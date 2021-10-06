視后李佳芯失寵硬食 傳新劇與《聲夢》學員演母子

李佳芯（Ali）演技、外型加觀眾緣俱備，可惜年前被雪藏，令本來氣勢如虹的事業運受挫，早前《智能愛人》終可出街，以為李佳芯正式出雪櫃，不過有消息指，現今無綫大部分劇集都與內地製作合作的大環境下，監製都只能「禁用」李佳芯，變相Ali的工作機會受局限，最近有傳她更只有硬食，新劇《有種好男人》要與《聲夢傳奇》24歲學員演母子，慘淪為大媽﹗

文：東方新地｜圖：李佳芯IG