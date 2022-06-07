39歲李佳芯自認曾對人夫視帝有感覺：如果佢未結婚，真係會中

現時39歲的李佳芯於2021年與與陳炳銓分手結束7年情之後，感情狀況一直空白，早前曾經傳過她與「蟲草大王」陳恩德秘戀，不過及後李佳芯亦落閘拒認愛，令對方心酸一度徹走對TVB的廣告費（後已重返）。雖然李佳芯十足「冰山美人」，但原來她亦曾經對一名前輩級人夫演員動情，「如果我早幾年入行，如果佢未結婚，真係會中，因為佢真係一個太好嘅男人。」