42歲李佳芯大馬拍劇身體響警號 自爆日食10種藥物：身體每天都很忙
廣告
前TVB當家花旦李佳芯（Ali）今年初與TVB結束了長達12年的合約關係，近日她與黎諾懿遠赴大馬拍攝劇集《義和》，期間她竟在社交網自爆身體出現嚴重不適，需要服用近10種藥物維持狀態，一句「身體每天都很忙」更令粉絲相當擔心。
李佳芯離巢後赴馬來西亞拍劇進度曝光 挑戰江湖大嫂造型霸氣十足！
李佳芯社交網曝光藥物照片
日前李佳芯在個人社交網分享了一張藥物照片，可見桌上擺放著近10種不同的藥物，包括止痛藥、治療喉嚨痛的藥物等。她更配文表示「身體每天都很忙」。這個突如其來的分享立即引起粉絲關注，不少網民留言表示擔心，呼籲她要注意身體健康。
離巢後搏命接Job 身體開始響警號
李佳芯離開TVB後積極開拓事業版圖，不但自組「李佳芯工作室」，更傳出被3大娛樂公司以天價加盟費及6位數字包月薪制爭相招攬。為了證明自己的實力，Ali近期工作排得密密麻麻，除了出席各種公開活動外，更遠赴大馬拍攝劇集《義和》。
大馬拍劇環境惡劣 工作壓力爆煲
據了解，李佳芯今次在大馬拍攝的劇集《義和》大部分劇情都需要在戶外取景，而當地天氣異常炎熱，加上她在劇中飾演「冰姐」一角，造型和演出都要求極高。Ali曾表示：「戲裡造型都落咗唔少功夫，我角色叫『冰姐』，聽起嚟好有氣勢，所以造型要配合得有氣勢，希望劇集可以呈現不一樣嘅我。」
粉絲心痛偶像太拼命 呼籲注意健康
李佳芯的健康狀況曝光後，不少粉絲都在社交網留言表達關心，有人直言「睇到都心痛」，亦有人提醒她「身體最重要，工作可以慢慢來」。
圖片來源：IG@aliaime、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期