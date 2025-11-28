朴寶劍眼紅紅帶頭哀悼 MAMA全場穿黑衣默哀 大會捐2,000萬港元支援災民

睽違7年重返香港的2025 MAMA Awards今晚如期舉行，但現場氣氛與以往截然不同。主持人朴寶劍一身黑色西裝、扣上黑絲帶現身，開口第一句便讓全場安靜，語氣沉重地為宏福苑五級火災死者哀悼。這場造成128人死亡、79人受傷的慘劇，讓原本應該充滿歡樂的頒獎典禮蒙上陰霾，所有參與藝人都換上黑衣表達哀思。