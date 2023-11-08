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日本18種住法｜李佳芯夥拍周吉佩主持旅遊節目 同樣有線出身被指打回原形

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自從去年拍完劇集《有種好男人》後，李佳芯（Ali）就一直冇新劇拍，只是不停被安排拍綜藝節目，近日她更要夥拍同樣是有線出身的周吉佩，一同主持新旅遊節目《日本18種住法》，要去日本體驗廉價住宿，被網民指堂堂視后竟然被打回原形！

李佳芯 李佳芯今年拍過綜藝節目，包括《身體最誠實》及黎諾懿主持的《隨懿深度行》。
李佳芯今年拍過綜藝節目，包括《身體最誠實》及黎諾懿主持的《隨懿深度行》。（圖片來源：TVB）
李佳芯 今次《日本18種住法》Ali被安排去日本體驗廉價住宿。
今次《日本18種住法》Ali被安排去日本體驗廉價住宿。（圖片來源：TVB）

李佳芯新節目 將於本月13日開播

現年40歲的視后李佳芯（Ali）原名李嘉馨，在加入TVB前，便以主持有線的旅遊和體育節目成功入屋，直到過檔TVB並改名李佳芯後，她才開始拍劇，2018年更憑《BB來了》一劇升呢視后，但最近她就被網民指堂堂視后被打回原形，原因是她夥拍周吉佩主持的新旅遊節目《日本18種住法》，將於本月13日起逢周一至三晚10:30在翡翠台播出。

李佳芯 因為節目要去郊區拍攝，李佳芯自覺皮膚都被曬黑了。
因為節目要去郊區拍攝，李佳芯自覺皮膚都被曬黑了。（圖片來源：TVB）
李佳芯 節目在今年9月拍攝。
節目在今年9月拍攝。（圖片來源：TVB）
李佳芯 今次節目主要去京都同大阪。
今次節目主要去京都同大阪。（圖片來源：TVB）

《日本18種住法》簡介：

因應不同背景、需求與經濟狀況，大家對住所各有選擇！主持李佳芯、周吉佩深入日本大城小鎮、鄉郊深山，體驗當地人的居住模式，發掘日本多種「住法」最真實面貌。京町家是傳統住宅，老夫婦過着幸福簡單生活。要嚮往自由，有人推崇車中泊文化。公屋社區日漸老化，住戶如何活化地方？鄉郊地區以免費送屋來吸引外來人移居，外地情侶將老屋改造成夢想家。低收入一族揀屋最緊要便宜，廉價日租房、網吧為家不罕見，有人更為生計入住凶宅？

李佳芯 《日本18種住法》由Ali及周吉佩主持。
《日本18種住法》由Ali及周吉佩主持。（圖片來源：TVB）

Ali被安排入住「日本最可怕窮人區」

節目在今年9月拍攝，Ali曾透露當時與周吉佩在日本只相處了一日，互相交流了唱歌和演戲的心得，其餘時間兩人便各自去探訪了日本不同住宅。睇番TVB的節目宣傳照，亦多是Ali的單人照，其中更講到當Ali在入住有號稱「日本最可怕窮人區」的大阪西成區廉價房，在只得一隻手臂寬的破舊房間內鋪床墊席地而眠時，不禁大叫：「啊，我唔知今晚瞓唔瞓得著呢…」

李佳芯 Ali實測她在日本住的房間闊度，尺寸仲細過部份香港劏房。
Ali實測她在日本住的房間闊度，尺寸仲細過部份香港劏房。（圖片來源：TVB）
李佳芯 要同其他住戶共用廁所。
要同其他住戶共用廁所。（圖片來源：TVB）
李佳芯 Ali拍到痛，睇到網民好心痛！
Ali拍到病，睇到網民好心痛！（圖片來源：TVB）
李佳芯 Ali介紹日本另類住宿都講到皺晒眉。
Ali介紹日本另類住宿都講到皺晒眉。（圖片來源：TVB）
李佳芯 網民戥Ali堂堂視后要拍番咁低成本旅遊節目唔抵。
網民戥Ali堂堂視后要拍番咁低成本旅遊節目唔抵。（圖片來源：TVB）
李佳芯 仲要抹地抹都手臂現晒青筋！
仲要抹地抹都手臂現晒青筋！（圖片來源：TVB）

