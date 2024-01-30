李佳芯相隔2年終於有新劇拍 獲伯樂出手相救 或成離巢前最後一擊

近年工作量大減的李佳芯（Ali），一直被屢次被傳遭TVB雪藏。今日有消息指Ali成功解凍！將夥拍視帝級人馬合拍喜劇，令不少網民都感到非常期待！不過事前講過將於今年年內與TVB滿約的Ali，今次新劇極有可能會成為佢離巢前最後作品…