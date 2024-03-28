Mayanne小喇叭｜李亞男在家即變「慳啲啦Baby」 踢爆大女笑「爸爸好短」
李亞男 王祖藍 結婚9年仍愛得癡纏
結婚多年後仍愛得甜蜜的Leanne，曲線大數祖藍好處：「其實揀老公要睇吓佢係咪愛你啦，有冇愛埋你屋企，愛埋你啲朋友，同埋係咪專一嘅人，孝唔孝順。」之後又與香香一樣七情上面、搞笑自揭在家中最愛騷擾老公，並高八度「慳啲啦Baby」上身謂：「我喺屋企好似喜劇演員，會話：『老公，你同我玩吖！』」
李亞男 Drama Queen 上身
說得興奮過籠自知失儀的Leanne，又會突然煞掣掩嘴說：「Oh sorry！」名副其實Drama Queen，難怪香香忍不住感嘆謂：「我哋人人都覺得祖藍係好好笑嘅人，但祖藍覺得你係好好笑嘅人，睇得出佢好欣賞你同好錫你。」
揭大女笑「爸爸好短」
談到兩名囡囡時，Leanne又再度發揮搞笑本色，大叫「我愛奶奶」之餘，又大爆Gabby經常指爸爸很「短」：「喺佢心目中，爸爸係好短嘅，『媽咪高，爸爸短』，我就話：『唔係，唔好咁講，爸爸矮啫』。」Mayanne聞言笑到面都紅晒之餘，更忍不住質疑問道：「矮同短有咩分別？」
李亞男19歲獲爹哋鼓勵選美入行
現年39歲的李亞男在上海出世，9歲舉家移民加拿大溫哥華，她說自己小時候被外公外婆湊大，長大則學校、教會、屋企三點連線，從來不出門、從來沒有自己的社交圈，21歲認識祖藍之前，也只交過一個男朋友：「其實拍得兩個散拖，咩都冇做過，我都唔知算唔算正式一段感情。」
李亞男家有一妹，父母從事美術設計，從小她就把爸爸當偶像，覺得將來讀藝術、也找個相關工作安安穩穩做一世就好：
「當其時我喺UBC(英屬哥倫比亞大學)讀fine arts，因為12歲已經170cm高，年年都有Auntie叫爹哋媽咪畀我選美，到我19歲嗰年，爹哋終於幫我填咗份form，叫我試一次，可以多一種體驗⋯⋯」
李亞男：入TVB後無見過衰人
做了將近廿年受保護動物，選美總該試過勾心鬥角被批踭吧，李亞男卻說生性簡單又遲鈍，一世人除了兩年前豪宅裝修誤墮裝修陷阱，真的沒見過衰人：「我以前好乖，屋企話點我就點，選美係因為豁咗出去想試吓新嘢，不過就唔係好想贏，淨係覺得快啲過咗個比賽就算。細個太少面對世界，可能有是非都因為我太遲鈍接收唔到。我覺得我當時面對世界嘅能力，十幾廿歲人都唔及依家三五歲嘅細路，可能人哋批批吓踭都覺得無癮走咗呢？」
接下來的故事大家都知道，總是冇諗過贏、當攞經驗的人最後誤打誤撞成功，李亞男贏完溫哥華小姐冠軍，再下一城成為國際華裔小姐冠軍，順理成章被無綫邀請簽約和回港發展。李媽媽之所以肯放行，是因為港姐保母擔保基督教團體藝人之家會照顧好亞男⋯⋯而李亞男和王祖藍的初邂逅，就是在藝人之家。
目標出書學廚
2014年台慶夜，王祖藍失驚無神跪地求婚，翌年情人節，兩人在迪士尼酒店大宴親朋，正式結為夫妻。一直愛煮、廚藝亦常被祖藍大讚，李亞男說農曆年推出烹飪書的計劃亦是靠祖藍鼓勵和一手策劃。2017年聽祖藍安排離巢並成為祖藍旗下藝人，李亞男的短期目標就是出書、學廚、還有一年之內做媽媽。
要澄清的時間線
一坐下來，其實李亞男一直高呼，要幫她澄清一下和祖藍拍拖的時間線：「好多人以為佢開始紅我至同佢一齊，其實05年我哋對大家有feel嗰陣，佢仲係兒童節目主持、仲未幫《東方之珠》郭晉安代唱、仲未演《同事三分親》個樓華。」李亞男和王祖藍的初邂逅，就是在藝人之家。「當時大家對大家都冇感覺，淨係覺得佢細細粒幾得意。識佢以前，我鍾意嘅明星都係王力宏、黎明嗰啲⋯⋯」簡單嚟講，即是一概白馬王子型，並且高度一定要在李亞男之上，那些年，有排都未輪到王祖藍。
藍媽媽 推波助瀾
當時李亞男沒有考慮過王祖藍，連王祖藍後來也對李亞男承認，選美冠軍是自己能力與想像範圍之外，兩個人的關係開始起了微妙變化，多得祖藍媽媽推波助瀾。
