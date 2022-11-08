李佳芯被爆疑似與新歡遊日本 吃和牛行街街超Sweet！
李佳芯被爆疑似與新歡遊日本
李佳芯近日被傳媒爆料，有市民在日本看見李佳芯疑似與新男友同遊日本。有網民表示看到李佳芯和一名年約40歲的男士，同遊環境優美的「雲場池」，之後更一起吃和牛和行Outlet。在食和牛之前已看到李佳芯和新歡同遊「雲場池」，「雲場池」位於日本長野縣輕井澤町的一個狹長型人工湖泊，環境優美景色怡人，絕對是拍拖聖地。
曾表示希望男友能夠了解自己
雖然李佳芯沒有回應該為男性是否新男友，但李佳芯曾經在訪問中見過希望男友能夠了解自己。李佳芯坦言自己給人感覺硬朗，不需要男人幫忙，但其實只是自己不動該如何去撒嬌。
「蟲草大王」因李佳芯抽起無綫廣告復仇
李佳芯去年傳與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘戀一年，李佳芯一再澄清兼劃清界線，其後陳恩德邀請李佳芯出席公司活動，遭無綫「不合理要求」，抽起無綫千萬廣告，轉投ViuTV，其後再在開電視落廣告，令無綫獨冇，陳恩德接受傳媒訪問時，公開大讚好欣賞余詠珊製作的節目，又透露未來會同開電視有更多合作﹗但近日有觀眾無綫再見到「蟲草大王」廣告，莫非已與無綫和解？
陳恩德鍥而不捨 向李佳芯拜年遭已讀不回
去年李佳芯（Ali）被傳媒影到與52歲的「蟲草大王」陳恩德（Mark）在酒店密會，之後發生一連串的緋聞事件，繼而陳恩德公司舉行的發佈會因TVB「無理要求」令李佳芯最終未能出席後，陳恩德決定割席抽起廣告，不過未有影響他對李佳芯的情意。 被封「蟲草大王」的御藥堂兼寵物藥妝品牌老闆陳恩德，因為與李佳芯鬧緋聞而聲名大噪，雖然李佳芯已出聲明劃清界線，但他依然鍥而不捨，每次出席公開活動都提李佳芯，2月7日他現身派福袋送暖慈善活動，自爆曾向李佳芯拜年，不過未等到對方的短訊回覆，笑言仍在期待中。
李佳芯2012加入TVB 6年即奪女主角上位超快
李佳芯在2012年加入TVB至今，期間拍攝了《踩過界》、《BB來了》、《白色強人》、《智能愛人》等代表作，雖然一開始李佳芯只要參與綜藝節目如《學是學非》，但是隨後憑著美貌成為獲得不少角色，更在2018年憑著《BB來了》獲得最佳女主角一獎，上位快過火箭。
在感情方面，李佳芯自2015年起便與ViuTV演員陳炳銓（Danny）拍拖，一直被外間稱為「美女與野獸」，加上李佳芯升上一線女星後仍然對男方不離不棄，有指因男方遲遲不肯與李佳芯結婚才導致2020年分手，有不少網民都表示李佳芯是絕世好女友，男方根本配不上，所以都表示分手分得好！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略