朴寶劍眼紅紅帶頭哀悼 MAMA全場穿黑衣默哀 大會捐2,000萬港元支援災民
朴寶劍眼紅紅帶領全場默哀
朴寶劍在開場時眼紅紅地說：「大家好，我是MAMA主持人朴寶劍。MAMA睽違7年回到香港，許多人等了這天很久，但很遺憾的是，有一件重大傷亡事件發生，這個事件造成有人失去珍貴的生命，又或者失去珍貴的朋友與家人，在此致上最高哀悼之心，希望不再有更多傷亡，讓我們先做短暫地閉眼默念。」他帶領全場進行默哀儀式，現場一片肅穆。朴寶劍接著表示：「MAMA的所有工作人員、參演藝人雖然心情都很沉重，還是帶著責任心繼續完成舞台。我們相信音樂的力量，相信音樂所帶來的治癒與連結，希望透過舞台表演將安慰與希望傳遞出去，盼望全世界一起記住這份傷痛，並一起向前走。」
MAMA大會捐出2,000萬港元支援災民
MAMA主辦方宣布將捐出2,000萬港元，支援宏福苑災民，並呼籲全球觀眾一同響應。大會在節目正式開始前，更在螢幕上打出全黑字幕：「2025 MAMA AWARDS 對於在香港火災事故中罹難的人們致上深切哀悼。」這個舉動展現了韓國娛樂界對香港災難的關注和支持，也體現了音樂無國界的人道精神。宏福苑五級火災目前仍有200人情況未明，包括89人未能辨認遺體，災情的嚴重程度讓整個香港社會都陷入悲傷。
多位韓星黑衣現身表達哀思
多位參與MAMA的韓國藝人也以黑衣現身，包括嘉賓李浚赫、李濬榮等，以示對災難受害者的哀悼。儘管氣氛凝重，第一天演出仍如期進行，包括YEONJUN、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、(G)I-DLE、IVE、MEOVV、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS等團體登上舞台。其中RIIZE榮獲Fans’ Choice獎項，成員Anton更以廣東話哀悼，表示：「各位觀眾你們好，現在有很多人在經歷沉重的時間，我們會以平和的心情接下這個獎，明白他們需要支持和力量，致給他們最真心的關懷與安慰。」
網民讚韓星有心 展現人道關懷
網民對韓國藝人在MAMA上的哀悼舉動給予正面評價，紛紛留言表示：「朴寶劍真係有心，眼都紅埋」、「韓國人都咁關心香港，好感動」、「音樂真係可以治癒人心」。有網民指出：「雖然係娛樂節目，但佢哋冇忘記人道關懷，值得尊敬」、「Anton講廣東話好用心，感受到佢哋嘅真誠」。也有人認為：「呢個時候仍然舉行活動係啱嘅，生活要繼續，但記住逝者都好重要」。
2025 MAMA AWARDS的聲明：
我們對這場火災感到傷痛，並向所有受火災影響的市民及失去親人的家庭致以最深切慰問。 2025 MAMA AWARDS 結合了無數藝人、工作人員和粉絲長時間的投人與付出。我們相信音樂擁有治癒和團結的力量，可以在這個困難的時刻，為大家帶來慰問與支持。我們會小心調節製作，希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。 為表哀悼，我們將於活動上舉行默哀儀式，並作出捐款支持受影響家庭。2025 MAMA AWARDS 將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量。 我們相信音樂能凝聚人心，為市民打氣，給予勇氣，攜手前行。
我們心繫香港，讓我們一起走過這個傷痛時刻。
謝謝！