Ali疑被打回原形網民戥不值

有網民為Ali不值，直言：「Ali去日本住劏房，好慘！」又指已升呢做視后的Ali，竟被派去同「前cable同事」周吉佩主持低成本旅遊節目，和她以前在有線主持旅遊節目時一樣，似被打回原形！據節目介紹，Ali今次要和周吉珮深入日本大城小鎮、體驗鄉郊深山的傳統住宅、車中泊、低收入一族以網吧為家、最窮貧民窟大阪西成區的廉價日租房，甚至是入住可怕的凶宅，睇預告已見到Ali拍到面青口唇白，甚至捱到病！

李佳芯 Ali曾貼出同周吉佩的合照，原來兩人在日本只一齊拍攝了一日。
Ali曾貼出同周吉佩的合照，原來兩人在日本只一齊拍攝了一日。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 Ali自己分享的靚相，比TVB公布的宣傳照氣色更加好。
Ali自己分享的靚相，比TVB公布的宣傳照氣色更加好。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 有和服Look。
有和服Look。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 仲有短褲Look。
仲有短褲Look。（圖片來源：IG@aliaime）

Ali感慨重提有線主持生涯

周吉佩於2007年參加有線舉辦的《線動真音樂全港歌唱大賽》取得亞軍，之後簽入有線旗下驕陽星藝館，於08年出道做歌手，並曾主持有線音樂節目《線動真音樂》，但到09年他便離開了有線。而Ali同樣在08年簽入有線，由主持奧運節目做起，並先後主持旅遊和體育節目成功入屋，直到她在2012年過檔TVB。Ali早前曾感慨地重提她在有線的4年主持生涯，未知是否有感而發：

不知多少人，因體育台認識我。
08年北京奧運，一個沒有主持經驗、沒自信、體育知識近乎零的我，可幸因曾學過潛水、騎馬、攀石而被選中當了四位主持之一。40多天，從南至北、遊走中國十多個地方記錄低不同地方對迎接奧運的氣氛及文化，我被不同風俗感染了、曬得黑黑的回來，回來後順理成章成為體育王主持，這期間增進了不少關於體育的知識。

又不知多少人，因娛樂台認識我。
加入娛樂台當空間大改造主持，一做就四輯。怎樣由狹小不便的空間改造成窩心實用的安身之所，除了改造空間，也看到設計師/工匠們改造了自己的心態去貼近求助者。後來也拍過一些旅遊節目，從走馬看花地觀賞這個世界、到踏實走入不同歷史所遺留下的人物故事與文化，如走入時光隧道，每點每滴盡是精華令我大開眼界。

四年時間，現在看來並不長，可我在這個起點所累積的故事、感受到的愛、認識到的朋友並不少。
分不清是人在追趕時間、還是被時間推着走。有線或無綫，不論多少人認識，人在情在，盼能帶著點點幸運繼續走，附帶重量的步伐無需走得快，就按着節奏走遠。:)

李佳芯 Ali貼出有線時代做主持的舊照。
Ali貼出有線時代做主持的舊照。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 當時只得廿多歲的Ali不怕辛苦，在機場隨處都瞓得著。
當時只得廿多歲的Ali不怕辛苦，在機場隨處都瞓得著。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 為拍節目要攀山越嶺。
為拍節目要攀山越嶺。（圖片來源：IG@aliaime）
李佳芯 網民猜測Ali是因為被打回原形再拍旅遊節目，而有感而發。
網民猜測Ali當時是因為得知將要被TVB安排打回原形再拍旅遊節目，而有感而發。（圖片來源：IG@aliaime）

Ali由模特兒變視后 旅遊雜誌行程大曬冷

李佳芯Ali自2012年由收費電視有線轉到TVB後，從姣精演到人母，其實未紅前的她在「旅遊界」已經好受歡迎，出名肯捱肯摶好相與，曾經多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！

