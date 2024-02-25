41歲李佳芯情人節收花惹網民猜測有新戀情 本尊回應：感覺不到
李佳芯新劇《麻雀樂團》即將開拍 與譚俊彥攜手合作
李佳芯（Ali）與視帝譚俊彥合演的TVB喜劇《麻雀樂團》即將在下月開拍，這次的回歸一眾粉絲非常期待。《麻雀樂園》劇情亦一如劇名，講述關於打麻雀和音樂，而李佳芯在劇中會飾演性格豪爽的麻雀館管數阿姐，而譚俊彥飾演她的老闆。兩人會由歡喜冤家發展成為情侶。另外，上位小花郭柏妍會飾演譚俊彥的女兒。對比起李佳芯早前的《智能愛人》及《有種好男人》，這部新劇《麻雀樂園》的演員陣容明顯吸引很多了！
李佳芯情人節收花 網民揣測有新戀情
早前李佳芯在情人節這天，在社交媒體上傳了收花的照片，瞬間引起了網民的廣泛關注。照片中的李佳芯笑容滿面，看起來心情極佳。不過，這突如其來的浪漫驚喜，讓人不禁猜想，這是否意味著她的感情生活有了新的進展。
李佳芯澄清：送花者只是朋友
對於外界的猜測，李佳芯本人則給出了明確的回應。她向媒體表示，送花的人並非什麼神祕人物，而只是一位朋友。她強調自己並沒有感覺到對方有追求的意圖，並且表示如果真的有新戀情，她不會選擇隱瞞，也不會說謊，相信大家很快就會知道。
李佳芯只有公開承認過與陳炳銓一段情
李佳芯在感情方面一向低調，過去只公開過與陳炳銓的戀情。而在娛樂圈中，她也曾被傳與「蟲草大王」陳恩德有過一段熱烈的追求故事。不過，對於這些傳聞，李佳芯始終保持著自己的態度，不多作回應，保持著一貫的高姿態。
李佳芯4年前自爆回復單身
2020年初突然傳出李佳芯已經分手的消息，更有指Ali搬離跟男友同居的西貢獨立屋，獨自搬到紅磡服務式住宅居住。Ali曾解釋是因為方便拍劇才暫時搬離西貢寓所，陳炳銓亦強調二人一直有見面，不過Ali出席無綫節目《狗狗診療所》宣傳活動時，就以「朋友」關係來形容陳炳銓，更指自己「呢刻單身」。
李佳芯堅稱與陳炳銓現只是朋友
李佳芯在活動上再次被問跟陳炳銓的「分訊」時，她回應自己向來都不愛公開講感情事，想低調，又指一直以來跟陳炳銓都是朋友關係。此外，李佳芯又強調無需要跟陳炳銓撇清任何關係，因為大家都是朋友，仍有聯絡，不過最近工作太忙要閉關一下。被問到現時是否單身，Ali就表示「呢刻單身」，因為現場只有她自己一人。
陳炳銓箍煲不成 自我安慰
有傳陳炳銓在分手邊緣原來一直努力箍煲，但都未能挽回女方的心。陳炳銓當時似乎心情低落，在IG上載一張已無路可走的碼頭石壆相，並留言道：「Can’t walk at the end of the road？Well , then swim . Even better~（去到道路嘅盡頭行唔到？咪游囉！更好！）」字裏行間表現得非常無奈又帶點自我安慰，可惜Ali對帖文毫無反應。
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