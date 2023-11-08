日本18種住法｜李佳芯夥拍周吉佩主持旅遊節目 同樣有線出身被指打回原形
李佳芯新節目 將於本月13日開播
現年40歲的視后李佳芯（Ali）原名李嘉馨，在加入TVB前，便以主持有線的旅遊和體育節目成功入屋，直到過檔TVB並改名李佳芯後，她才開始拍劇，2018年更憑《BB來了》一劇升呢視后，但最近她就被網民指堂堂視后被打回原形，原因是她夥拍周吉佩主持的新旅遊節目《日本18種住法》，將於本月13日起逢周一至三晚10:30在翡翠台播出。
《日本18種住法》簡介：
因應不同背景、需求與經濟狀況，大家對住所各有選擇！主持李佳芯、周吉佩深入日本大城小鎮、鄉郊深山，體驗當地人的居住模式，發掘日本多種「住法」最真實面貌。京町家是傳統住宅，老夫婦過着幸福簡單生活。要嚮往自由，有人推崇車中泊文化。公屋社區日漸老化，住戶如何活化地方？鄉郊地區以免費送屋來吸引外來人移居，外地情侶將老屋改造成夢想家。低收入一族揀屋最緊要便宜，廉價日租房、網吧為家不罕見，有人更為生計入住凶宅？
Ali被安排入住「日本最可怕窮人區」
節目在今年9月拍攝，Ali曾透露當時與周吉佩在日本只相處了一日，互相交流了唱歌和演戲的心得，其餘時間兩人便各自去探訪了日本不同住宅。睇番TVB的節目宣傳照，亦多是Ali的單人照，其中更講到當Ali在入住有號稱「日本最可怕窮人區」的大阪西成區廉價房，在只得一隻手臂寬的破舊房間內鋪床墊席地而眠時，不禁大叫：「啊，我唔知今晚瞓唔瞓得著呢…」
Ali疑被打回原形網民戥不值
有網民為Ali不值，直言：「Ali去日本住劏房，好慘！」又指已升呢做視后的Ali，竟被派去同「前cable同事」周吉佩主持低成本旅遊節目，和她以前在有線主持旅遊節目時一樣，似被打回原形！據節目介紹，Ali今次要和周吉珮深入日本大城小鎮、體驗鄉郊深山的傳統住宅、車中泊、低收入一族以網吧為家、最窮貧民窟大阪西成區的廉價日租房，甚至是入住可怕的凶宅，睇預告已見到Ali拍到面青口唇白，甚至捱到病！
Ali感慨重提有線主持生涯
周吉佩於2007年參加有線舉辦的《線動真音樂全港歌唱大賽》取得亞軍，之後簽入有線旗下驕陽星藝館，於08年出道做歌手，並曾主持有線音樂節目《線動真音樂》，但到09年他便離開了有線。而Ali同樣在08年簽入有線，由主持奧運節目做起，並先後主持旅遊和體育節目成功入屋，直到她在2012年過檔TVB。Ali早前曾感慨地重提她在有線的4年主持生涯，未知是否有感而發：
不知多少人，因體育台認識我。
08年北京奧運，一個沒有主持經驗、沒自信、體育知識近乎零的我，可幸因曾學過潛水、騎馬、攀石而被選中當了四位主持之一。40多天，從南至北、遊走中國十多個地方記錄低不同地方對迎接奧運的氣氛及文化，我被不同風俗感染了、曬得黑黑的回來，回來後順理成章成為體育王主持，這期間增進了不少關於體育的知識。
又不知多少人，因娛樂台認識我。
加入娛樂台當空間大改造主持，一做就四輯。怎樣由狹小不便的空間改造成窩心實用的安身之所，除了改造空間，也看到設計師/工匠們改造了自己的心態去貼近求助者。後來也拍過一些旅遊節目，從走馬看花地觀賞這個世界、到踏實走入不同歷史所遺留下的人物故事與文化，如走入時光隧道，每點每滴盡是精華令我大開眼界。
四年時間，現在看來並不長，可我在這個起點所累積的故事、感受到的愛、認識到的朋友並不少。
分不清是人在追趕時間、還是被時間推着走。有線或無綫，不論多少人認識，人在情在，盼能帶著點點幸運繼續走，附帶重量的步伐無需走得快，就按着節奏走遠。:)
