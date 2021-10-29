李佳芯首次執導微電影 搵前度陳炳銓幫拖 網民：快啲離巢外闖

李佳芯Ali演技備受肯定，近年更挑戰不同範疇，除了推出散文集《心之所往》外，最近又籌備開拍微電影，身為視后的李佳芯首次執導，不過唔係為錢，而是為慈善機構宣揚腦退化出一分力﹗日前李佳芯正式執起導演筒，微電影正式開拍﹗

文：東方新地｜圖：[email protected]