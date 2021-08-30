李亞鵬直播錫15歲女兒李嫣大髀 引起網上熱議：作為父親過火了﹗

天后王菲前夫李亞鵬日前開live公開和15歲女兒李嫣的生活日常，直播中李亞鵬向女兒「撒嬌」，並錫錫坐在梳化上、穿上熱褲的女兒的大髀，呢段父女片段在網上引起爭議，有網民直指李嫣正值青春期，作為父親的李亞鵬「似乎過火了」，網民更指不能接受﹗

文：東方新地｜圖：李亞鵬微博