Ali由模特兒變視后 旅遊雜誌行程大曬冷
李佳芯Ali自2012年由收費電視有線轉到TVB後，從姣精演到人母，其實未紅前的她在「旅遊界」已經好受歡迎，出名肯捱肯摶好相與，曾經多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！
01｜2009年斐濟之旅 激罕有比堅尼look！
雖然Ali無好似一般模特兒出寫真集，平日出席大台活動都鮮有走性感路線，不過09年27歲嘅Ali其實一向不介意健康性感，和《新假期》去斐濟時，就大曬Bikini ＋長腿。
02｜走勻全台灣影婚照（2005年）
12年前的李佳芯剛投身Model界，還未做有線主持，第一次同《新假期》出Trip，人生第一次的婚紗相就要走勻全台灣影。當年的妝髮造形今日睇起上來當然娘味十足，不過當年唔興過份的Photoshop、唔興假眼睫毛和大眼仔，Ali 靚樣同今時今日差唔多，證明靚樣真材實料啦！
攀山涉水擺甫士
影過婚紗相的人就知，靚相一般在兩日內瘋狂影晒；李佳芯在拍攝期間要著住婚紗攀山涉水、公路狂奔：爬上台南的七股鹽山、在青青農場拍攝薰衣草和野花遍地的場景，忍受38度高溫及長期暴曬的拆磨。
當年的記者憶述，拍攝當日台北天氣驟晴驟雨，拍攝團隊只好躲在車內，待雨停時李佳芯立刻跑出車影，影不到兩三張又下雨了，又要躲起來。如是者，跟天公玩足一整天躲貓貓。李佳芯都以專業態度面對，第一次出Trip，其實好難得！
翻閱2005年的陳年舊雜誌，當年記者好鍾意寫詩，而影相的攝影師亦好鍾意Model頭戴一大朵花（利申那位是台灣婚攝公司的攝影師）。
03｜天寒地凍沖繩追櫻（2007年1月）
為了向廣大的讀者報導日本的櫻花情報，《新假期》記者往往要帶同Model 提早出發。去完台南的1年半後，李佳芯跟《新假期》記者2007年1月出發到沖繩，在短短5日拍攝時間內要影櫻花、又要影海邊Resort。當年的記者指，那時候李佳芯已經是模特兒界的女神，但過程雖然辛苦捱凍，一樣好影無架子有交帶。
春寒扮初夏 背心短裙頂硬上
1月的沖繩還是冬天，只有10度的低溫，但為了畫面好看，拍攝時全程要穿上春裝，背心短裙，女神一樣拍心口頂硬上，抵讚！
04｜勇闖南極不怕辛苦（07年11-12月）
翻查資料，當時的李佳芯未做主持，但當時在Model 界她都多見報，算搶手貨。原來女神仲早過洪永城兩年去南極拍攝（編按：洪永城在NowTV年代曾以幕後身份，與黃貫中前往南極拍攝《一個地球》），係咪威先！
咪以為去極地就好爽皮，其實要坐足兩日半的飛機，由香港飛荷蘭落阿根廷，幾乎環遊全球，然後再捱30個鐘的船程⋯⋯聽到都想準備嘔吐袋。坐郵輪入南極，大浪到有如坐足兩日海盜船，而且南極天氣變幻莫測，能否如期登岸也需聽天由命。所以，女神每日就像飛虎隊般，隨時候命。
去南極當然想睇企鵝，但為保護牠們，規矩講明必須跟企鵝保持最少五米距離，以免影響企鵝的生活。唔知係咪女神太靚（定手上的企鵝公仔？），對人類已沒有戒心的企鵝們也會自動走近，又或乖乖站在附近任影唔嬲。
05｜意大利坐老爺車（08年5月）
2008年的意大利都靈、五漁村之旅，Ali 就連續兩星期登上《新假期》封面，李佳芯跟著記者採訪拍攝Alfa Romeo的四天古董車托斯卡納豪華自駕遊，當年都索價2千歐羅！不過坐在經典的Alfa Romeo Spider 1600老爺車，駛過一片片鮮黃油菜花田，穿梭於一字排開的柏樹之間，享受頭髮被風吹起的感覺⋯⋯好屈機呀！
意大利的五漁村（Cinque Terre）近年成為亞洲人的熱門之選，女神當年去到，除了學習地中海人悠閒步伐，在漁村影靚相，仲有機會大嚼當地海鮮同松露。
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