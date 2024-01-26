李佳芯現身網台節目幫教做戲 首集反應麻麻 網民驚呼好尷尬！

現年41歲的視后李佳芯（Ali）近年盛傳遭TVB雪藏，一直未有接拍新劇。近日，Ali就在網台一過戲癮，於YouTube SUCH頻道的《BAD ACTING 2.0 壞演技診所》中幫忙教人演戲，而首集就同伙拍專家Dickson，重演《西遊記》經典一幕。雖然出動到女神Ali，但竟然負評如潮，網民都話睇到好尷尬！