41歲李佳芯情人節收花惹網民猜測有新戀情 本尊回應：感覺不到

現年41歲，TVB視后李佳芯（Ali），一直以來都是香港觀眾心目中的演技派代表。儘管近年她鮮有出現螢幕上，但她的粉絲仍然對她保持高度關注。今年情人節，Ali在社交平台上分享了一組收花的照片和自拍，引發網民熱議，大家都在猜測Ali女神是否有新戀情，本尊對此亦有回應⋯⋯