李佳芯傳被城中富豪銀彈攻勢力追 為博女神一笑製造浪漫白色聖誕
撰文：東方新地 圖片：東方新地、李佳芯IG圖片、陳炳銓IG圖片
李佳芯不乏追求者
李佳芯（Ali）與男友陳炳銓拍拖7年，原本於西貢月租4萬元的獨立屋共賦同居，今年初李佳芯突然搬離西貢愛巢，遷入紅磡服務式住宅而惹來分手傳言，直到今年3月李佳芯終於公開回復單身。據知人靚性格好的李佳芯，即使與陳炳銓拍拖期間，都不乏裙下之臣，但她從來不為所動，用情專一。
富豪為李佳芯製造白色聖誕
最近有傳李佳芯被城中一名年約四十幾歲的富豪力追，對方去年聖誕節在家中舉行慶祝派對，李佳芯當時亦在場，有指該富豪非常大陣仗，租了部人造雪機，在豪宅花園草地上製造了一場浪漫的日本雪景，仲講到明專為冧李佳芯而做。
李佳芯親口認單身
38歲李佳芯（Ali）跟男友陳炳銓拍拖7年一直感情穩定，但今年初二人突然傳出已經分手，Ali曾解釋是因為方便拍劇才暫時搬離西貢寓所，陳炳銓亦強調二人一直有見面，不過今年3月Ali出席無綫節目《狗狗診療所》宣傳活動時，就以「朋友」關係來形容陳炳銓，更指自己「呢刻單身」。
堅稱與陳炳銓只是朋友
李佳芯在活動上再次被問跟陳炳銓的「分訊」時，她回應自己向來都不愛公開講感情事，想低調，又指一直以來跟陳炳銓都是朋友關係。此外，李佳芯又強調無需要跟陳炳銓撇清任何關係，因為大家都是朋友，仍有聯絡，不過最近工作太忙要閉關一下。被問到現時是否單身，Ali就表示「呢刻單身」，因為現場只有她自己一人。
李佳芯早已搬離愛巢
女神李佳芯（Ali）與舞台劇出身的陳炳銓已拍拖7年，二人由夾錢租村屋，到上年進駐月租4萬元西貢獨立屋共賦同居。但數月前李佳芯突然搬離西貢愛巢，遷入紅磡服務式住宅，更傳Ali與陳炳銓已分手數個月，但Ali當時解釋搬離愛巢是方便工作所需，堅稱二人感情狀況正常。不過早前有報導指，已完成手頭上工作的李佳芯未有搬回西頁愛巢，連日來，Ali均是獨自駕車或在助手陪同下出入，不像已往由男友管接管送，更從未見陳炳銓身影，同以往經常與男友「孖公仔」放狗、行山的生活不同，Ali更漸漸回復單身生活。甚至李佳芯入住的紅磡新居有5名保安員確診新冠肺炎，Ali亦未見返回愛巢避疫。
陳炳銓自我安慰
至於獨守愛巢的陳炳銓近幾個月一直努力箍煲，但都未能挽回女方的心。早前陳炳銓似乎心情低落，在IG上載一張已無路可走的碼頭石壆相，並留言道：「Can’t walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（去到道路嘅盡頭行唔到？咪游囉！更好！）」字裡行間表現得非常無奈又帶點自我安慰，可惜Ali對帖文毫無反應。