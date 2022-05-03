39歲李佳芯自嘲一把年紀「乜都得」 面對感情事來者不拒？
39歲視后李佳芯經歷過獲TVB解凍後，job接job冇停過手，有指她簽包薪合約，所以劇集、綜藝、費台代言人以及平面廣告全部都做。工作密密做之餘，談到感情生活，她慨嘆到了這個年紀「乜都得」。
TVB用到盡李佳芯 演完機械人演女鬼
李佳芯憑《智能愛人》中機械人角色「阿寶」翻身，有指她解凍後受「重用」密密有job，TVB實行用到盡食住《金宵大廈2》的勢頭，開拍新劇《靈戲逼人》並由Ali擔任女一，要與男一張振朗演活人鬼戀。
自嘲一把年紀感情事「乜都得」
李佳芯早前與「蟲草大王」陳恩德傳出緋聞，事後無疾而終，但其實Ali都擔心自己會孤獨終老！日前接受訪問時自嘲，自己都有一定年紀，面對感情事「乜都得」。她又提到，緣份之事不能強求，但外界競爭大，比自己漂亮、身材好的大有人在，生怕自己等吓等吓就變成不婚不嫁，雖然很多女星都是這樣，但始於會擔心自己。
女神密密做寄情工作？
雖然李佳芯感情方面還未有著落，但工作就排到滿滿。日前她跟黎諾懿、麥美恩、劉穎鏇等人，一連8日到元朗拍攝綜藝《仨心友行3》。解凍後又接拍了《愛美麗狂想曲》、《有種好男人》，到6月又要趕拍《靈戲逼人》，雖然保得住女一的地位，但對於尋找她生命中的「男一」，恐怕只能靜候佳音。