李佳芯 舊相流出 李佳芯自爆20歲的初戀經歷最辛苦。
李佳芯Ali十多年前已多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯細個時錯戀躁狂男。
李佳芯細個時錯戀躁狂男。（圖片來源：新傳媒照片庫）
李佳芯 舊相流出 對方仲要大佢幾年，李佳芯當時只係妹妹仔。
李佳芯Ali十多年前已多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯初次戀愛，初次心痛。
（圖片來源：新傳媒照片庫）

01｜2009年斐濟之旅 激罕有比堅尼look！

雖然Ali無好似一般模特兒出寫真集，平日出席大台活動都鮮有走性感路線，不過09年27歲嘅Ali其實一向不介意健康性感，和《新假期》去斐濟時，就大曬Bikini ＋長腿。

李佳芯 舊相流出 李佳芯 睇住靚景浸浴，當然夠晒歎。
睇住靚景浸浴，當然夠晒歎。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 望住包毛巾的女神，唔准心邪呀！
望住包毛巾的女神，唔准心邪呀！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 話說私人別墅的泳池足有270度的海景，靚人靚景！
話說私人別墅的泳池足有270度的海景，靚人靚景！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 極罕之長腿！
極罕之長腿！（圖片來源：新假期照片庫）

02｜走勻全台灣影婚照（2005年）

12年前的李佳芯剛投身Model界，還未做有線主持，第一次同《新假期》出Trip，人生第一次的婚紗相就要走勻全台灣影。當年的妝髮造形今日睇起上來當然娘味十足，不過當年唔興過份的Photoshop、唔興假眼睫毛和大眼仔，Ali 靚樣同今時今日差唔多，證明靚樣真材實料啦！

李佳芯 舊相流出 李佳芯 影靚相彈性要高，見到條公路都可影一餐，Ali 一樣配合到。
影靚相彈性要高，見到條公路都可影一餐，Ali 一樣配合到。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 李佳芯Ali首次為《新假期》拍封面，就穿起嫁衣！（307期｜2005年7月出版）
李佳芯Ali首次為《新假期》拍封面，就穿起嫁衣！（307期｜2005年7月出版）（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 當年仲興嘅Sammi式幼眉、無大眼仔、無粗黑眼線，天然無添加都已夠靚！
當年仲興嘅Sammi式幼眉、無大眼仔、無粗黑眼線，天然無添加都已夠靚！（圖片來源：新假期照片庫）

攀山涉水擺甫士

影過婚紗相的人就知，靚相一般在兩日內瘋狂影晒；李佳芯在拍攝期間要著住婚紗攀山涉水、公路狂奔：爬上台南的七股鹽山、在青青農場拍攝薰衣草和野花遍地的場景，忍受38度高溫及長期暴曬的拆磨。

李佳芯 舊相流出 李佳芯 七股鹽山的鹽堅硬巉手，Ali著住婚紗爬上去影相都唔易。
七股鹽山的鹽堅硬巉手，Ali著住婚紗爬上去影相都唔易。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 以為影靚婚紗相好Glam? Ali踩住泥都一樣交足戲。
Ali踩住泥都一樣交足戲。（圖片來源：新假期照片庫）

當年的記者憶述，拍攝當日台北天氣驟晴驟雨，拍攝團隊只好躲在車內，待雨停時李佳芯立刻跑出車影，影不到兩三張又下雨了，又要躲起來。如是者，跟天公玩足一整天躲貓貓。李佳芯都以專業態度面對，第一次出Trip，其實好難得！

李佳芯 舊相流出 李佳芯 拍攝時38度的高溫、又時晴時雨，Ali 坐埋一邊整理妝髮都無黑面。
拍攝時38度的高溫、又時晴時雨，Ali 坐埋一邊整理妝髮都無黑面。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 呢張相Ali應該都唔想睇返！
呢張相李佳芯應該都唔想睇返！（圖片來源：新假期照片庫）