「我記得有一次藝人之家燒嘢食，祖藍媽媽第一眼見到我就讚我靚，跟住燒完隻雞翼又講『李小姐你好靚！』、燒完條腸又講『李小姐你好有氣質』，成晚讚完我十次八次之後，夜晚又返去同祖藍講。祖藍都話嗰晚開始留意我，然後有一次發現我個手袋隨身袋住本聖經，至真正刮目相看，覺得呢個女仔唔同其他選美出身嘅人，都幾虔誠唔係淨係追逐名利。」
一對一教學
也就是那一晚以後，王祖藍開始給李亞男教廣東話。話說多才多藝的祖藍一直在藝人之家教演技、教唱歌亦教語言，不過人人都是大班教授，唯獨李亞男一個可以特別享受一對一教學：「嗰陣時冇諗太多，依家諗番，係喎？得我一個嘅？又好似係有小小追嘅成分。跟住係佢約我去主題樂園玩，大家喺Space Moutain入面坐過山車，驚驚吓就拖咗手仔⋯⋯不過嗰次之後我哋冇即刻一齊，反而係去咗問牧師意見。」
冷靜期 三年零四十日
李亞男說，祖藍在遇到自己以前情路上有過不少波折，並不敢貿然開始新感情，而自己則是經驗太少，不敢自己做決定：「尤其係身邊有朋友提醒我， 我一個女仔嚟到陌生地方，第一個喺身邊出現嘅任何男性都有機會被我依賴，我都怕對祖藍嘅係感動唔係感情，最後傷害咗佢。所以牧師叫我哋畀自己四十日冷靜期先，四十日之後我哋兩個喺電話分手，大家都講到喊⋯⋯其實咩都未做過、完全未開始過， 咁都一齊喊，諗番轉頭都覺得好cute。」
身高差距
那一年不敢開始的原因，李亞男承認，其中一個顧忌的正是身高差距，兩人衡量過利害關係，始終還是怕惹人話柄。「真心嗰句，如果唔使顧及人眼光，我哋應該會更早一齊。其實自己幸福就得，又唔係犯法，事實證明，之後真係公開戀情，(身高差)都唔係寫咗好耐啫！」
一起傳教重燃愛火
冷靜期一過就是三年，兩人因為一起到美加佈道會傳教而愛火重燃，一回港、李亞男收到第一封Email就是王祖藍徹夜趕工寫成的歌詞《墮入凡間的天使》，然後正式拍拖：「分開嗰三年，我哋真係放低咗，我甚至有睇吓身邊有冇其他人適合⋯⋯我嗰陣時都以為係，我嘅世界可以好大，甚至喺身邊搵吓有冇其他人可以發展，不過慢慢都係發現冇人比祖藍更適合我。」
我哋價值觀一致、好多嘢都一凹一凸，佢快我慢，佢複雜我簡單， 我鍾意飲紅酒佢鍾意飲朱古力奶。我自細慣咗畀人照顧，而佢係阿哥，爸爸早走十幾歲就要孭起頭家，對住屋企好有責任感，我細個好想要哥哥，佢會教我會幫我揸fit，唔好睇外形，佢內心好強大，從來唔會驚青。仲有佢好有才華，喺藝人之家教得好好，事實上係可以做教授嘅人，畢業咁多年好多嘢依家都仲可以拋書包，同埋我最敬佩佢，係咁叻都可以好謙虛，會放低自己學新嘢，又會聽我意見 ……」講到老公，就讚到冇停口！
李亞男讚祖藍好謙虛肯聽人意見，被問到做了老闆以後、結婚以後，王祖藍是不是還肯聽老婆意見？李亞男弱弱答道：「佢追我時係聽晒我所有意見，結咗婚後，我嘅意見真係唔多，佢都知我放心畀佢安排晒所有嘢⋯⋯」
被岳父母誤會無禮貌
從被高攀，到如今成為成功男人王祖藍背後的賢內助，李亞男說，眼前的小個子其實沒有變：「人係會成長，我都做唔到以前嘅我，佢表面上變咗，但係本質係一樣，我知佢好多嘢做又做老闆，無時無刻都好多嘢諗好多嘢度，最開頭連我爹哋媽咪都誤會佢無禮貌、點解成日講電話⋯⋯作為佢身邊嘅人，知道佢同一時間處理緊幾多嘢，可以做嘅就係返到屋企時畀佢盡情放空、畀佢落台嘅時候可以做番自己，當佢忽略咗身邊嘅嘢時，提一提醒佢，幫佢去留意見唔到嘅嘢。」
順道一提，李亞男說王祖藍個子雖小，喜歡的東西卻都偏大：「所以佢揀咗我做老婆，又喺大埔買咗依家呢個三千幾呎嘅屋企，喺出邊做嘢辛苦，佢真係好需要一個屬於自己嘅地方好好放鬆。」
記得當時跟剛剛因為代唱冒起頭來的王祖藍第一次做訪問，他就說過要買 大屋、要給媽媽最好的生活，十年而已超額完成，這就是為甚麼個子小小的他，為甚麼身影總是很高大。
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