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李佳芯現身網台節目幫教做戲 首集反應麻麻 網民驚呼好尷尬！

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現年41歲的視后李佳芯（Ali）近年盛傳遭TVB雪藏，一直未有接拍新劇。近日，Ali就在網台一過戲癮，於YouTube SUCH頻道的《BAD ACTING 2.0 壞演技診所》中幫忙教人演戲，而首集就同伙拍專家Dickson，重演《西遊記》經典一幕。雖然出動到女神Ali，但竟然負評如潮，網民都話睇到好尷尬！

李佳芯現身網台節目《壞演技診所》

其實Ali並不是首次現身SUCH頻道的《BAD Acting》系列，去年SUCH團隊就已經將Ali的練戲過程收錄於Youtube《BAD Acting》系列中，Ali零秒入戲的表現都令網民紛紛留言大讚她果然是實力派女神。今次《BAD Acting》第二季以醫館為主題，甄詠蓓老師將搖身一變成為演技醫師，而Ali就以護士身份登場，為一眾有演技毛病的嘅「病人」診症，Anson Bean 、阿慈 、張敬軒、方皓玟等人將陸續登場，陣容超鼎盛。

李佳芯 今次《BAD Acting》第二季以醫館為主題，甄詠蓓老師將搖身一變成為演技醫師
今次《BAD Acting》第二季以醫館為主題，甄詠蓓老師將搖身一變成為演技醫師（圖片來源：YouTube@SUCH HK）
李佳芯 Ali就以護士身份登場。
Ali就以護士身份登場。（圖片來源：YouTube@SUCH HK）

首集伙拍專家Dickson 重演《西遊記》經典一幕

首集就有專家Dickson擔任嘉賓，為了重燃專家Dickson對演技的熱情，甄詠蓓就安排Ali與專家Dickson《西遊記大結局之仙履奇緣》中周星馳獨白「曾經有一份真摯的感情，但我沒有珍惜」的經典一幕。當專家Dickson一開始講台詞，Ali就零秒入戲，不過專家Dickson就好似背書咁念台詞，甄詠蓓睇到一半就即刻喊「Cut」。到Take 2時就輪到Ali示範，身為視后的Ali非常入戲，但Dickson表情就非常尷尬、完全唔識畀反應，搞到Ali都忍唔住爆肚話「你真係唔係一個好嘅Listener」，笑爆全場。

李佳芯 甄詠蓓首集就伙拍「護士」Ali，一齊為專家Dickson重燃對演技的熱情。
甄詠蓓首集就伙拍「護士」Ali，一齊為專家Dickson重燃對演技的熱情。（圖片來源：YouTube@SUCH HK）
李佳芯 「Take 1」的時候，專家Dickson讀對白都讀得好尷尬。
「Take 1」的時候，專家Dickson讀對白都讀得好尷尬。（圖片來源：YouTube@SUCH HK）
李佳芯 搞到Ali都忍唔住大笑。
搞到Ali都忍唔住大笑。（圖片來源：YouTube@SUCH HK）

網民驚呼好尷尬：搭錯線的膠流

雖然今次出動到視后Ali，但不少網民都表示睇Dickson的演技睇到好尷尬：「睇都覺得尷尬同難」、「搭錯線的膠流」、「DICKSON就是DICKSON。佢鐘意做DICKSON就由佢啦。即系你好難叫佢做東方昇，因為佢個特質就系怕怕醜醜個類，亦唔係好強勢個種。」不過網民依然力讚Ali演技好：「ALI就真係做出有豐富感情有經歷既演出，簡直係主導左成場戲。頭先ALI只系出左四成功力一如既往視后級演繹，簡單幾句已入心」等。

李佳芯 當Ali示範完，甄詠蓓就要求Dickson以強勢風格演繹呢一段，不過反而就弄巧反絕，場面非常尷尬。
當Ali示範完，甄詠蓓就要求Dickson以強勢風格演繹呢一段，不過反而就弄巧反絕，場面非常尷尬。（圖片來源：YouTube@SUCH HK）
李佳芯 相反網民們就大讚Ali夠曬專業，光光幾句對白就已經成功帶觀眾入戲。
相反網民們就大讚Ali夠曬專業，光光幾句對白就已經成功帶觀眾入戲。（圖片來源：IG@aliaime）

一齊睇片：

Ali近年屢傳被雪藏 親自透露未與TVB達成共識

現年41歲的視后李佳芯（Ali）近年盛傳遭TVB雪藏，冇劇接兼被公司「掟」去拍旅遊節目，甚至被派去做選美比賽司儀及評判，令外界質疑視后受到不公平對待，紛紛渴望Ali快點離巢。Ali早前出席活動接受傳媒訪問時，承認與TVB之間的合約仍然有段時間，並透露公司有搵她傾約，但仍未達成共識傾到一個合適的Offer，所以會再「溝通吓先」。雖然今年分別入圍視后及最佳女主持一共2個獎，但Ali卻暗指自己可能會停下來，她慨嘆TVB要用的人還有很多，雖然自己到現時這一刻都很喜歡拍劇，但演員很被動唯有順住條路繼續行，並形容「上天要我停就停，行就行」，疑似暗示自己有可能會離開。

ali 李佳芯 Ali接受傳媒訪問時，透露公司有搵她傾合約。
Ali接受傳媒訪問時，透露公司有搵她傾合約。（圖片來源：大會提供）
ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 網民戥佢唔抵！
網民戥Ali唔抵，叫她快點離開！（圖片來源：TVB

