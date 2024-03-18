李佳芯為新劇剪短髮戀愛感爆棚 唔記得同呢位小生合作過勁尷尬
李佳芯短髮造型初亮相 挑戰演17歲少女
一眾演員日前已進入劇本圍讀階段，從演員們post出的合照及訪問片段中可以看出Ali已為角色換上了新造型！一頭及肩短髮清純可人，初戀感滿滿！而Ali亦透露此造型是源於自己將在劇中飾演自己的17歲。希望這頭短髮能令觀眾有新鮮感。不少觀眾和粉絲也在第一時間support女神，指其造型勁girlfriendable，叫人好想戀愛！
李佳芯一聽到登台合唱 即尷尬捂面勁爆笑！
而對於今次和譚俊彥的合作，其實並非首次，譚俊彥笑指兩人第一次合作是登台合唱，一旁的Ali一聽即尷尬雙手捂面，事關其曾被網民封為「魔音始祖」！譚俊彥更笑言希望兩人有機會再合唱一下。
李佳芯唔記得自己同黃庭鋒合作過
另一個尷尬位係，李佳芯表示她與黃庭鋒和郭柏妍其實是第一次合作拍劇，預告劇中將有一個很親密的關係，因此圍讀劇本非常重要，相互之間有了節奏和氣氛，合作起來會更好。之後，黃庭鋒則爆料李佳芯唔記得咗在《愛美麗狂想曲》中扮演對方的兒子，李佳芯則立即跳入畫面說：「我諗返起啦！」並強行解釋說：「純粹是因為我們一起主持的節目《夢中·情·人》正在播出，所以宣傳一下，我是記得的！」
李佳芯 小學原來係四眼妹
柴灣海星小學（曾改名為柴灣天主教海星小學）已於2010年因收生不足而被「殺校」，但其社交網專頁仍在運作中，不時有網民貼出一些舊照，召喚校友一齊大玩「回憶殺」，日前學校社交網Admin發出聲明，指其學校維基頁面被修改，在「著名校友」一欄中加入了李佳芯的資料，而資料來源出自一名網友上載的照片。
校友紛現身認證
相中被指為李佳芯的四眼妹女同學，白色校服外穿著一件藍色冷背心，手上正在拍打一個鈴鼓。柴灣海星小學專頁Admin指由於無法確認李佳芯是否其校校友，所以認為只是一些網民的惡作劇。但隨即引來不少自稱為李佳芯小學校友的網民現身，指李佳芯確實曾就讀於柴灣海星小學。
曾擔任風紀隊長
李佳芯在加入無綫前原名為李嘉馨，在柴灣興民邨長大，網友們指她是在1995年於柴灣海星小學畢業，畢業時就讀於6C班，曾做過風紀隊長，網友仲大讚她小時候已經好靚好高䠷！李佳芯的小學照曝光引起討論區網友熱議，並翻找出她早前曝光的中學照，紛紛留言大讚她由細靚到大，到現年39歲都無走樣，只是增添了一份成熟女人味。
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