翻閱2005年的陳年舊雜誌，當年記者好鍾意寫詩，而影相的攝影師亦好鍾意Model頭戴一大朵花（利申那位是台灣婚攝公司的攝影師）。

李佳芯 舊相流出 李佳芯 去到墾丁海邊叫Ali同臨記「老公」耍親熱，絕無托手踭！
去到墾丁海邊叫李佳芯同臨記「老公」耍親熱，絕無托手踭！（圖片來源：新假期照片庫）

03｜天寒地凍沖繩追櫻（2007年1月）

為了向廣大的讀者報導日本的櫻花情報，《新假期》記者往往要帶同Model 提早出發。去完台南的1年半後，李佳芯跟《新假期》記者2007年1月出發到沖繩，在短短5日拍攝時間內要影櫻花、又要影海邊Resort。當年的記者指，那時候李佳芯已經是模特兒界的女神，但過程雖然辛苦捱凍，一樣好影無架子有交帶。

李佳芯 舊相流出 李佳芯 1月出發沖繩影櫻花，其實仍凍，但為咗封面靚，赤膊捱凍仲笑容燦爛！（390期｜07年2月出版）
1月出發沖繩影櫻花，其實仍凍，但為咗封面靚，赤膊捱凍仲笑容燦爛！（390期｜07年2月出版）（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 其實當時花期未到，只得間唔中有一、兩棵開了櫻花的樹，Ali獨個兒爬入山谷花叢扮晒全部花花世界，上山落水無怨言，工作態度一流。
其實當時花期未到，只得間唔中有一、兩棵開了櫻花的樹，李佳芯獨個兒爬入山谷花叢扮晒全部花花世界，上山落水無怨言，工作態度一流。（圖片來源：新假期照片庫）

春寒扮初夏 背心短裙頂硬上

1月的沖繩還是冬天，只有10度的低溫，但為了畫面好看，拍攝時全程要穿上春裝，背心短裙，女神一樣拍心口頂硬上，抵讚！

李佳芯 舊相流出 李佳芯 繼續是招牌燦爛笑容，邊個會估到Ali今時今日會做到咁奸嘅角色！
繼續是招牌燦爛笑容，邊個會估到Ali今時今日會做到咁奸嘅角色！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 在櫻花祭中童真的一面，背後其實凍到震！
在櫻花祭中童真的一面，背後其實凍到震！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 放開個女仔！攝影師的拖女神相，係咪要畀嬲先？！
放開個女仔！攝影師的拖女神相，係咪要畀嬲先？！（圖片來源：新假期照片庫）

04｜勇闖南極不怕辛苦（07年11-12月）

翻查資料，當時的李佳芯未做主持，但當時在Model 界她都多見報，算搶手貨。原來女神仲早過洪永城兩年去南極拍攝（編按：洪永城在NowTV年代曾以幕後身份，與黃貫中前往南極拍攝《一個地球》），係咪威先！

李佳芯 舊相流出 李佳芯 好多人問張相係咪Key，當年《新假期》美術部主管確認，只得左邊放大嘅企鵝有做手腳，輯相真係去咗南極登岸影㗎！（435期｜08年1月出版）
好多人問張相係咪Key，當年《新假期》美術部主管確認，只得左邊放大嘅企鵝有做手腳，輯相真係去咗南極登岸影㗎！（435期｜08年1月出版）（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 有相為證，真係有企鵝㗎南極！
有相為證，真係有企鵝㗎南極！（圖片來源：新假期照片庫）

咪以為去極地就好爽皮，其實要坐足兩日半的飛機，由香港飛荷蘭落阿根廷，幾乎環遊全球，然後再捱30個鐘的船程⋯⋯聽到都想準備嘔吐袋。坐郵輪入南極，大浪到有如坐足兩日海盜船，而且南極天氣變幻莫測，能否如期登岸也需聽天由命。所以，女神每日就像飛虎隊般，隨時候命。

李佳芯 舊相流出 李佳芯 隨時候命！女神日日整裝待發出發影相都無怨言。
隨時候命！女神日日整裝待發出發影相都無怨言。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 當年去南極的郵輪不是豪華郵輪，得上下格床，Ali都要影一餐！
當年去南極的郵輪不是豪華郵輪，得上下格床，李佳芯都要影一餐！（圖片來源：新假期照片庫）

