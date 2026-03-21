朱雀堂｜首集驚現流浪狗叼斷手！揭壁櫥雙屍案恐怖細節
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懸疑劇《朱雀堂》將於3月23日首播，劇情極度震撼，首集開場即有流浪狗叼着人類斷手在弄堂亂竄的驚悚畫面！隨後更揭發多宗充滿宗教祭祀色彩的連環命案，氣氛詭異。命案矛頭直指萬茜打理的夜總會，究竟這間笙歌夜舞的朱雀堂背後，隱藏著甚麼駭人秘密？
3月23日首播即見血 秦俊傑閘北弄堂遇斷手
劇集開場毫不拖泥帶水，氣氛直插冰點！在3月23日播出的首集中，初來報到的法醫夏漠（秦俊傑飾），在上海閘北弄堂竟驚見一隻流浪狗叼着一只斷手，嚇得他立即報案。這個極具衝擊力的畫面，為整部劇集奠定了血腥懸疑的基調，單是開場就足以讓觀眾心跳加速，不敢喘息。
兇案現場極恐怖 祭女屍頭插「散魂釘」
警方接報到場後，發現的景象比斷手更令人毛骨悚然！現場竟然再發現多三具女屍，她們全被裝扮成「接引亡魂」的祭女，頭頂更被打入一枚恐怖的「散魂釘」。更詭異的是，另有兩具屍體被一正一反地放置在壁櫥之內，整個兇案現場充滿詭異的宗教祭祀色彩，令案情充滿疑竇，背後兇手的動機成謎。
舞女連環被殺案 揭上海灘權色黑幕
隨著調查深入，劇情揭示這並非單一兇案，而是一連串針對舞女的連環命案。所有女死者均與女主角高英（萬茜飾）打理的朱雀堂夜總會有關。更令人心寒的是，舞女們的心臟被挖出換成香囊，口中則塞滿了名流權貴的卡片，暗示案件背後牽涉一場巨大的黑暗權色交易，女孩們被當成祭品獻給幕後權貴，揭開了1929年上海灘奢華背後的殘酷真相。
網民熱議畫面震撼 「重口味得嚟好吸引！」
雖然劇集尚未播出，但單憑預告及劇情簡介已在網上引起熱議，網民對其大膽的驚悚情節表示極度期待。不少人留言：「一開波就咁激？要睇！」、「流浪狗叼斷手，呢個畫面感好強，好有電影feel」、「鍾意呢啲懸疑加少少邪門嘢嘅劇」、「壁櫥雙屍，諗起都毛骨悚然！」。看來《朱雀堂》的重口味懸疑風格，已成功吸引大量熱愛驚悚題材的觀眾，準備好挑戰膽量極限。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期