說是很重要的，所朱茵都會煲湯喝，以維持美麗的肌膚。當朱茵覺得自己保養和睡眠不足的時候，她會用龍眼乾煮湯加枸杞、菊花、紅棗，一起燉成飲品，這樣能夠幫助補血補氣，是有效的美容飲品！
朱茵凍齡秘訣5: 先吃菜，再吃肉
朱茵身材完美，要她穿上性感又美麗的衣服絕對沒難度！朱茵平常堅持飲食正常，而且會挑選多一點青菜、水果作為她的正餐！重點是，朱茵在進食時會先吃菜，把飽足感帶起之後，才吃肉跟米飯，希望可以藉此方式減少蛋白質與澱粉的攝取。
朱茵凍齡秘訣6: 跳健康舞
跳健康舞是朱茵喜歡的運動，她認為跳健康舞是一種非常有效的減肥方法，可以幫助保持她苗條的身材。同時，她覺得跳健康舞非常方便，每天跟著錄像帶跳15分鐘，全身就會出不少的汗，非常舒服。
朱茵凍齡秘訣7: 浸浴
朱茵說自己非常喜歡在浸浴時加一點香薰，因為香薰有助身體排多出餘水分，令水腫消失！朱茵習慣用西柚和薰衣草這兩種味道的香薰，在浸香薰浴的同時，能達到一些減肥和減重的效果。
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