李佳芯現身網台節目幫教做戲 首集反應麻麻 網民驚呼好尷尬！
李佳芯現身網台節目《壞演技診所》
其實Ali並不是首次現身SUCH頻道的《BAD Acting》系列，去年SUCH團隊就已經將Ali的練戲過程收錄於Youtube《BAD Acting》系列中，Ali零秒入戲的表現都令網民紛紛留言大讚她果然是實力派女神。今次《BAD Acting》第二季以醫館為主題，甄詠蓓老師將搖身一變成為演技醫師，而Ali就以護士身份登場，為一眾有演技毛病的嘅「病人」診症，Anson Bean 、阿慈 、張敬軒、方皓玟等人將陸續登場，陣容超鼎盛。
首集伙拍專家Dickson 重演《西遊記》經典一幕
首集就有專家Dickson擔任嘉賓，為了重燃專家Dickson對演技的熱情，甄詠蓓就安排Ali與專家Dickson《西遊記大結局之仙履奇緣》中周星馳獨白「曾經有一份真摯的感情，但我沒有珍惜」的經典一幕。當專家Dickson一開始講台詞，Ali就零秒入戲，不過專家Dickson就好似背書咁念台詞，甄詠蓓睇到一半就即刻喊「Cut」。到Take 2時就輪到Ali示範，身為視后的Ali非常入戲，但Dickson表情就非常尷尬、完全唔識畀反應，搞到Ali都忍唔住爆肚話「你真係唔係一個好嘅Listener」，笑爆全場。
網民驚呼好尷尬：搭錯線的膠流
雖然今次出動到視后Ali，但不少網民都表示睇Dickson的演技睇到好尷尬：「睇都覺得尷尬同難」、「搭錯線的膠流」、「DICKSON就是DICKSON。佢鐘意做DICKSON就由佢啦。即系你好難叫佢做東方昇，因為佢個特質就系怕怕醜醜個類，亦唔係好強勢個種。」不過網民依然力讚Ali演技好：「ALI就真係做出有豐富感情有經歷既演出，簡直係主導左成場戲。頭先ALI只系出左四成功力一如既往視后級演繹，簡單幾句已入心」等。
一齊睇片：
Ali近年屢傳被雪藏 親自透露未與TVB達成共識
現年41歲的視后李佳芯（Ali）近年盛傳遭TVB雪藏，冇劇接兼被公司「掟」去拍旅遊節目，甚至被派去做選美比賽司儀及評判，令外界質疑視后受到不公平對待，紛紛渴望Ali快點離巢。Ali早前出席活動接受傳媒訪問時，承認與TVB之間的合約仍然有段時間，並透露公司有搵她傾約，但仍未達成共識傾到一個合適的Offer，所以會再「溝通吓先」。雖然今年分別入圍視后及最佳女主持一共2個獎，但Ali卻暗指自己可能會停下來，她慨嘆TVB要用的人還有很多，雖然自己到現時這一刻都很喜歡拍劇，但演員很被動唯有順住條路繼續行，並形容「上天要我停就停，行就行」，疑似暗示自己有可能會離開。
李佳芯表示對被打格早有抗體
對於上月盛裝出席《萬千星輝賀台慶》時慘被內地平台遮樣兼打格一事，Ali表示自己沒有去了解原因，又稱對她來說「唔係第一年」早已有抗體，又承諾會繼續做好自己。樂小姐於上月底在TVB「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」中眼濕濕表示，TVB其實一直很愛錫Ali，又因打格事件回應表示「我諗好多嘢佢（Ali）都會明白」，Ali聞言稱「我明嘅」，並表示自己只做好自己本份就算。
樂小姐強調好錫李佳芯
樂易玲接受傳媒訪問，回應Ali被遮樣事件時表示TVB一直很愛錫Ali，相信她很多事情都會明白的：「我諗好多嘢佢都會明白，佢知我哋好錫佢。其實我約咗佢過幾日坐低傾下偈、食下飯，不過佢同屋企人去旅行，等佢返嚟慢慢傾。佢係個好好嘅藝人，真係好好，我會盡量想辦法，繼續同佢有多啲合作機會。」被問到Ali的合約還有多久，樂小姐透露「仲有好耐」，並強調TVB「唔會嘥咗佢」。
李佳芯2017年續約 距離完約仲有好長時間
當被問到Ali的合約還有多久時，樂易玲只表示：「仲有好耐」，並稱不會浪費了她。翻查紀錄，李佳芯在2017年跟TVB續約，然後於翌年奪得視后。按照慣例，續約通常都是5年或10年作單位。而今年已是Ali續約的第五個年頭，假如Ali當時續的約是10年，代表距離完約仍然有一段頗長的時間，相信樂小姐需再與Ali好好商討往後的合作方案！
TVB台慶2023｜李佳芯鑲邊未算慘 近鏡即打格
李佳芯繼去年台慶在內地平台被打格後，今年又梅開二度再次被打格。在微博「埋堆堆」的帳號中，當陳慧嫻演唱《回家》時，她身後的藝人會分批上前亮相。雖然遠鏡時李佳芯看似安全出鏡，但是當鏡頭拉近她時，李佳芯的靚樣瞬間就被打格，連出鏡的機會都冇！而打格的突兀畫面亦引起疑問，令不少網民留言問被打格的人是誰。
當訪問時被問及外間有傳她未必出席台慶時，李佳芯表示：「呢個事實（自己現身台慶）就已經係一切」。而對於會否擔心被打格時，李佳芯大方表示：「冇諗咁多，同埋仲有約係身，公司生日一定會出席同支持」，表現十分大方。
李佳芯獲TVB出Po賀41歲生日：以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦
近日係李佳芯的41歲生日，雖然佢就冇喺自己社交平台發布任何資訊，但TVB的社交平台則有出Po祝賀李佳芯，並寫道：「11.27 Ali生日快樂！原來今年仲係Ali喺TVB 10周年，以後繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦！Happy Birthday！」
網民十分不滿TVB出Po賀李佳芯：都要貴公司肯畀劇先得㗎
而此Post一出，竟然觸動網民情緒，他們指此Post是否「贈慶」，尤其當中一句寫道：「繼續拍多啲好睇嘅劇集同綜藝俾大家睇啦！」令網民十分不滿，「觀眾同fans一直等緊貴公司開劇俾 Ali 。。。咁請問仲要等多幾耐呢？」、「都要貴公司肯畀劇先得架（㗎），等到頸都長了。」、「與其出呢D所謂既”生日快樂”post，不如實實際際出劇好過，大家有幾期待，TVB真係唔知?」、「唔該開劇啦，浪費好演員」等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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