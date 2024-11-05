李佳芯IG疑洩蜜公開新戀情 句句Sweet到爆 扭耳仔照片洩露乾坤！
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今年42歲的李佳芯（Ali）自從跟拍拖7年的陳炳銓分手後，一直就沒有公開戀情，感情空窗期維持接近4年，不少網民都非常好奇Ali的感情生活。近日，Ali就上傳一連串的照片，每張都Sweet都暈，其中一張更疑似洩蜜惹哄動！
李佳芯IG疑洩蜜公開新戀情
李佳芯日前在社交平台上傳兩張照片，第一張是在黑板上寫上「Money can’t buy happiness」的照片；而第二張照片則是被有人扭耳仔的照片，並留言道：「to love and be loved」。句句都Sweet到咁，不少網民都懷疑Ali是否想公開新戀情，但仔細一睇，發現扭耳仔的手似有Gel甲，似係Ali女友人的手多啲！
李佳芯被爆疑似與新歡遊日本
李佳芯在2020年與陳炳銓分手後，一度因與「蟲草大王」密戀一年一事惹得滿城風雨，在2022年曾經有傳媒爆料，指有市民在日本看見李佳芯疑似與新男友同遊日本。有網民表示看到李佳芯和一名年約40歲的男士，同遊環境優美的「雲場池」，之後更一起吃和牛和行Outlet。在食和牛之前已看到李佳芯和新歡同遊「雲場池」，「雲場池」位於日本長野縣輕井澤町的一個狹長型人工湖泊，環境優美景色怡人，絕對是拍拖聖地。
曾表示希望男友能夠了解自己
雖然李佳芯沒有回應該為男性是否新男友，但李佳芯曾經在訪問中見過希望男友能夠了解自己。李佳芯坦言自己給人感覺硬朗，不需要男人幫忙，但其實只是自己不動該如何去撒嬌。
圖片來源：IG@aliaime