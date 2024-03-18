李佳芯 新劇

李佳芯為新劇剪短髮戀愛感爆棚 唔記得同呢位小生合作過勁尷尬

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Keith

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近年工作量大減的李佳芯（Ali），一直被屢次被傳遭TVB雪藏。早前Ali終於解凍！將夥拍視帝級人馬合拍喜劇，令不少網民都感到非常期待！Ali近日為喜劇《麻雀樂團》圍讀劇本，搭檔視帝譚俊彥及兩位力捧小生花旦黃庭鋒和郭柏姸。據知，Ali將在劇中飾演麻雀館管數婆，並與老闆兼單親父親譚俊彥有感情線。

李佳芯 新劇
李佳芯是不少人心中的女神。（圖片來源：IG@aliaime）

李佳芯短髮造型初亮相 挑戰演17歲少女

一眾演員日前已進入劇本圍讀階段，從演員們post出的合照及訪問片段中可以看出Ali已為角色換上了新造型！一頭及肩短髮清純可人，初戀感滿滿！而Ali亦透露此造型是源於自己將在劇中飾演自己的17歲。希望這頭短髮能令觀眾有新鮮感。不少觀眾和粉絲也在第一時間support女神，指其造型勁girlfriendable，叫人好想戀愛！

（圖片來源：）
Ali亦透露此造型是源於自己將在劇中飾演自己的17歲（圖片來源：東張+）
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認真睇劇本⋯⋯（圖片來源：東張+）
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演員們合照好happy！（圖片來源：東張+）

李佳芯一聽到登台合唱 即尷尬捂面勁爆笑！

而對於今次和譚俊彥的合作，其實並非首次，譚俊彥笑指兩人第一次合作是登台合唱，一旁的Ali一聽即尷尬雙手捂面，事關其曾被網民封為「魔音始祖」！譚俊彥更笑言希望兩人有機會再合唱一下。

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而對於今次和譚俊彥的合作，其實並非首次，譚俊彥笑指兩人第一次合作是登台合唱，一旁的Ali一聽即尷尬雙手捂面，事關其曾被網民封為「魔音始祖」！譚俊彥更笑言希望兩人有機會再合唱一下。（圖片來源：東張+）

李佳芯唔記得自己同黃庭鋒合作過

另一個尷尬位係，李佳芯表示她與黃庭鋒和郭柏妍其實是第一次合作拍劇，預告劇中將有一個很親密的關係，因此圍讀劇本非常重要，相互之間有了節奏和氣氛，合作起來會更好。之後，黃庭鋒則爆料李佳芯唔記得咗在《愛美麗狂想曲》中扮演對方的兒子，李佳芯則立即跳入畫面說：「我諗返起啦！」並強行解釋說：「純粹是因為我們一起主持的節目《夢中·情·人》正在播出，所以宣傳一下，我是記得的！」

李佳芯 小學原來係四眼妹

柴灣海星小學（曾改名為柴灣天主教海星小學）已於2010年因收生不足而被「殺校」，但其社交網專頁仍在運作中，不時有網民貼出一些舊照，召喚校友一齊大玩「回憶殺」，日前學校社交網Admin發出聲明，指其學校維基頁面被修改，在「著名校友」一欄中加入了李佳芯的資料，而資料來源出自一名網友上載的照片。

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39歲李佳芯被讚仙氣十足！（圖片來源：IG@aliaime）
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有網友貼出讀柴灣海星小學時的舊照，叫大家猜猜照片中的女同學身份。（圖片來源：Facebook@柴灣海星小學）
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有網友猜出相中人是李佳芯，大家才知道原來她是柴灣海星小學的校友。（圖片來源：Facebook@柴灣海星小學）

校友紛現身認證

相中被指為李佳芯的四眼妹女同學，白色校服外穿著一件藍色冷背心，手上正在拍打一個鈴鼓。柴灣海星小學專頁Admin指由於無法確認李佳芯是否其校校友，所以認為只是一些網民的惡作劇。但隨即引來不少自稱為李佳芯小學校友的網民現身，指李佳芯確實曾就讀於柴灣海星小學。

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李佳芯曾在《Master’s Talk 師父有請》訪問中透露小學時是四眼妹，戴住大大個近視眼鏡，甚不起眼！又自嘲升上中學時長得一副大眾臉，成績、高度及外貌都只屬中規中矩。（圖片來源：IG@aliaime）
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（圖片來源：網友留言截圖）
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（圖片來源：網友留言截圖）
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（圖片來源：網友留言截圖）
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（圖片來源：網友留言截圖）

曾擔任風紀隊長

李佳芯在加入無綫前原名為李嘉馨，在柴灣興民邨長大，網友們指她是在1995年於柴灣海星小學畢業，畢業時就讀於6C班，曾做過風紀隊長，網友仲大讚她小時候已經好靚好高䠷！李佳芯的小學照曝光引起討論區網友熱議，並翻找出她早前曝光的中學照，紛紛留言大讚她由細靚到大，到現年39歲都無走樣，只是增添了一份成熟女人味。

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學生時代的李佳芯已經是美人胚子。（圖片來源：討論區截圖）

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圖片來源：IG@aliaime、東張+、Facebook@柴灣海星小學、網友留言截圖、討論區截圖

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