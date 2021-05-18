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李佳芯傳被城中富豪銀彈攻勢力追 為博女神一笑製造浪漫白色聖誕

東方新地 - 娛聞

今年3月李佳芯出席無綫《狗狗診療所》的宣傳活動，終承認已回復單身，把與拍拖7年的陳炳銓降呢成為朋友。李佳芯條件咁好，唔憂冇人追，最近傳出有一名年過40的城中富豪，出錢出力誓要把李佳芯追到手，於去年聖誕節曾宴請大班朋友返豪宅開P，為博李佳芯一笑，仲不惜功本搞咗場大龍鳳……

撰文：東方新地 圖片：東方新地、李佳芯IG圖片、陳炳銓IG圖片

李佳芯
單身大半年的李佳芯，有富豪追一啲都唔出奇。
李佳芯
李佳芯為人純樸，睇佢同陳炳銓拍拖長達7年才分手，就知她揀男友唔睇外表。

李佳芯不乏追求者

李佳芯（Ali）與男友陳炳銓拍拖7年，原本於西貢月租4萬元的獨立屋共賦同居，今年初李佳芯突然搬離西貢愛巢，遷入紅磡服務式住宅而惹來分手傳言，直到今年3月李佳芯終於公開回復單身。據知人靚性格好的李佳芯，即使與陳炳銓拍拖期間，都不乏裙下之臣，但她從來不為所動，用情專一。

李佳芯
有指陳炳銓一路都唔承認分手係想挽回李佳芯，不過有消息指，重新上市的李佳芯根本不愁寂寞，大把人追。
李佳芯
李佳芯去年搬離與陳炳銓的愛巢入住紅磡服務式住宅，似乎一切已成定局。

富豪為李佳芯製造白色聖誕

最近有傳李佳芯被城中一名年約四十幾歲的富豪力追，對方去年聖誕節在家中舉行慶祝派對，李佳芯當時亦在場，有指該富豪非常大陣仗，租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧李佳芯而做。

李佳芯
受到疫情影響，李佳芯連最愛的日本都冇得去，城中富豪非常知佢心意，為她製造出一場白色日本雪景。
李佳芯
聖誕節是李佳芯最愛的節日之一。
李佳芯
至於陳炳銓方面，他一直想利用愛犬「豆豉」爭取與李佳芯聯繫，不過冇乜成效，最近李佳芯更由紅磡服務式住宅，再秘密搬到將軍澳一間酒店居住，睇嚟陳炳銓箍煲無望。

李佳芯親口認單身

38歲李佳芯（Ali）跟男友陳炳銓拍拖7年一直感情穩定，但今年初二人突然傳出已經分手，Ali曾解釋是因為方便拍劇才暫時搬離西貢寓所，陳炳銓亦強調二人一直有見面，不過今年3月Ali出席無綫節目《狗狗診療所》宣傳活動時，就以「朋友」關係來形容陳炳銓，更指自己「呢刻單身」。

李佳芯
李佳芯出席無綫宣傳活動，承認與陳炳銓情已逝。圖片來源：東星圖片
李佳芯
早前李佳芯在IG出po都好像心事重重，原來她一直受感情問題困擾。
李佳芯
以前放狗行山都與男友陳炳銓同行，但近月已不見李佳芯拍拖外出。

堅稱與陳炳銓只是朋友

李佳芯在活動上再次被問跟陳炳銓的「分訊」時，她回應自己向來都不愛公開講感情事，想低調，又指一直以來跟陳炳銓都是朋友關係。此外，李佳芯又強調無需要跟陳炳銓撇清任何關係，因為大家都是朋友，仍有聯絡，不過最近工作太忙要閉關一下。被問到現時是否單身，Ali就表示「呢刻單身」，因為現場只有她自己一人。

李佳芯
李佳芯已搬離西貢愛巢，遷入紅磡服務式住宅。
有報導指李佳芯連日來均是獨自駕車或在助手陪同下出入，不像已往由男友管接管送，更從未發現陳炳銓身影，Ali已漸漸回復單身生活。
有報導指李佳芯早前多是獨自駕車或在助手陪同下出入，不像已往由男友管接管送，更從未發現陳炳銓身影，Ali已漸漸回復單身生活。

李佳芯早已搬離愛巢

女神李佳芯（Ali）與舞台劇出身的陳炳銓已拍拖7年，二人由夾錢租村屋，到上年進駐月租4萬元西貢獨立屋共賦同居。但數月前李佳芯突然搬離西貢愛巢，遷入紅磡服務式住宅，更傳Ali與陳炳銓已分手數個月，但Ali當時解釋搬離愛巢是方便工作所需，堅稱二人感情狀況正常。不過早前有報導指，已完成手頭上工作的李佳芯未有搬回西頁愛巢，連日來，Ali均是獨自駕車或在助手陪同下出入，不像已往由男友管接管送，更從未見陳炳銓身影，同以往經常與男友「孖公仔」放狗、行山的生活不同，Ali更漸漸回復單身生活。甚至李佳芯入住的紅磡新居有5名保安員確診新冠肺炎，Ali亦未見返回愛巢避疫。

李佳芯早前入住的紅磡新居有5名保安員確診新冠肺炎，Ali亦未見返回西貢愛巢避疫。
李佳芯早前入住的紅磡新居有5名保安員確診新冠肺炎，Ali亦未見返回西貢愛巢避疫。
李佳芯
李佳芯搬走後，剩下陳炳銓與愛犬相依為命。
上年中二人進駐月租4萬元西貢獨立屋共賦同居。
上年中二人進駐月租4萬元西貢獨立屋共賦同居。
李佳芯 陳炳銓7年情玩完 Ali自爆「呢刻單身」正式搬離愛巢
李佳芯和陳炳銓的拍拖活動，便是放狗，去年二人還孖住到寓所附近放狗，關係未見疏離。
Ali以往經常與男友「孖公仔」放狗、行山。
Ali以往經常與男友「孖公仔」放狗、行山。

陳炳銓自我安慰

至於獨守愛巢的陳炳銓近幾個月一直努力箍煲，但都未能挽回女方的心。早前陳炳銓似乎心情低落，在IG上載一張已無路可走的碼頭石壆相，並留言道：「Can’t walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（去到道路嘅盡頭行唔到？咪游囉！更好！）」字裡行間表現得非常無奈又帶點自我安慰，可惜Ali對帖文毫無反應。

李佳芯陳炳銓7年情玩完？ Ali寧住「疫區」拒搬回愛巢
有報導指獨守愛巢的陳炳銓近幾個月一直努力箍煲，但都未能挽回女方的心。
陳炳銓被指近月心情低落，冇心情見朋友。
陳炳銓被指近月心情低落，冇心情見朋友。
李佳芯
陳炳銓早前在IG上載一張已無路可走的碼頭石壆相。
李佳芯
並留言道：「Can’t walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（去到道路嘅盡頭行唔到？咪游囉！更好！）」，可惜Ali對帖文毫無反應。

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