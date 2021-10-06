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視后李佳芯失寵硬食 傳新劇與《聲夢》學員演母子

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撰文：東方新地

李佳芯（Ali）演技、外型加觀眾緣俱備，可惜年前被雪藏，令本來氣勢如虹的事業運受挫，早前《智能愛人》終可出街，以為李佳芯正式出雪櫃，不過有消息指，現今無綫大部分劇集都與內地製作合作的大環境下，監製都只能「禁用」李佳芯，變相Ali的工作機會受局限，最近有傳她更只有硬食，新劇《有種好男人》要與《聲夢傳奇》24歲學員演母子，慘淪為大媽﹗

文：東方新地｜圖：李佳芯IG

李佳芯 未正式解凍？

李佳芯之前發表感受，觸及內地網民神經被捲入政治風波，隨即遭無綫掟入雪櫃，多套劇集被飛出局，包括《BB來了》、《白色強人2》、《踩過界2》和《兒童醫院》，更令本來是台慶劇的《殺手》亦押後出街，其後《愛美麗狂想曲》及《智能愛人》不但推遲出街，又先在收費台先播去試水溫﹗外界以為李佳芯正式解凍，有報道指李佳芯身份還是敏感，所有與內地合作的劇集都未能參與，只能拍純本地製作劇集﹗

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現年38歲李佳芯早前宣布回復單身，事業又傳再度受阻﹗（圖片來源：李佳芯IG）

38歲李佳芯與24歲黃奕斌演母子？

李佳芯在有限選擇下，令工作機會及角色都受局限，在即將開拍由王心慰監製新劇《有種好男人》與馬德鐘、陳自瑤、曹永廉等合作，有傳現年38歲李佳芯與24歲《聲夢傳奇》學員黃奕斌Hugo飾演母子，新劇慘變大媽。據知劇中李佳芯會與馬德鐘有感情線，李佳芯周旋在兒子及情人之間﹗亦有消息指，無綫重點力捧《聲夢》學員，為捧Hugo上位，有意大幅加重及改動戲份，安排Hugo與李佳芯有感情戲，與馬德鐘爭女，大玩三角戀﹗

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無綫全力力捧《聲夢傳奇》學員，黃奕斌Hugo已安排多套劇集有份參與，而觀眾緣極佳的姚焯菲當然是重點被力捧﹗（圖片來源：黃奕斌IG）
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為力捧《聲夢》學員而開拍的青春音樂劇《青春本我》正在拍攝中，劇中黃奕斌和黎燕珊飾演一對母子，珊姐透露Hugo要先返回北京戲劇學院上學，故要先拍他的戲份，大讚呢個仔好戲﹗（圖片來源：黎燕珊IG）

李佳芯衰太自我唔收口？

這套繼李佳芯去年8月《智能愛人》後，相隔一年後再開新劇，不過從不同消息指，新劇旨在捧《聲夢》學員，李佳芯排位雖是女一，但實質是配襯﹗報道又指李佳芯雖然曾被雪，但為人太自我，連經理人都管不住，仍不時在社交網發表個人感受，令外界有不同猜測﹗

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李佳芯濃妝下，充滿女人味，回復單身後狀態大勇﹗（圖片來源：李佳芯IG）

李佳芯寧要老公唔要獎項

李佳芯似乎亦自知事業不樂觀，日前出席公開活動，被問及有冇信心年尾再攞視后，向來甚少談及戀事的Ali表示好滿足於現狀，唔在乎獎項更指「想要個老公多啲﹗」當被問到前無綫高層余詠珊回巢有線的傳聞，曾被稱為「余黨」的李佳芯明言唔清楚，又指與無綫尚以年計合約，並無離巢之意﹗更與余劃清界線指大家一直沒有聯絡﹗

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李佳芯被指是TVB最有仙氣女藝人。（圖片來源：李佳芯IG）

李佳芯：保留應有原則，忠於自己

李佳芯不時在社交網發表個人感受，文青上身：「學習去包容生活中的不完美、也學習保留應有的原則。忠於自己個性，不卑不亢的發掘自身價值，能讓我一步步建立自信。」 其後再出po並寫道：「變透明了，就融入其中了。來到十月，清空未完成的工作、順道清空擾亂心神的事。」表達心情似乎有更深層意思﹗

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李佳芯偷閒享受下午時光並指自己要「清空擾亂心神的事」。（圖片來源：李佳芯IG）

李佳芯：生活有太多不似預期

雖然《智能愛人》收視未如理想，李佳芯對演譯劇中Ai「阿寶」感無悔，劇集大結局，Ali深情留言：

芯比心忠誠 至少對自己坦白
喜歡阿寶的純真直率、勇往直前
生活有太多不似預期
憑一股傻勁 衝過一個個障礙 一次次傷痛

當只管埋頭對周遭的事情作出反應
最後發現 你們的反應顛覆了我的預期
所有祝福、所有問候 在芯

把一切歸零
繼續努力向未知作回應
期待
向上天說出 確定！

李佳芯擔演的《智能愛人》口碑好，可惜收視未如理想，平均只有20.3點。（圖片來源：李佳芯IG）
李佳芯擔演的《智能愛人》口碑好，可惜收視未如理想，平均只有20.3點。（圖片來源：李佳芯IG）
李佳芯 母子 黃奕斌
李佳芯曾推出散文集《心之所往》。（圖片來源：李佳芯IG）

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