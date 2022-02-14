《繼承者們》朴信惠晒韓服婚紗照被批辱華 掀起中韓網民罵戰！
近日北京冬季奧運開幕禮，請來多個少數民族演出，其中朝鮮族代表穿上韓服表演，令韓國網民不滿，中韓兩地網民更爆發罵戰，連日前曾主演韓國神劇《繼承者們》的朴信惠在IG分享了自己的韓服婚紗照亦遭殃，被內地網民大批辱華。
朴信惠貼韓服婚紗照被批辱華
近日在北京冬奧的開幕禮上，主辦方安排56個民族出場，其中朝鮮族代表穿上韓服表演，就引起中韓網民爭論到底是「韓服」還是「朝鮮族漢服」的爭議，連帶韓國藝人於社交網分享照片，亦被放大審視。而上月奉子成婚，主演《繼承者們》的韓國女星朴信惠，日前亦在IG公開穿著韓服婚紗照，並特別hashtag「韓服」、「hanbok」、「koreantraditionalclothes」（韓國傳統服飾）等字眼，帖文之後被轉載至微博，內地網民隨即炮轟朴信惠辱華，紛紛到她的IG留言指摘，又用嘔吐的表情符號以示不滿，又主張「韓服源自中國」，甚至有內地網民表示要「脫粉」，還促朴信惠不要到內地掙錢等。至於韓國網民則反擊指「全世界都知道韓服是韓國的」、「韓國人貼韓服照沒不妥」等還擊，事件越鬧越大，引發新一輪中韓兩地網民罵戰。
孝淵IG被迫關閉留言功能
另外，韓國女子組合少女時代的孝淵，日前擔任「Korea Contents Week」大使，在IG上載穿上韓服的照片，並留言道：「我們國家的韓服真美麗！」亦惹來內地網民不滿，質疑她身上的其實是朝鮮族漢服，雖然事後有Fans落力解釋，指孝淵身上的是改良版新式韓服，但仍遭內地網民批評，指她選在北京冬奧進行時上載韓服照是帶有挑釁性，亦紛紛到孝淵IG圍攻，之後她需要關閉留言功能避風頭。