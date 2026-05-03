悠長假期｜李佳芯揭選角真相 凍齡女神無懼14年差距 激讚Edan呂爵安1樣嘢！

ViuTV早前傳出翻拍日本神級經典神劇《悠長假期》的消息，瞬間在網絡上引爆網民熱烈討論！當中最震撼的莫過於男女主角陣容，盛傳將由李佳芯與人氣偶像呂爵安破天荒合作。不過兩人之間足足相差14年的年齡距離，立刻成為全城焦點，甚至被外界戲稱為「姑侄戀」。面對種種質疑與惡搞改圖，這位凍齡女神終於首度開腔回應，親自揭開這套重頭劇的幕後選角真相，高EQ的霸氣反擊！