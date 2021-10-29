李佳芯首次執導微電影 搵前度陳炳銓幫拖 網民：快啲離巢外闖
李佳芯Ali演技備受肯定，近年更挑戰不同範疇，除了推出散文集《心之所往》外，最近又籌備開拍微電影，身為視后的李佳芯首次執導，不過唔係為錢，而是為慈善機構宣揚腦退化出一分力﹗日前李佳芯正式執起導演筒，微電影正式開拍﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
李佳芯接受挑戰自導自演
李佳芯貼出一張電影拍板照片，導演欄上寫上李佳芯英文「Ali」，李佳芯在帖中寫道「多謝探班，多謝義工們，多謝每一個意見，多謝為我拍照留念的你們，因為我成日唔記得影相，多謝前輩們提點，多謝每一句問候與祝福，導演加演員不容易，A nice try ﹗」
李佳芯為腦退化症病人拍攝宣傳微電影
李佳芯首次自導自演，原來是為了幫助一間慈善機構「耆智園」宣傳腦退化症，Ali指之前曾探訪「耆智園」了解很多患腦退化症病人經常走失，所以她希望透過微電影，令更多人認識腦退化症及喚起大家對患者的關注，首次集導演、監製及演員於一身，李佳芯坦言是入行以來一個很大的挑戰，花了數月籌備近日終於開拍，預計年尾能完成讓大家看到成果﹗
李佳芯舊愛全力支持
李佳芯與前男友陳炳銓雖然因結婚問題最後導致分手，但再見亦是朋友，李佳芯曾在訪問中表示二人仍有聯絡，就這次處女執導，她也向有豐富幕後製作經驗的陳炳銓詢問意見，對方亦給予很多寶貴意見﹗
網民：衝出大銀幕唔怕再被雪
李佳芯首次做導演，得到好多圈中好友留言鼓勵，包括方力申、洪永城、丁子朗等，前度陳炳銓都有畀like支持﹗網民對Ali衝出演員範疇都紛紛留言「從來感覺你不只是一個演員」、「最緊要多謝你自己」、「將第一次獻給慈善，太有意義」、「 從主持到演員，到作家，到導演，到之後的舞臺劇，你都係不斷挑戰自己」，亦有網民指她如此有才，留言相勸「快啲離巢外闖﹗」、「咁有才華，唔好再屈就喺TVB」、「衝出大銀幕唔怕再被雪」。