39歲李佳芯自認曾對人夫視帝有感覺：如果佢未結婚，真係會中
李佳芯自認因拍戲迷戀對手
李佳芯日前作客網上節目《絲打圍爐》，大談與異性撻著的行為，提到「拍對手戲」時，身為視后的李佳芯尤其多感受：「演員投入角色，嗰段時間會當真咁做，因為對得太耐，日對夜對，其實演員真係容易撻着，我慶幸自己咁遲開始拍戲，因為有時心諗，完咗之後大家依然繼續，真係會容易…甚至乎鍾意咗對方，會懷疑自己係咪鍾意咗佢，有時真係會迷失咗…唔知係咪演員底，演員啲感情好容易流出去，細個唔識控制，流出去收唔返。而家大個咗，就識得控制情緒，嗰啲假嘅、表面表面，識得區分。」
李佳芯直認曾戀上陳豪
提到真實例子，李佳芯第一個即諗起陳豪，更大讚對方好到不得了：「阿Mo（陳豪）囉，真係阿Mo，我好多套劇同佢一齊，《潮流教主》嗰時係敵對，加上我好慢熱，好少同藝人好快熟絡，嗰時同佢好唔熟。直至《誇世代》開始熟，我哋喺戲裏面係一對，開始真係投入，阿Mo真係好友善，無論戲內戲外都好照顧，係好爸爸、好老公。我作為後輩有時會問佢意見，佢好樂意解答後輩問題。去到《誇世代》同《殺手》之間，真係覺得呢個男人，如果我早幾年入行，如果佢未結婚，真係會中，因為佢真係一個太好嘅男人。」
李佳芯之後又爆陳豪與老婆陳茵媺到底有幾咁恩愛：「晚晚同佢開劇，佢會同Aimee(陳茵媺)視像通話，好甜蜜，呢個男人好到做老公一流，你會有呢種感覺。」連詩雅再問她：「有少少幻想？」Ali坦言：「係，會有種『去邊度搵呢種男人』嘅感覺囉。」
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自嘲一把年紀感情事「乜都得」
李佳芯早前與「蟲草大王」陳恩德傳出緋聞，事後無疾而終，但其實Ali都擔心自己會孤獨終老！日前接受訪問時自嘲，自己都有一定年紀，面對感情事「乜都得」。她又提到，緣份之事不能強求，但外界競爭大，比自己漂亮、身材好的大有人在，生怕自己等吓等吓就變成不婚不嫁，雖然很多女星都是這樣，但始於會擔心自己。
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