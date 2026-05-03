悠長假期｜李佳芯揭選角真相 凍齡女神無懼14年差距 激讚Edan呂爵安1樣嘢！
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ViuTV早前傳出翻拍日本神級經典神劇《悠長假期》的消息，瞬間在網絡上引爆網民熱烈討論！當中最震撼的莫過於男女主角陣容，盛傳將由李佳芯與人氣偶像呂爵安破天荒合作。不過兩人之間足足相差14年的年齡距離，立刻成為全城焦點，甚至被外界戲稱為「姑侄戀」。面對種種質疑與惡搞改圖，這位凍齡女神終於首度開腔回應，親自揭開這套重頭劇的幕後選角真相，高EQ的霸氣反擊！
《悠長假期》港版原來未落實 1原因要下半年開拍
這套被譽為日劇界天花板的經典作品，當年由木村拓哉與山口智子主演，風靡全亞洲。今次ViuTV大膽挑戰翻拍，據悉幕後團隊目前正密鑼緊鼓地撰寫劇本，預計最快會在今年下半年正式開機拍攝。為了避免「水土不服」，製作組特別將故事背景與情節重新包裝，務求貼近香港本地文化，為觀眾帶來全新火花。有趣的是，原來李佳芯早於十多年前已經在TVB綜藝節目《學是學非》中短暫扮演過山口智子的經典角色，當時她更特意去學習劇中男女主角經常彈奏的鋼琴樂曲！
李佳芯親揭進度激讚呂爵安演技
李佳芯昨晚（5月2日）出席護膚品牌活動時，終於親自為這場選角風波解畫。她坦言目前雙方只見過一次面，一切細節仍在商討階段：「我唔敢講落實，因為我哋見過一次面啫，但係都進展都良好嘅。」對於拍檔呂爵安被指演出木村拓哉角色會面臨巨大壓力，她大派定心丸並激讚對方：「我覺得佢個闊度都幾大嘅，原來佢演唔同嘅角色，都真係有唔同嘅感覺俾到我。」
大方回應網民惡搞圖
至於面對網民瘋傳的惡搞圖，她展現出極高EQ回應：「我冇用佢個年齡去睇，我只會講盡量，因為年齡我覺得有分視覺年齡同真實年齡嘅，我盡量希望將我嘅視覺年齡保持年輕啲，就算遇到任何對手都唔會有太大或者唔和諧嘅感覺出現囉。」
網民力撐凍齡女神期待破格火花
這番大方得體的回應一出，立刻在各大社交平台瘋狂洗版，吸引大批網民留言力撐。許多粉絲對李佳芯的保養功力表示驚嘆，紛紛留言表示「Ali靚到震獲讚唔識老，根本睇唔出差咁遠」、「視覺年齡真係贏晒，完全無懼姑侄戀標籤」。同時也有不少劇迷對這對新鮮組合充滿期待，直指「如果真係成事絕對係年度最期待劇集」、「Edan加Ali呢個配搭估唔到又幾有新鮮感，希望劇本唔好趕客」。
圖片來源：TVB、ViuTV、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期