去南極當然想睇企鵝，但為保護牠們，規矩講明必須跟企鵝保持最少五米距離，以免影響企鵝的生活。唔知係咪女神太靚（定手上的企鵝公仔？），對人類已沒有戒心的企鵝們也會自動走近，又或乖乖站在附近任影唔嬲。

李佳芯 舊相流出 李佳芯 如果當年有IG，女神呢張相應該爆晒Like。
如果當年有IG，女神呢張相應該爆晒Like。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 要坐雪地等企鵝埋位影相，Ali投入又無怨言！
要坐雪地等企鵝埋位影相，Ali投入又無怨言！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 據知登岸時Ali 忘記帶銀包，南極之行的紀念品大概只有postcard。
據知登岸時李佳芯忘記帶銀包，南極之行的紀念品大概只有postcard。（圖片來源：新假期照片庫）

05｜意大利坐老爺車（08年5月）

2008年的意大利都靈、五漁村之旅，Ali 就連續兩星期登上《新假期》封面，李佳芯跟著記者採訪拍攝Alfa Romeo的四天古董車托斯卡納豪華自駕遊，當年都索價2千歐羅！不過坐在經典的Alfa Romeo Spider 1600老爺車，駛過一片片鮮黃油菜花田，穿梭於一字排開的柏樹之間，享受頭髮被風吹起的感覺⋯⋯好屈機呀！

李佳芯 舊相流出 李佳芯 意大利五漁村的繽紛小屋，加埋女神食雪糕，靚！（455期｜08年5月出版）
意大利五漁村的繽紛小屋，加埋女神食雪糕，靚！（455期｜08年5月出版）（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 坐在經典中的經典Alfa Romeo Spider 1600老爺車之中，在意大利最美麗的托斯卡納（Tuscany）山地飛馳，羨慕死人！（456期｜08年6月出版）
坐在經典中的經典Alfa Romeo Spider 1600老爺車之中，在意大利最美麗的托斯卡納（Tuscany）山地飛馳，羨慕死人！（456期｜08年6月出版）（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 意大利鄉郊靚景處處，有老爺車加俊男美女，輕易構成靚相。
意大利鄉郊靚景處處，有老爺車加俊男美女，輕易構成靚相。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 呢個封面位加上香車和美人，絕配呀！
呢個封面位加上香車和美人，絕配呀！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 開車途中遇上羊群，造就成為當年的封面。
開車途中遇上羊群，造就成為當年的封面。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 成隊Alfa Romeo老爺車車隊，就如皇帝出巡一樣，陣容強大，連當地人都覺得好奇。
成隊Alfa Romeo老爺車車隊，就如皇帝出巡一樣，陣容強大，連當地人都覺得好奇。（圖片來源：新假期照片庫）

意大利的五漁村（Cinque Terre）近年成為亞洲人的熱門之選，女神當年去到，除了學習地中海人悠閒步伐，在漁村影靚相，仲有機會大嚼當地海鮮同松露。

李佳芯 舊相流出 李佳芯 要知道旅遊記者出Trip無化妝隨團，咁近影大頭相，睇得出Ali幾乎零瑕疵！
要知道旅遊記者出Trip無化妝隨團，咁近影大頭相，睇得出Ali幾乎零瑕疵！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 出Trip成日面對住成櫃甜點、朱古力，女神都係Keep得咁好。
出Trip成日面對住成櫃甜點、朱古力，女神都係Keep得咁好。（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 五漁村勁多靚景位，影足幾粒鍾Ali都保持專業！
五漁村勁多靚景位，影足幾粒鐘李佳芯都保持專業！（圖片來源：新假期照片庫）
李佳芯 舊相流出 李佳芯 都靈大教堂前的Ali 好搶眼。
都靈大教堂前的李佳芯好搶眼。（圖片來源：新假期照片庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@aliaime、新假期照片庫

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