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李亞鵬直播錫15歲女兒李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親過火了﹗

東方新地 - 娛聞

天后王菲前夫李亞鵬日前開live公開和15歲女兒李嫣的生活日常，直播中李亞鵬向女兒「撒嬌」，並錫錫坐在梳化上、穿上熱褲的女兒的大髀，呢段父女片段在網上引起爭議，有網民直指李嫣正值青春期，作為父親的李亞鵬「似乎過火了」，網民更指不能接受﹗
文：東方新地｜圖：李亞鵬微博

李亞鵬在直播中向坐在梳化15歲女兒李嫣表示有事商量，被李嫣笑他「你這演技太拙劣了。」李亞鵬表示現在每周要發三條短片，很有壓力，求女兒贊助他幾條短片上載，李嫣一直看手機笑而不語，李亞鵬開始向女兒「撒嬌」，邊請求女兒邊用手搓女兒手臂及大髀，並用廣東話問：「得唔得呀？」

李亞鵬向坐在梳化看手機的15歲女兒表示有事相求﹗（圖片來源：李亞鵬直播截圖）
李亞鵬向坐在梳化看手機的15歲女兒表示有事相求﹗（圖片來源：李亞鵬直播截圖）
李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了
李亞鵬想向李嫣要求提供短片讓他上載﹗但女兒一直看手機沒有理會，李亞鵬又搖又搓女兒手臂及大腿求救﹗（圖片來源：李亞鵬直播截圖）

李嫣繼續看手機沒有理會他，李亞鵬俯身將額頭挨落女兒大髀「撒嬌」，然後一啖錫落去話：「你不說話當你同意﹗」 李嫣笑住把上身移開，但對父親這親密舉動似乎未有太驚訝﹗

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了
李嫣一直以手掩臉似乎不想上鏡，而父親李亞鵬見女兒沒有回應，突然把頭伏在女兒大髀上﹗（圖片來源：李亞鵬直播截圖）
李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了
李亞鵬之後更一啖錫落李嫣大髀度﹗（圖片來源：李亞鵬直播截圖）

李亞鵬：「十五歲了，能幫爹一把了﹗」

李亞鵬錫女兒大髀在網上引起很大爭議，留言指李亞鵬「作為父親似乎過火了」、「第一次見父親錫女兒大腿」、「真的不適合」、「畢竟女兒已15歲，大個女，做父親要避嫌﹗」李亞鵬不以為然更回覆網民：「十五歲了，能幫爹一把了」。亦有網民讚父女像朋友一樣相處很好，有網民留言：「對於父親來說女兒腳趾頭都是香的」，李亞鵬親自回覆：「那必須的啊，臭香臭香的」。

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親過火了﹗
李亞鵬和李嫣之前一起為「嫣然基金」宣傳。（圖片來源：李亞鵬微博）

網民：老豆做呢啲嘢都幾嘔心

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親過火了﹗

 

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親過火了﹗

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親過火了﹗

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了李嫣笑住避開，李亞鵬出手捉住女兒﹗（圖片來源：李亞鵬直播截圖）

（圖片來源：）
（圖片來源：李亞鵬直播截圖）

李亞鵬：女兒的腳趾頭是臭香的

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網民：成件事好猥瑣

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親過火了﹗

早前李嫣染回黑髮與友人大玩制服派對，15李嫣愈大愈有個人風格﹗
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王菲和李亞鵬離婚後，同女兒李嫣感情仍然相當要好，去年為女兒舉行14歲生日派對﹗
王菲和李亞鵬離婚後，同女兒李嫣感情仍然相當要好，去年為女兒舉行14歲生日派對﹗
李嫣更即席獻唱歌曲，被指聲線跟母親王菲很相似﹗
李嫣更即席獻唱歌曲，被指聲線跟母親王菲很相似﹗
王菲和李亞鵬離婚後仍保持聯絡，去年王菲出席「嫣然天使基金」的新年派對，與前夫李亞鵬同場，與兩名女兒李嫣（右）﹑竇靖童（後光頭）玩到好high﹗
王菲和李亞鵬離婚後仍保持聯絡，去年王菲出席「嫣然天使基金」的新年派對，與前夫李亞鵬同場，與兩名女兒李嫣（右）和竇靖童（後光頭）玩到好high﹗
母女攬到實﹗
母女攬到實﹗

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12歲李嫣再次接受全麻手術 不忍女兒受苦 李亞鵬淚灑街頭

天后王菲與前夫李亞鵬所生女兒李嫣現時12歲，近日獲邀登上時尚雜誌封面。李嫣遺傳爸媽演藝細胞，上鏡夠自信頗有模特兒風範。而李亞鵬近日受訪時透露，天生患有兔唇的李嫣，8月再次入院接受唇顎裂手術，他不忍看著愛女自小忍痛接受手術，自爆當時一個人到路邊落下男兒淚。

