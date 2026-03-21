朱雀堂｜首集驚現流浪狗叼斷手！揭壁櫥雙屍案恐怖細節

懸疑劇《朱雀堂》將於3月23日首播，劇情極度震撼，首集開場即有流浪狗叼着人類斷手在弄堂亂竄的驚悚畫面！隨後更揭發多宗充滿宗教祭祀色彩的連環命案，氣氛詭異。命案矛頭直指萬茜打理的夜總會，究竟這間笙歌夜舞的朱雀堂背後，隱藏著甚麼駭人秘密？