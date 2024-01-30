李佳芯相隔2年終於有新劇拍 獲伯樂出手相救 或成離巢前最後一擊
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近年工作量大減的李佳芯（Ali），一直被屢次被傳遭TVB雪藏。今日有消息指Ali成功解凍！將夥拍視帝級人馬合拍喜劇，令不少網民都感到非常期待！不過事前講過將於今年年內與TVB滿約的Ali，今次新劇極有可能會成為佢離巢前最後作品…
李佳芯成功解凍拍喜劇夥拍視帝譚俊彥
近日就有消息傳出指Ali在三月即將有新劇拍，將會夥拍視帝譚俊彥、郭柏妍合拍由羅永賢監製的喜劇《麻雀樂團》。Ali在劇中將飾演麻雀館管數婆，而譚俊彥則飾演麻雀館老闆和單親爸爸，二人將會有感情線；而郭柏妍就會飾演譚俊彥的女兒。對於終於有新劇拍一事，Ali就表示雖然未看完劇本，但都非常期待新角色。Ali日前更在IG更新自拍，並寫道：「若覺快樂太難只因活得不夠簡單 :)」
獲伯樂監製出手相救 捧紅Ali做女一
李佳芯在2022年拍完《有種好男人》之後一直未有新作品，去年出席馬場活動時曾自爆即將有新劇拍，當時亦有透露將會與監製Marco羅永賢合作。羅永賢多年來一直重用Ali，先在2016年捧Ali做《律政強人》的女一，讓齊在劇中演黑白分明律師，力洗Ali當時專演狐狸精角色的小三形象。隨後就再搵李佳芯出演《白色強人》，令其演藝事業再創高峰。今次更出手相救被雪藏多年的李佳芯，讓她再用拍劇機會，果然是Ali演藝路上的伯樂之一。
自爆今年之內完約未與TVB達成續約共識
雖然今次Ali時隔兩年拍新劇，但極有可能會成為Ali離巢前最後作品。事關Ali早前接受傳媒訪問時，承認與TVB之間的合約將在今年年內結束。Ali透露公司雖然有搵她傾約，但仍未達成共識傾到一個合適的Offer，所以會再「溝通吓先」。Ali當時暗指自己可能會停下來，她慨嘆TVB要用的人還有很多，雖然自己到現時這一刻都很喜歡拍劇，但演員很被動唯有順住條路繼續行，並形容「上天要我停就停，行就行」，疑似暗示自己有可能會離開。
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圖片來源：IG@aliaime、YouTube@TVB(official)、IG@rositakpyy、《律政強人》劇照、《白色強人》劇照、大會提供