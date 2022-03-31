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39歲李佳芯入圍「全球百大美女」 網民推測只有一男子願意課金力捧

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繼男團Mirror十二子全員入圍2022年「全球百大俊男美女」之後，Error四子亦相繼入選，由於入圍人部分並非公認的「靚仔」，不少網民都開始對「全球百大榜」失去信心，更直斥今次的所謂提名只是一場粉絲課金推偶像在國際出醜的鬧劇。而近日一向有「女神」之稱的李佳芯亦入圍，網民又是否會對此榜重拾一點信心？

現時39歲的李佳芯首次入圍「全球百大俊男美女」排行榜。
現時39歲的李佳芯首次入圍「全球百大俊男美女」排行榜。（圖片來源：[email protected]

李佳芯成TVB首位獲提名的女藝人

與李佳芯同日公佈入圍的香港藝人包括月MC張天賦以及洪嘉豪（百大俊男），而現年39歲的Ali李佳芯則成為首名入圍百大美女選舉的TVB女藝人。除此之外，今年暫時還有幾位香港女藝人入圍，包括「E女郎」之稱的譚旻萱、[email protected]女友盧慧敏Amy Lo、岑樂怡，以及連續三階入圍的DaDa陳靜。

點擊睇邊幾位香港美女入圍：

全球百大 網民懷疑是之前曾經參公開「示愛」的「蟲草大王」陳恩德以課金形式令李佳芯入圍。
網民懷疑是之前曾經參公開「示愛」的「蟲草大王」陳恩德以課金形式令李佳芯入圍。（圖片來源：連登討論區）
全球百大 陳恩德回應傳媒提問時，大讚Ali係一個好好嘅人，但指自己年紀大唔啱Ali，話千祈唔好咁樣害人。
稱的陳恩德曾大讚Ali係一個好好嘅人，但指自己年紀大唔啱Ali。（圖片來源：[email protected]蟲草大王 陳恩德）

再睇埋香港男藝人代表：

「全球百大」提名入圍機制

過去「全球百大」提名入圍機制只接受YouTube和Instagram留言提名，不過最後能否仍然要經過主辦方篩選。至於今年就新增了「Patreon課金方案」，而且不設規限，只要一名網友在官方YouTube和Instagram留言和於Patreon上每個月課金至少$3美金，就可以保證能讓偶像直接入圍，但最後能否晉身真正的「全球百大」，決定權仍然由主辦單位的評審作甄選。

全球百大 早前李佳芯激罕曬出小蠻腰，粉絲一度興奮狂讚！
早前李佳芯激罕曬出小蠻腰，粉絲一度興奮狂讚！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、連登討論區、[email protected]蟲草大王 陳恩德

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