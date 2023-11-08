日本18種住法｜李佳芯夥拍周吉佩主持旅遊節目 同樣有線出身被指打回原形

自從去年拍完劇集《有種好男人》後，李佳芯（Ali）就一直冇新劇拍，只是不停被安排拍綜藝節目，近日她更要夥拍同樣是有線出身的周吉佩，一同主持新旅遊節目《日本18種住法》，要去日本體驗廉價住宿，被網民指堂堂視后竟然被打回原形！