李佳芯表示對被打格早有抗體

對於上月盛裝出席《萬千星輝賀台慶》時慘被內地平台遮樣兼打格一事，Ali表示自己沒有去了解原因，又稱對她來說「唔係第一年」早已有抗體，又承諾會繼續做好自己。樂小姐於上月底在TVB「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」中眼濕濕表示，TVB其實一直很愛錫Ali，又因打格事件回應表示「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白」，Ali聞言稱「我明嘅」，並表示自己只做好自己本份就算。

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李佳芯今年在台慶的片段在內地被打格。（圖片來源：微博@埋堆堆）
ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 期間講到喊！
樂易玲上月因打格事件回應表示「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白」！（圖片來源：魔方全媒）
ali 李佳芯 李佳芯的去向一直備受網民關注！
李佳芯的去向一直備受網民關注！（圖片來源：IG@aliaime）

樂小姐強調好錫李佳芯

樂易玲接受傳媒訪問，回應Ali被遮樣事件時表示TVB一直很愛錫Ali，相信她很多事情都會明白的：「我諗好多嘢佢都會明白，佢知我哋好錫佢。其實我約咗佢過幾日坐低傾下偈、食下飯，不過佢同屋企人去旅行，等佢返嚟慢慢傾。佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。」被問到Ali的合約還有多久，樂小姐透露「仲有好耐」，並強調TVB「唔會嘥咗佢」。

ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 樂易玲相信Ali會明白事理。
樂易玲相信Ali會明白事理。（圖片來源：魔方全媒）
ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 大整蠱
樂易玲表示真係好錫Ali，2年前她更在《大整蠱》中一齊整蠱Ali。（圖片來源：TVB

李佳芯2017年續約 距離完約仲有好長時間

當被問到Ali的合約還有多久時，樂易玲只表示：「仲有好耐」，並稱不會浪費了她。翻查紀錄，李佳芯在2017年跟TVB續約，然後於翌年奪得視后。按照慣例，續約通常都是5年或10年作單位。而今年已是Ali續約的第五個年頭，假如Ali當時續的約是10年，代表距離完約仍然有一段頗長的時間，相信樂小姐需再與Ali好好商討往後的合作方案！

ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 樂易玲受訪時仲一度感觸到喊。
樂易玲受訪時仲一度感觸到喊。（圖片來源：魔方全媒）

TVB台慶2023｜李佳芯鑲邊未算慘 近鏡即打格

李佳芯繼去年台慶在內地平台被打格後，今年又梅開二度再次被打格。在微博「埋堆堆」的帳號中，當陳慧嫻演唱《回家》時，她身後的藝人會分批上前亮相。雖然遠鏡時李佳芯看似安全出鏡，但是當鏡頭拉近她時，李佳芯的靚樣瞬間就被打格，連出鏡的機會都冇！而打格的突兀畫面亦引起疑問，令不少網民留言問被打格的人是誰。

當訪問時被問及外間有傳她未必出席台慶時，李佳芯表示：「呢個事實（自己現身台慶）就已經係一切」。而對於會否擔心被打格時，李佳芯大方表示：「冇諗咁多，同埋仲有約係身，公司生日一定會出席同支持」，表現十分大方。

ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 tvb台慶2023 視后 只有在遠鏡或者影唔清李佳芯樣子時才避開一劫。
只有在遠鏡或者影唔清李佳芯樣子時才避開一劫。（圖片來源：微博@埋堆堆）
ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 tvb台慶2023 視后 李佳芯今年的企位慘被安排到最邊邊。
李佳芯今年的企位慘被安排到最邊邊。（圖片來源：微博@埋堆堆）
ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 tvb台慶2023 視后 網民紛紛留言詢問被打格的人是誰。
網民紛紛留言詢問被打格的人是誰。（圖片來源：微博留言截圖）
ali 李佳芯 李佳芯 樂易玲 tvb台慶2023 視后 更有網民只能以拼音的方式大出李佳芯的名字。
更有網民只能以拼音的方式打出李佳芯的名字。（圖片來源：微博留言截圖）

李佳芯獲TVB出Po賀41歲生日：以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦

近日係李佳芯的41歲生日，雖然佢就冇喺自己社交平台發布任何資訊，但TVB的社交平台則有出Po祝賀李佳芯，並寫道：「11.27 Ali生日快樂！原來今年仲係Ali喺TVB 10周年，以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦！Happy Birthday！」

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TVB嘅社交平台發文祝賀Ali41歲生日。（圖片來源：IG@tvbcomhk）

網民十分不滿TVB出Po賀李佳芯：都要貴公司肯畀劇先得㗎

而此Post一出，竟然觸動網民情緒，他們指此Post是否「贈慶」，尤其當中一句寫道：「繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦！」令網民十分不滿，「觀眾同fans一直等緊貴公司開劇俾 Ali 。。。咁請問仲要等多幾耐呢？」、「都要貴公司肯畀劇先得架（㗎），等到頸都長了。」、「與其出呢D所謂既”生日快樂”post，不如實實際際出劇好過，大家有幾期待，TVB真係唔知?」、「唔該開劇啦，浪費好演員」等。

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網民表示想快啲睇到Ali開劇。（圖片來源：IG@ tvbcomhk）
ali 李佳芯 李佳芯 生日 又希望TVB畀多啲資源Ali。
又希望TVB畀多啲資源Ali。（圖片來源：IG@ tvbcomhk）
ali 李佳芯 李佳芯 生日 網民仲問要等幾耐！
網民仲問要等幾耐！（圖片來源：IG@ tvbcomhk）
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（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

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圖片來源：YouTube@SUCH HK、IG@aliaime、TVB娛樂新聞台、魔方全媒、微博@埋堆堆、IG@tvbcomhk資料或影片來源：YouTube@SUCH HK

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