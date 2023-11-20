TVB台慶2023｜李佳芯降呢孖周吉佩現身台慶 一句婉轉回應去年台慶被打格
TVB台慶2023｜李佳芯Ali降呢孖周吉佩現身台慶
去年伙拍視帝陳展鵬現身台慶紅地氈的李佳芯Ali，今年就同第一屆《中年好聲音》冠軍周吉佩齊齊登場。每年都穿樽領晚裝裙的Ali，今年都唔例外。Ali今日身穿一身白色長裙，裙上有五顏六色的彩色花花裝飾，大騷香滑玉背。雖然Ali今晚打破雪藏傳聞，驚喜現身台慶紅地氈，不少網民都表示貴為視后的Ali明明上年伙拍視帝陳展鵬登場，今年卻「降呢」孖剛加入TVB的周吉佩行紅地氈，不少網民都直指戥Ali感到不值。
李佳芯靠邊站 吳若希升呢做一姐企中間
外界曾經多次傳出李佳芯近年被TVB雪藏，就連今晚台慶都無份出席。不過Ali今晚就一一身全白碎花長裙驚喜現身，粉碎無份出席台慶的傳聞。雖然係有份現身台慶，但有眼尖的網民發現貴為視后的Ali竟然在開場時要靠邊企，相反近日在《香港人在北京》首次擔正的吳若希仲企得簽過Ali。網民都紛紛留言戥Ali感到不值：「Ali真係冇曬地位」、「連吳若希都企得中間過佢」、「有得出席當贏」等。
TVB台慶2023｜李佳芯一句婉轉回應去年台慶被打格
去年台慶曾經被TVB內地直播頻道打格的Ali，今晚被問到會否怕再被打格時，Ali就回應指：「我唔會諗咁多喇，我純碎係覺得我都仲係有約，咁公司生日當然要出席支持。」當被問到今晚有表演什麼時，Ali就大賣關子，只表示會參與玩遊戲，而且講明唔會唱歌。
TVB台慶2023｜李佳芯上年台慶孖陳展鵬登場 慘遭多次打格
去年無綫55週年台慶中，為了照顧內地的觀眾，TVB官方微博亦有直播紅地氈的盛況。可是一到李佳芯和陳展鵬一起行紅地氈是，原本直播得好地地，TVB官方微博以及埋堆堆APP直播突然切走兩人的畫面，換上劇集的宣傳片，令一班內地網民看到一頭霧水，直至2人行完紅地氈，直播APP才恢復正常紅地氈直播畫面。
TVB台慶2023｜李佳芯台慶慘被打格「被消失」
除此之外，連到台慶節目開始之後，李佳芯亦頻頻「被消失」。在《香港小姐再競選》環節中，有份擔任評審的李佳芯坐在朱麗晨和袁偉豪中間。但在內地轉播畫面中，其他藝人都冇事，偏偏就係得李佳芯被打格，只露出雙手！
TVB台慶2023｜李佳芯連個名都竟然變敏感詞
一班內地網民看到李佳芯多次被Cut走，都紛紛在直播APP留言問是否出現什麼問題，但卻發現連「李佳芯」三個字都成為敏感詞，每當網民想發出「李佳芯」三字的時候，屏幕就會顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」。
近年內地官方都會嚴格禁止「劣跡藝人」曝光，所以各大電視台都會將某些藝人的鏡頭打格處理。不少網民都為李佳芯被內地直播多次「被消失」而感到奇怪，並且才猜測是跟她過去的言論有關。
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