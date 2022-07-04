李佳芯素顏練戲場面曝光 39歲演「爛賭婆」零秒入戲震驚網民

近年極速上位的李佳芯（Ali），一直被稱為好戲之人，2018年更憑《BB來了》一劇勇奪視后，演技備受讚賞。雖然在演技上已經得到大眾的肯定，但Ali依然一直在空餘時間向舞台劇導演甄詠蓓學戲、進修演技。近日，本地藝術團隊SUCH將Ali的學習過程收錄於Youtube《BAD ACTING》系列中，Ali零秒入戲的表現都令網民紛紛留言大讚她果然是實力派女神！