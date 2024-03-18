李佳芯為新劇剪短髮戀愛感爆棚 唔記得同呢位小生合作過勁尷尬

近年工作量大減的李佳芯（Ali），一直被屢次被傳遭TVB雪藏。早前Ali終於解凍！將夥拍視帝級人馬合拍喜劇，令不少網民都感到非常期待！Ali近日為喜劇《麻雀樂團》圍讀劇本，搭檔視帝譚俊彥及兩位力捧小生花旦黃庭鋒和郭柏姸。據知，Ali將在劇中飾演麻雀館管數婆，並與老闆兼單親父親譚俊彥有感情線。