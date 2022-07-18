李佳芯自爆20歲初戀遇躁狂破產男：我發覺佢有少少躁狂
李佳芯自認Negative
節目中，蝦頭問李佳芯是否曾經將一段「關係」斷捨離，李佳芯坦言：「而家我係negative，我覺得每一個階段都唔同，以前我唔係negative，而家我係，我本身容易被人帶動情緒，我嘅工作要情緒啦，做人已經盡量做好多嘢令自己開心，如果身邊有個人每日無限放負，我真係唔得。有時關係裏面都係講緣分，可能去到個位，大家都頂大家唔順。」
李佳芯爆前度接受唔到破產
蝦頭問李佳芯有無感情關係「荼毒」過她，李佳芯便自爆20歲的初戀經歷令她透不過氣：「我記得我第一次拍拖，個對象大我幾年，已經出嚟做嘢，佢經歷過破產，但其實佢只係大我幾年，即佢好早就好叻，搵到啲錢，亦都好快就破產。我識佢嘅階段佢已經破咗產，佢係一個好認真嘅人，初初識佢我嗰時20歲，佢大我幾年啦，見識多過我，因佢好早出嚟做嘢，亦經歷咗破產，我覺得溝通到，可教到我嘢，但後尾同佢相處嗰兩三年，佢某程度上接受唔到自己嘅經歷、低潮，佢好似憤青咁將怒火積喺心入面。」
李佳芯：呢段感情好唔健康
李佳芯發覺初戀男友越來越不對勁：「試過有次同佢出街，香港細容易同人擦肩而過，佢會鬧人『你做乜撞我？做乜掂我？』後來我先發覺佢有少少躁狂，我嗰時20歲好細個，真係唔識面對，我覺得我要體諒佢，因為佢經歷過呢啲高低啦，我純粹覺得要陪佢渡過難關，後尾演變到佢躁狂到鬧我！佢喺出面好容易同人有衝突，我話『人哋唔係有心，你唔好咁諗』，佢會鬧我，佢覺得你幫人唔幫我！跟住嗰一刻我醒咗，呢段係好唔健康嘅感情，佢成日令我覺得自己做錯，所以去到呢刻我要斷囉！」
連詩雅自揭被前度當街鬧喊
主持連詩雅亦自爆遇過躁狂男友：「我都試過一段關係好toxic，一個令我覺得自己好卑微嘅人，可能一大班人影相嘅時候，對方就會叫我唔好影，即係你覺得我咁差？你咁唔想俾人知道我哋一齊？好唔尊重我，控制唔到自己脾氣。例如去旅行，佢認為男士畀晒機票錢，女仔應該訂晒所有嘢，到可能我做得唔夠好嘅時候，佢會話我點解會做到咁嘅？咁小事你都做唔好！我想食呢間餐廳，點解你唔早啲book，喺街鬧到我喊，我越喊呢，佢就話你好收聲嘞，你再喊我走嘞！我去到呢啲位我就醒囉，我覺得真係好卑微，我媽都唔會喺街鬧到我喊，喊完仲要鬧，所以我就醒囉！」
李佳芯陳炳銓相戀7年分手
李佳芯的情路頗為坎坷，她曾與演員陳炳銓拍拖7年，可惜最後無疾而終。事後李佳芯講分手原因是2018年她憑劇集《BB來了》勇奪視后，事業如日方中，兩人對於婚事的見解有差異，導致分手收場。之後，她曾被影到與「蟲草大王」寵物藥妝品牌老闆陳恩德密會，但事後否認緋聞。
即睇李佳芯重提初戀慘痛經歷：
真係聽到都驚驚！
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