AG

李佳芯小學學生照曝光 校友親證由細靚到大 爆真名叫李嘉馨

最新娛聞
撰文：東方新地

李佳芯（Ali）中學時的校服照曾曝光，當時其清純仙氣Look獲網友大讚好有校花格，近日李佳芯的小學學生照被出土，引起網友熱烈討論，有校友指李佳芯小時候已經好靚好高䠷，仲做過風紀隊長，品貌兼優！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]柴灣海星小學、討論區截圖

李佳芯 小學原來係四眼妹

柴灣海星小學（曾改名為柴灣天主教海星小學）已於2010年因收生不足而被「殺校」，但其社交網專頁仍在運作中，不時有網民貼出一些舊照，召喚校友一齊大玩「回憶殺」，日前學校社交網Admin發出聲明，指其學校維基頁面被修改，在「著名校友」一欄中加入了李佳芯的資料，而資料來源出自一名網友上載的照片。

李佳芯 小學 童年照 校友
39歲李佳芯被讚仙氣十足！（圖片來源：[email protected]
李佳芯 小學 童年照 校友
有網友貼出讀柴灣海星小學時的舊照，叫大家猜猜照片中的女同學身份。（圖片來源：[email protected]柴灣海星小學）
有網友猜出相中人是李佳芯，大家才知道原來她是柴灣海星小學的校友。（圖片來源：Facebook@柴灣海星小學）
有網友猜出相中人是李佳芯，大家才知道原來她是柴灣海星小學的校友。（圖片來源：[email protected]柴灣海星小學）

校友紛現身認證

相中被指為李佳芯的四眼妹女同學，白色校服外穿著一件藍色冷背心，手上正在拍打一個鈴鼓。柴灣海星小學專頁Admin指由於無法確認李佳芯是否其校校友，所以認為只是一些網民的惡作劇。但隨即引來不少自稱為李佳芯小學校友的網民現身，指李佳芯確實曾就讀於柴灣海星小學。

李佳芯 小學 童年照 校友
李佳芯曾在《Master’s Talk 師父有請》訪問中透露小學時是四眼妹，戴住大大個近視眼鏡，甚不起眼！又自嘲升上中學時長得一副大眾臉，成績、高度及外貌都只屬中規中矩。（圖片來源：[email protected]
李佳芯 小學 童年照 校友
（圖片來源：網友留言截圖）
李佳芯 小學 童年照 校友
（圖片來源：網友留言截圖）
李佳芯 小學 童年照 校友
（圖片來源：網友留言截圖）
李佳芯 小學 童年照 校友
（圖片來源：網友留言截圖）

曾擔任風紀隊長

李佳芯在加入無綫前原名為李嘉馨，在柴灣興民邨長大，網友們指她是在1995年於柴灣海星小學畢業，畢業時就讀於6C班，曾做過風紀隊長，網友仲大讚她小時候已經好靚好高䠷！李佳芯的小學照曝光引起討論區網友熱議，並翻找出她早前曝光的中學照，紛紛留言大讚她由細靚到大，到現年39歲都無走樣，只是增添了一份成熟女人味。

李佳芯 小學 童年照 校友
學生時代的李佳芯已經是美人胚子。（圖片來源：討論區截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
其實11月生日的李佳芯，依家都仲係39歲，未到40！（圖片來源：IG@aliaime）
其實11月生日的李佳芯，依家都仲係39歲，未到40！（圖片來源：[email protected]

常見問題

問：李佳芯被網友翻出什麼照片？

答：最近有網友於柴灣海星小學的社交專頁上貼出一些舊照，叫大家猜猜相中女同學是誰，隨即引來不少自稱…詳情請看

問：李佳芯小時候在那區長大的？

答：據聞李佳芯小時候在柴灣興民邨長大的，網友們指她是在1995年…詳情請看

讀者留言

熱門文章

 