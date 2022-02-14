《繼承者們》朴信惠晒韓服婚紗照被批辱華 掀起中韓網民罵戰！

近日北京冬季奧運開幕禮，請來多個少數民族演出，其中朝鮮族代表穿上韓服表演，令韓國網民不滿，中韓兩地網民更爆發罵戰，連日前曾主演韓國神劇《繼承者們》的朴信惠在IG分享了自己的韓服婚紗照亦遭殃，被內地網民大批辱華。