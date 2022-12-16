有種好男人 | 李佳芯新劇炮灰檔開播惹粉絲不滿 劇集零存貨要轉戰收費台？
李佳芯 最後存貨劇難爭視后
《有種好男人》即將在接檔《法證先鋒V》，在12月26日開播，這是李佳芯繼《智能愛人》後相隔約1年3個月後再推出的劇集，播完後李佳芯在TVB已暫時再無劇集存貨，而且跨年期間撞正眾多假期，少有觀眾留家看電視，因此這個時段被俗稱為「炮灰檔」，加上這個播出時間太近無綫的萬千星輝頒獎禮，令李佳芯難以爭獎，因此引來不少粉絲不滿，紛紛表示：「大把香港粉絲等睇Ali，唔該放佢去隔離台」、「拍住馬德鍾已經係炮灰」、「如果冇劇拍，就不如解約啦」等等。
24歲吳偉豪扮李佳芯17歲仔
《有種好男人》主要講述保鏢界精英陽日正（馬德鐘飾）因為有個不快樂童年而拒絕婚姻，命運卻讓他遇上了遊子澄（李佳芯飾）。二人相戀後，日正發現子澄是一個單親媽媽，仲有一個17歲仔，更加估唔到的是子澄隱藏住一個天大秘密，就係同日正昔日無聊打賭走去捐精有關，令日正不禁懷疑兩人之間並非緣分，而是子澄的精心佈局。
李佳芯：又唔係第一次
劇中扮演李佳芯17歲仔的男藝人，是24歲的吳偉豪，他和40歲的李佳芯相差16歲，計落都勉強可以做母子，但由於李佳芯凍齡有術，看上去只像30歲，和吳偉豪似姊弟多過似母子。對於這個角色被指是「啃豬頭骨」，李佳芯表示又不是第一次做人母親，因此並不介意，並指會於演技上重新調節，以增強說服力。
明年只拍一部收費台短劇
其實《有種好男人》在今年1月已拍畢，但之後李佳芯一直未有新劇開拍，只曾主持清談節目《夢中．情．人》，及上各個節目做嘉賓。早前《TVB節目巡禮2023》曾預告李佳芯會主演收費台myTV Gold原創短劇《慾》，仲放埋預告片，但目前這部劇集只在籌備中，未知幾時會開拍。
以健康理由推演女鬼角色
早前有報道指無綫安排她在新劇《靈戲逼人》中飾演難頂的女鬼角色，與張振朗共譜人鬼戀，不過被李佳芯以身體不適為由辭演，最後由龔嘉欣頂上。有傳李佳芯辭演的真正原因，是因為她是包薪藝人，除了電視劇外，綜藝及代言人都找她擔任，遭公司「用到盡」，令她捱到病。
李佳芯每次拍劇都好傷：自己畀好大壓力自己﹗
李佳芯其後親自開腔回應辭演《靈戲逼人》的女鬼角色原因，指自己好有興趣演女鬼，因為自己未試過這類角色，但無奈身體應付不到，所以唯有忍心辭演！Ali話過去拍劇都好大壓力，而且時間顛倒又要捱夜工作，並維持幾個月，她指之前健康已響起警號，怕自己身體應付不來！當被追問有咩病時，Ali就解釋其實身體一直麻麻：「始終之前都有前科啦身體，每次拍劇都好傷，除了捱夜，自己會畀好大壓力自己，所以無論情緒、狀態定身體都好容易出毛病！」
李佳芯聽從醫生建議不能捱夜：我想工作、健康取得平衡
李佳芯又表示要感謝公司及劇組體諒她的決定：「有機會拍拍下隨時身體有毛病，會影響進度，好難要劇組下下就到你，所以同公司傾過，公司都驚我負擔唔到！」Ali又指一直有睇中醫及針灸，醫生都建議她不能捱夜：「雖然我keep住針灸，但都無法彌補直踩去拍劇所帶嚟身體的傷害，雖然我唔知演女鬼使唔使捱夜，但要喺呢個咁大壓力下去踩兩、三個月，我擔心身體負荷唔到，我想生活、工作同健康平衡！」有網民即在無綫官網留言問Ali是否不再拍劇，「拍劇就係要捱夜，咁即唔再拍劇？」、「TVB應該要檢討下，一日唔改，Ali都唔會拍到劇！」、「係咪拖吓拖拖到約滿走人？」等等。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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