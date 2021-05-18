李佳芯傳被城中富豪銀彈攻勢力追 為博女神一笑製造浪漫白色聖誕

今年3月李佳芯出席無綫《狗狗診療所》的宣傳活動，終承認已回復單身，把與拍拖7年的陳炳銓降呢成為朋友。李佳芯條件咁好，唔憂冇人追，最近傳出有一名年過40的城中富豪，出錢出力誓要把李佳芯追到手，於去年聖誕節曾宴請大班朋友返豪宅開P，為博李佳芯一笑，仲不惜功本搞咗場大龍鳳……

撰文：東方新地 圖片：東方新地、李佳芯IG圖片、陳炳銓IG圖片