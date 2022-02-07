李佳芯小學學生照曝光 校友親證由細靚到大 爆真名叫李嘉馨
李佳芯（Ali）中學時的校服照曾曝光，當時其清純仙氣Look獲網友大讚好有校花格，近日李佳芯的小學學生照被出土，引起網友熱烈討論，有校友指李佳芯小時候已經好靚好高䠷，仲做過風紀隊長，品貌兼優！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]柴灣海星小學、討論區截圖
李佳芯 小學原來係四眼妹
柴灣海星小學（曾改名為柴灣天主教海星小學）已於2010年因收生不足而被「殺校」，但其社交網專頁仍在運作中，不時有網民貼出一些舊照，召喚校友一齊大玩「回憶殺」，日前學校社交網Admin發出聲明，指其學校維基頁面被修改，在「著名校友」一欄中加入了李佳芯的資料，而資料來源出自一名網友上載的照片。
校友紛現身認證
相中被指為李佳芯的四眼妹女同學，白色校服外穿著一件藍色冷背心，手上正在拍打一個鈴鼓。柴灣海星小學專頁Admin指由於無法確認李佳芯是否其校校友，所以認為只是一些網民的惡作劇。但隨即引來不少自稱為李佳芯小學校友的網民現身，指李佳芯確實曾就讀於柴灣海星小學。
曾擔任風紀隊長
李佳芯在加入無綫前原名為李嘉馨，在柴灣興民邨長大，網友們指她是在1995年於柴灣海星小學畢業，畢業時就讀於6C班，曾做過風紀隊長，網友仲大讚她小時候已經好靚好高䠷！李佳芯的小學照曝光引起討論區網友熱議，並翻找出她早前曝光的中學照，紛紛留言大讚她由細靚到大，到現年39歲都無走樣，只是增添了一份成熟女人味。
常見問題
問：李佳芯被網友翻出什麼照片？
答：最近有網友於柴灣海星小學的社交專頁上貼出一些舊照，叫大家猜猜相中女同學是誰，隨即引來不少自稱…詳情請看。
問：李佳芯小時候在那區長大的？
答：據聞李佳芯小時候在柴灣興民邨長大的，網友們指她是在1995年…詳情請看。