（圖片來源：李亞鵬微博）
（圖片來源：李亞鵬微博）

12歲李嫣堅強接受全麻手術

當時37歲高齡陀B的王菲在懷孕4個月時，胎兒已被確診患上先天性唇顎裂（兔唇），然而王菲卻毫無顧慮決定把孩子生下來。她後來在接受楊瀾採訪時表示，「我的信仰不允許我這麼做（墮胎）」。

生下寶貝女李嫣之後，剛坐完月的王菲，便陪著年幼女兒遠赴美國開始接受漫長的恢復治療。當年，李嫣幼小的身體被插滿了各種管子，躺在冰冷的手術台上，這樣的畫面讓王菲心如刀絞，然而她沒有選擇逃避，而是堅強地站在手術室外一直陪著女兒。

入手術室前安撫爸爸 李嫣：「我和你自拍一個」

幸好，女兒在接受手術後兔唇已得到很大改善，直到近日李亞鵬受訪時透露才知，12歲的李嫣在今年8月再次入院接受唇顎裂手術。

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了

他透露，女兒今年八月又接受了一次階段性手術，手術依舊是需要全麻。但李嫣作為一個12歲的孩子，完全沒有表現出任何恐懼和緊張。倒是作為爸爸的他，在推着女兒進手術室前特別緊張不安。

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了

不過當女兒進了手術室後，李亞鵬就自爆當時獨自到樓下馬路邊，因不忍看見女兒故作堅強反過來安慰自己，悄然流下男兒淚。

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盡得王菲天后風範 12歲李嫣做模特兒登雜誌封面

正正因為這個原因，李亞鵬和王菲當年都非常保護李嫣，甚少讓她曝光。直至3年前9歲大的李嫣以「李老師」身分在微博開Live，大教網民穿搭和化妝技巧，因而極速走紅。

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現年12歲的李嫣完美遺傳了媽媽王菲的時裝品味，進入少女期的她近來外型越來越清秀。不少國際品牌紛紛向她拋出橄欖枝，邀請她行Catwalk。

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了

日前李嫣更首次成為雜誌封面人物，登上《InStyle優家畫報》，自細就習慣面對鏡頭的李嫣，表現得自信淡定，夠晒老練，仲遺傳了媽媽的長腿和風範。引來不少網民猜測李嫣是否打算正式出道。

家姐竇靖童一樣似足媽媽好有個性。
家姐竇靖童一樣似足媽媽好有個性。

更有報導指，拍攝當時愛美的李嫣鏡頭感好得惊人，收放自如。攝影師按下快門後問她：「要過來看看嗎？」她卻自信揮手：「不用了」。

雜誌主編更為她特別發文澄清「接受拍攝邀約並不代表李嫣要進娛樂圈。」，又大讚李嫣討人歡喜，隨性又自然，能夠撫養出這樣的女孩，絕對不容易。

12歲李嫣帶閨蜜名店掃貨 王菲埋單

近日有網友大爆王菲12歲細女李嫣再「炫富」，事由有網友發現李嫣好友的微博上載了多張與李嫣相關的照片。而最近的一輯相中，幾個小女生相約去名店掃貨，有眼尖網民發現原來有李嫣媽咪王菲同行。

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網友更爆出三個女孩在名店短短兩粒鐘就豪使10萬元，小小年紀的購物力引發熱議，更指全程由王菲大方埋單。

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炫富三嬌 兩位閨蜜大有來頭

李嫣兩位小閨密都大有來頭，一位叫周巴黎今年13歲，在上海貴族學校讀書。

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原來識得關之琳㖭！
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買完名牌，都愛晒吓！

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另一位係章子怡現任老公汪峰同前妻葛薈婕所生嘅大女「小蘋果」。

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事後，三個小女生仲喺社交網晒戰利品炫富，包括逾萬元手機、名牌腰包、潮牌衛衣…

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了

李亞鵬直播錫15歲李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親似乎過火了三位小閨密着短裙騷幼細長腿，佢哋被網民封為「腿精」。

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在本年中秋節前夕，就網民影到王菲同李嫣現身香港嘅相片，佢哋下榻中環一間酒店嘅套房，每晚房價盛惠約$5,700元，但同行嘅周巴黎卻「嫌棄」酒店早餐唔好食！之後周巴黎又貼出坐私人飛機相，有網民以為私人飛機係佢爸爸嘅，不過周巴黎回覆網民澄清：「不是我家的私飛啦，只是我爸爸包了一架飛機飛去澳門而已。」

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網友看後紛紛留言：「輸在人生起跑線」、「交友圈子跟普通人沒得比」、「當媽的過分寵溺了吧」等。

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