Mayanne小喇叭｜李亞男在家即變「慳啲啦Baby」 踢爆大女笑「爸爸好短」

TVB節目《Mayanne小喇叭》今晚（28日）最新一集嘉賓是同樣來自溫哥華選美界的李亞男（Leanne）及岑麗香，向來樂意公開大談老公王祖藍的Leanne，自揭當年祖藍為華姐擔任廣東話導師時，竟讓她享有驚人特權，Leanne事隔多年說起往事仍忍不住沾沾自喜，並sweet爆分享愛情保鮮大法，實用又爆笑。