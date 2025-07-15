42歲李佳芯大馬拍劇身體響警號 自爆日食10種藥物：身體每天都很忙

前TVB當家花旦李佳芯（Ali）今年初與TVB結束了長達12年的合約關係，近日她與黎諾懿遠赴大馬拍攝劇集《義和》，期間她竟在社交網自爆身體出現嚴重不適，需要服用近10種藥物維持狀態，一句「身體每天都很忙」更令粉絲相當擔心。