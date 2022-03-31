39歲李佳芯入圍「全球百大美女」 網民推測只有一男子願意課金力捧

繼男團Mirror十二子全員入圍2022年「全球百大俊男美女」之後，Error四子亦相繼入選，由於入圍人部分並非公認的「靚仔」，不少網民都開始對「全球百大榜」失去信心，更直斥今次的所謂提名只是一場粉絲課金推偶像在國際出醜的鬧劇。而近日一向有「女神」之稱的李佳芯亦入圍，網民又是否會對此榜重拾一點信心？