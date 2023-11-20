TVB台慶2023｜李佳芯降呢孖周吉佩現身台慶 一句婉轉回應去年台慶被打格

TVB台慶2023｜日前曾經被傳遭TVB雪藏，有可能會缺席今晚（19日）《萬千星輝賀台慶》的李佳芯，今日孖第一屆《中年好聲音》冠軍周吉佩驚喜現身台慶紅地氈。李佳芯去年出席台慶時曾經遭多次打格，連名字都一度變成敏感詞，當被問到會否怕今年再被打格時，Ali就有咁嘅回應…