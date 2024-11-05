李佳芯IG疑洩蜜公開新戀情 句句Sweet到爆 扭耳仔照片洩露乾坤！

今年42歲的李佳芯（Ali）自從跟拍拖7年的陳炳銓分手後，一直就沒有公開戀情，感情空窗期維持接近4年，不少網民都非常好奇Ali的感情生活。近日，Ali就上傳一連串的照片，每張都Sweet都暈，其中一張更疑似洩蜜惹哄動！

